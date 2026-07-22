Καταγγελίες για βιασμούς από ιδρυτή κατασκήνωσης στο Βέλγιο

Οργανώσεις ξεκίνησαν μια αίτηση για προσωρινό κλείσιμο του κέντρου

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Nicolas Landemard)
Καταγγελίες Για Βιασμούς Από Ιδρυτή Κατασκήνωσης Στο Βέλγιο
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Ένα παιδί υπέβαλε μήνυση για βιασμό εναντίον του ιδρυτή και διευθυντή του κέντρου υπαίθριας εκπαίδευσης Clerheid στον δήμο Erezée στην επαρχία του Λουξεμβούργου, προσθέτοντας μια νέα εξέλιξη στην δικαστική έρευνα για την φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. 
Δεν είναι όμως η μόνη. Μια έρευνα αποκάλυψε ότι οι ερευνητές από το Marche-en-Famenne εξέταζαν αρκετές καταγγελίες για ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά από τον διευθυντή, ο οποίος επιμένει στην αθωότητά του.

Αρκετές οργανώσεις προστασίας των παιδιών ξεκίνησαν μια αίτηση που ζητούσε το προσωρινό κλείσιμο του κέντρου όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Περισσότεροι από 6.500 άνθρωποι έχουν υπογράψει την αίτηση, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια των παιδιών πρέπει να έχει προτεραιότητα, ενώ τα δικαστήρια εξετάζουν τους ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με τον γαλλόφωνο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα  RTBF, η τελευταία καταγγελία έχει διαβιβαστεί στα δικαστήρια και έχει ενσωματωθεί στην υπάρχουσα έρευνα, η οποία αφορά φερόμενα αδικήματα κατά της σεξουαλικής ακεραιότητας ανηλίκων κάτω των 16 ετών σχετικά με περιστατικά που λέγεται ότι συνέβησαν το 2023 και το καλοκαίρι του 2025.

Το RTBF αναφέρει ότι ο δικηγόρος του κοριτσιού, Λοράν Λεβί, σχυρίστηκε ότι τα γεγονότα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Clerheid σε αυτό που περιέγραψε ως «οργανωμένη διαδικασία», που περιλαμβάνει την απομόνωση του παιδιού, τη χορήγηση φαρμάκων εν αγνοία της και την φερόμενη επίθεση που ακολούθησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα είχαν υποβληθεί δύο επιπλέον καταγγελίες εναντίον του διευθυντή του σχολείου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό καταγγελιών εκείνη την εποχή σε τέσσερις.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας αποκάλυψε επίσης μαρτυρία ενός άνδρα περίπου σαράντα ετών, που αναγνωρίστηκε με το ψευδώνυμο «Thomas», ο οποίος ισχυρίστηκε ακατάλληλη συμπεριφορά που χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, καθώς και ισχυρισμούς ότι ένα σχολείο στις Βρυξέλλες τερμάτισε τη συνεργασία του με το Clerheid πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, αφού γονείς εξέφρασαν ανησυχίες.

Μετά από μια διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ζητώντας το προσωρινό κλείσιμο του χώρου, το κέντρο Clerheid δήλωσε ότι είναι «δεσμευμένο για την ευημερία, την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών».

«Το εν λόγω άτομο δεν είναι παρόν στις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των κατασκηνώσεων και έχει δεσμευτεί να εγκαταλείπει το σπίτι του, που βρίσκεται κοντά στο σχολείο, κάθε φορά που ο σύλλογος διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και νέους. Αυτή η δέσμευση τηρείται αυστηρά», ανέφερε το κέντρο σε ανακοίνωσή του.

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