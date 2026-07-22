Σημαντικές ελληνικές διακρίσεις στην 67η Μαθηματική Ολυμπιάδα

Η ελληνική ομάδα κατέκτησε ένα αργυρό και δυο χάλκινα μετάλλια

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67η Μαθηματική Ολυμπιάδα
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Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία έχει την ιδιαίτερη χαρά να ανακοινώσει τη νέα  σημαντική επιτυχία των Ελλήνων μαθητών που συμμετείχαν στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (ΔΜΟ), η οποία διοργανώθηκε στη Σαγκάη στις 10 -21 Ιουλίου 2026 με τη συμμετοχή 666 μαθητών και μαθητριών από 117 χώρες. 

Οι υψηλές επιδόσεις των τελευταίων ετών σε διεθνείς διαγωνισμούς συνεχίστηκαν και η ελληνική ομάδα κατέκτησε ένα αργυρό μετάλλιο, δυο χάλκινα και δυο εύφημες μνείες σε έναν δύσκολο και απαιτητικό διήμερο διαγωνισμό:

Σημαντικές ελληνικές διακρίσεις στην 67η Μαθηματική Ολυμπιάδα

Αρχηγός της Ελληνικής αποστολής ήταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Ανάργυρος Φελλούρης, ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ και υπαρχηγός ο διδάκτωρ μαθηματικός κ. Αχιλλέας Συνεφακόπουλος.

Οι μαθητές αυτοί αναδείχθηκαν όπως κάθε χρόνο μέσα από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στα Μαθηματικά που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία από το 1934, στην πρώτη φάση του οποίου (86ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ») συμμετείχαν 32000 μαθητές από όλη την Ελλάδα

Σημαντικές ελληνικές διακρίσεις στην 67η Μαθηματική Ολυμπιάδα

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία προετοιμάζει και υποστηρίζει τις προσπάθειες αυτών των μαθητών, πάντα σε εθελοντική βάση, στο πλαίσιο των στόχων της για την αναβάθμιση της Μαθηματικής Παιδείας και Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία συγχαίρει όλους τους μαθητές της ελληνικής ομάδας για τη μεγάλη τους επιτυχία. Ας σημειώσουμε πως η συμμετοχή και μόνο σε έναν τέτοιο διεθνή διαγωνισμό είναι τεράστια τιμή και επιτυχία για κάθε διαγωνιζόμενο

Ευχαριστούμε το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την στήριξη των ελληνικών ομάδων και γενικότερα των διαγωνισμών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. 
 

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