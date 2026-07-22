Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης: Πρωινή βόλτα στο Κολωνάκι

Το αγαπημένο ζευγάρι περπατούσε χέρι χέρι, χαμογελαστό και ευδιάθετο

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Celebrities & Gossip Νεα
Σία Κοσιώνη: Τι είχε πει για την καθημερινότητά της μακριά από την τηλεόραση, πριν την ανακοίνωση του συμβολαίου της με τον Ant1/ Βreakfast@Star 1/7/26

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης απόλαυσαν πρωινή βόλτα στο Κολωνάκι, εμφανιζόμενοι χαμογελαστοί.
  • Η Κοσιώνη επέλεξε casual ρούχα, ενώ ο Μπακογιάννης φορούσε σκούρο μπλε polo και μπεζ cargo παντελόνι.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2017 και έχει έναν γιο, τον Δήμο, που είναι 8 ετών.
  • Η Κοσιώνη θα ξεκινήσει νέα συνεργασία στον Ant1 ως σχολιάστρια και με δική της εκπομπή.
  • Εξέφρασε ενθουσιασμό για τη νέα της επαγγελματική πορεία και ευχαρίστησε τους υποστηρικτές της.

Χαλαρές στιγμές στην πόλη για τη Σία Κοσιώνη και τον Κώστα Μπακογιάννη, οι οποίοι απόλαυσαν την πρωινή τους βόλτα στο Κολωνάκι.

Σία Κοσιώνη- Κώστας Μπακογιάννης στο Κολωνάκι/ NDP

Σία Κοσιώνη- Κώστας Μπακογιάννης στο Κολωνάκι/ NDP

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε χαμογελαστό και ευδιάθετο, καθώς περπατούσε στους δρόμους της πόλης. Σε κάποιες φωτογραφίες φαίνεται ο σύζυγός της να της κρατά το χέρι και εκείνη να γελά. 

Κώστας Μπακογιάννης- Σία Κοσιώνη στο Κολωνάκι/ NDP

Κώστας Μπακογιάννης- Σία Κοσιώνη στο Κολωνάκι/ NDP

Κώστας Μπακογιάννης- Σία Κοσιώνη στο Κολωνάκι/ NDP

Κώστας Μπακογιάννης- Σία Κοσιώνη στο Κολωνάκι/ NDP

Η δημοσιογράφος κάνει συχνά δημόσιες εμφανισεις στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τα δελτία ειδήσεων και τα «οfficial outfits», στην καθημερινότητά της επιλέγει casual και άνετα ρούχα.

Σία Κοσιώνη: Χαλαρές στιγμές στο κέντρο της Αθήνας με τον γιο της, Δήμο

Σε αυτή την εμφάνιση, επέλεξε ριγέ κοντομάνικο T-shirt σε μπεζ και μπλε αποχρώσεις, ψηλόμεσο φαρδύ τζιν παντελόνι, ταμπά δερμάτινη ζώνη και μαύρα σανδάλια. Το look ολοκλήρωσε με μια μπλε crossbody τσάντα, ενώ είχε κι ένα σακάκι ένα πανωφόρι περασμένο στην τσάντα. 

Κώστας Μπακογιάννης- Σία Κοσιώνη στο Κολωνάκι/ NDP

Κώστας Μπακογιάννης- Σία Κοσιώνη στο Κολωνάκι/ NDP

Ο Κώστας Μπακογιάννης κινήθηκε σε αντίστοιχα λιτές γραμμές, επιλέγοντας σκούρο μπλε polo μπλουζάκι με μακριά μανίκια, μπεζ cargo παντελόνι, αθλητικά παπούτσια και γυαλιά ηλίου.

Μπακογιάννη για Κοσιώνη: «Τυχερή που την έχω νύφη μου. Σπάνιο πλάσμα!»

Στη συνέχεια, το ζευγάρι κάθισε για καφέ σε μαγαζί της περιοχής. 

Κ. Μπακογιάννης: «Δεν μπορώ να είμαι χρήσιμος στα επαγγελματικά της Σίας»

Η Σία Κοσιώνη έχει αναφερθεί με πολύ τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της. Ανήμερα της ονομαστικής του γιορτής, έγραψε σε post: «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που γεμίζει τη ζωή μου φως, χαρά και αισιοδοξία! Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Καρπενήσι στις 22 Ιουλίου 2017 και λίγο αργότερα, στις 9 Οκτωβρίου γεννήθηκε ο γιος τους, Δήμος. Το αγοράκι τους είναι 8 ετών.

Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης με τον γιο τους στο Κολωνάκι, τον Ιούνιο του 2025/ NDP

Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης με τον γιο τους στο Κολωνάκι, τον Ιούνιο του 2025/ NDP

Αυτό το καλοκαίρι είναι λίγο διαφορετικό για τη δημοσιογράφο, καθώς ο ερχόμενος Σεπτέμβριος δε θα τη βρει στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ όπου εργαζόταν επί 20 χρόνια.

Tη νέα τηλεοπτική σεζόν, θα βρίσκεται στον Ant1 ως σχολιάστρια στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων και με δική της ενημερωτική εκπομπή. 

Σία Κοσιώνη: Κι επίσημα στον ΑΝΤ1 η δημοσιογράφος - Η ανακοίνωση

«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά. Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται! Καλή μας αρχή!», είχε γράψει σε ανάρτησή της μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ant1 για τη συνεργασία τους.

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ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
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ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΚΟΛΩΝΑΚΙ
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