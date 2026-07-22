Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης: Πρωινή βόλτα στο Κολωνάκι

Σία Κοσιώνη: Τι είχε πει για την καθημερινότητά της μακριά από την τηλεόραση, πριν την ανακοίνωση του συμβολαίου της με τον Ant1/ Βreakfast@Star 1/7/26

Χαλαρές στιγμές στην πόλη για τη Σία Κοσιώνη και τον Κώστα Μπακογιάννη, οι οποίοι απόλαυσαν την πρωινή τους βόλτα στο Κολωνάκι.

Σία Κοσιώνη- Κώστας Μπακογιάννης στο Κολωνάκι/ NDP

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε χαμογελαστό και ευδιάθετο, καθώς περπατούσε στους δρόμους της πόλης. Σε κάποιες φωτογραφίες φαίνεται ο σύζυγός της να της κρατά το χέρι και εκείνη να γελά.

Κώστας Μπακογιάννης- Σία Κοσιώνη στο Κολωνάκι/ NDP

Κώστας Μπακογιάννης- Σία Κοσιώνη στο Κολωνάκι/ NDP

Η δημοσιογράφος κάνει συχνά δημόσιες εμφανισεις στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τα δελτία ειδήσεων και τα «οfficial outfits», στην καθημερινότητά της επιλέγει casual και άνετα ρούχα.

Σε αυτή την εμφάνιση, επέλεξε ριγέ κοντομάνικο T-shirt σε μπεζ και μπλε αποχρώσεις, ψηλόμεσο φαρδύ τζιν παντελόνι, ταμπά δερμάτινη ζώνη και μαύρα σανδάλια. Το look ολοκλήρωσε με μια μπλε crossbody τσάντα, ενώ είχε κι ένα σακάκι ένα πανωφόρι περασμένο στην τσάντα.

Κώστας Μπακογιάννης- Σία Κοσιώνη στο Κολωνάκι/ NDP

Ο Κώστας Μπακογιάννης κινήθηκε σε αντίστοιχα λιτές γραμμές, επιλέγοντας σκούρο μπλε polo μπλουζάκι με μακριά μανίκια, μπεζ cargo παντελόνι, αθλητικά παπούτσια και γυαλιά ηλίου.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι κάθισε για καφέ σε μαγαζί της περιοχής.

Η Σία Κοσιώνη έχει αναφερθεί με πολύ τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της. Ανήμερα της ονομαστικής του γιορτής, έγραψε σε post: «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που γεμίζει τη ζωή μου φως, χαρά και αισιοδοξία! Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Καρπενήσι στις 22 Ιουλίου 2017 και λίγο αργότερα, στις 9 Οκτωβρίου γεννήθηκε ο γιος τους, Δήμος. Το αγοράκι τους είναι 8 ετών.

Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης με τον γιο τους στο Κολωνάκι, τον Ιούνιο του 2025/ NDP

Αυτό το καλοκαίρι είναι λίγο διαφορετικό για τη δημοσιογράφο, καθώς ο ερχόμενος Σεπτέμβριος δε θα τη βρει στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ όπου εργαζόταν επί 20 χρόνια.

Tη νέα τηλεοπτική σεζόν, θα βρίσκεται στον Ant1 ως σχολιάστρια στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων και με δική της ενημερωτική εκπομπή.

«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά. Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται! Καλή μας αρχή!», είχε γράψει σε ανάρτησή της μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ant1 για τη συνεργασία τους.