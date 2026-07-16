Αυτό που ακουγόταν εδώ και λίγο καιρό μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, επιβεβαιώθηκε. Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε τη διετή συνεργασία του με τη Σία Κοσιώνη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια εντάσσεται στο δυναμικό του σταθμού, όπου θα αναλάβει τον ρόλο σχολιάστριας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής.

Η επίσημη ανακοίνωση

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με μια αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μια σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό.

Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης.

Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ τον Μάιο του 2026 αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές ειδήσεις της χρονιάς, κλείνοντας έναν τεράστιο κύκλο 20 ετών συνεχούς παρουσίας της δημοσιογράφου στο κανάλι του Φαλήρου.

Το «διαζύγιο» υπήρξε οριστικό κι επισφραγίστηκε με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού και το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

Η αποχώρηση της Κοσιώνη ήρθε σχεδόν ταυτόχρονα με την παραίτηση του επί 7,5 χρόνια Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΣΚΑΪ, Βασίλη Παπαδρόσου, γεγονός που επιτάχυνε τις εξελίξεις.