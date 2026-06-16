Μεσσαροπούλου για αλλαγές στον Αnt1: H Σία Κοσιώνη & η ομάδα του «Πρωινού»

Μετά τη Δέσποινα Καμπούρη, εκτός εκπομπής άλλοι δύο συνεργάτες

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Το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου για το τηλεοπτικό μέλλον της Σίας Κοσιώνη/ βίντεο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη αναμένεται να υπογράψει με τον Ant1 και θα συμμετέχει στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και σε πολιτική εκπομπή.
  • Ο Νίκος Χατζηνικολάου ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ant1 για δύο χρόνια.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας δεν έχει υπογράψει ακόμα για την εκπομπή "Το Πρωινό" και εξετάζει αλλαγές στη δομή της.
  • Ο Πάνος Κατσαρίδης αποχωρεί από το "Πρωινό", ενώ η Δέσποινα Καμπούρη δεν θα συνεχίσει.
  • Η εκπομπή θα έχει μικρότερο σχήμα με λιγότερους συνεργάτες.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, που επέστρεψε χθες στο Happy Day, μετά από δύο μήνες απουσίας λόγω της περιπέτειας της υγείας του συζύγου της, έδωσε σήμερα το ρεπορτάζ για τις αλλαγές και τις νέες συνεργασίες που θα δούμε στο τηλεοπτικό σκηνικό. 

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Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος, η Σία Κοσιώνη βρίσκεται ένα βήμα πριν τις τελικές υπογραφές με τον Ant1. «Θα τολμήσω να πω σε πρώτη φάση, για τη σεζόν που θα τρέχει, θα τη δούμε στον σχολιασμό στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου και θα παρουσιάσει και μια πολιτική εκπομπή βραδινή», είπε χαρακτηριστικά. 

Μεσσαροπούλου για αλλαγές στον Αnt1: H Σία Κοσιώνη & η ομάδα του «Πρωινού»

«Το πιθανότερο, θα τολμήσω επίσης να πω, μπορεί να είναι και εναλλάξ με την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, Ενώπιος Ενωπίω, γιατί κι εκείνη δεν παρουσιάζεται κάθε εβδομάδα. Να παίξουν εναλλάξ», πρόσθεσε. 

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε επίσης ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Αnt1 για ακόμη δύο χρόνια, όπως επίσης για δύο χρόνια ανανέωσαν με τον ΣΚΑΪ οι «Αταίριαστοι» -Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας- και η Φαίη Μαυραγάνη.

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Η Τίνα Μεσσαροπούλου αναφέρθηκε και στις αλλαγές που θα γίνουν στην πρωινή εκπομπή «Το Πρωινό», την ερχόμενη σεζόν. Όπως επισήμανε η ίδια, ο Γιώργος Λιάγκας δεν έχει υπογράψει ακόμα.

«Συζητάει πάρα πολύ καιρό, -ακόμα δεν έχει υπογράψει το επαναλαμβάνω- ο ίδιος όμως επεξεργάζεται πολύ καιρό τον τρόπο με τον οποίο θα πλαισιώσει και θα εδραιώσει την εκπομπή του για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν», είπε αρχικά. 

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«Φαίνεται ότι θα πάει σε ένα πολύ μικρότερο σχήμα. Το κανάλι θέλει και τον Γιώργο και θέλει φυσικά να συνεχιστεί η συγκεκριμένη εκπομπή. Δεν έχουν μπει όμως οι τελικές υπογραφές. Και το λέω αυτό, γιατί θα σας επισημάνω κάτι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις με συνεργάτες. Η πρώτη που μπήκε στις συζητήσεις αυτές είναι η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία ωστόσο είχε προαποφασίσει ότι δε θα συνεχίσει. Αυτό της ανακοινώθηκε και από τον σταθμό, ότι δε συνεχίζει», συμπλήρωσε. 

Μεσσαροπούλου για αλλαγές στον Αnt1: H Σία Κοσιώνη & η ομάδα του «Πρωινού»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Πάνου Κατσαρίδη από την εκπομπή. «Δεν αποχωρεί καθόλου οικειοθελώς. Και ο Πάνος θεωρούσε, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, όχι μόνο λόγω της σχέσης, νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος που έβγαλε ασπροπρόσωπο το Πρωινό τη φετινή σεζόν. Έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά. Μαζί με τη Φωτεινή Πετρογιάννη, νομίζω ήταν οι δύο άνθρωποι που έτσι κράτησαν, γιατί έχουν και οι δύο αιχμηρό σχόλιο, και ήτανε οι άνθρωποι οι οποίοι και έδεσαν με τον Γιώργο Λιάγκα. Ο Πάνος έκανε χθες ένα ραντεβού, ήταν το δεύτερο ραντεβού που έγινε. Εδώ ειπώθηκαν διαφορετικά πράγματα από ό,τι ειπώθηκαν στη Δέσποινα Καμπούρη. Του ειπώθηκε λοιπόν ότι δεν έχει υπογράψει ο Γιώργος Λιάγκας. Από ό,τι φαίνεται πάει σε ένα πολύ μικρότερο σχήμα. Άρα θα υπάρξουν δύο άντρες, γιατί ο Τάσος Στεριάκης φαίνεται ότι παραμένει. Άρα ένας τρίτος, ουσιαστικά είναι και αυτός που περισσεύει, γιατί θα ψάξουν μετά γυναίκες, άλλες δύο γυναίκες»

«Εγώ δε θα μείνω μόνο στη φιλία. Εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι ήταν ένας άξιος συνεργάτης», επισήμανε η Τίνα Μεσσαροπούλου. 

«Εγώ να πω για ποιον στεναχωριέμαι; Για όλους, αλλά στεναχωριέμαι και για τη Γιώτα Κηπουρού, γιατί είναι ένα κορίτσι που ήταν πάρα πολλά χρόνια στον Αlpha. Ήταν και εδώ στην εκπομπή μας πέρυσι και μάλιστα ήταν πολύ αξιόλογη», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Η Γιώτα είναι πολύ καλή συνάδελφος, με πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη εκπομπή δε βρήκε τον χώρο της. Και εκεί είναι και έρχεται και κολλάει αυτό που λέω, ότι όταν είναι τόσα πολλά πρόσωπα, ποιος να πρωτομιλήσει;», συμπλήρωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου. «Η Φωτεινή είναι από τους ανθρώπους που φαίνεται ότι δε θα έχει πρόβλημα», κατέληξε. 
 

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