Τα γυρίσματα για τον β΄κύκλο του Μπαμπά σ’ αγαπώ έχουν ξεκινήσει και οι μικροί πρωταγωνιστές της σειράς πήραν το κινητό και κατέγραψαν backstage υλικό.
Ξενάγησαν τον κόσμο στους χώρους του «νηπιαγωγείου» τους, σύστησαν τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες, πήραν δηλώσεις από τους τηλεοπτικούς μπαμπάδες κι έγιναν για λίγο… vloggers!
Μπαμπά σ΄ αγαπώ: To vlog του Βίκτωρα από τα γυρίσματα
Ο μικρός Ιάσονας Τσιώνης, που υποδύεται τον Βίκτωρα, έκανε ένα βίντεο κι έδειξε στον κόσμο τον «μοναδικό μπαμπά» του, Αναστάση Ροϊλό αλλά τους μπαμπάδες της «Ζωής» και του «Στέλιου».
«Γεια σας! Εγώ είμαι ο Ιάσονας. Είμαι στο γύρισμα, τώρα έχει δώσει break και θα φάω σε λίγο. Εδώ είναι η κομμώτριά μου κι αυτός που λέει Jason είναι κάποιος από την παραγωγή. Ναι, κάνω βίντεο. Εδώ είναι ο χώρος που ετοιμαζόμαστε», ακούγεται να λέει.
Το βίντεο του κλείνει με τον τηλεοπτικό του μπαμπά, τον Αναστάση Ροϊλό, με τον οποίο έχουν αναπτύξει μια πολύ στενή σχέση. «Εδώ είναι ο μοναδικός μπαμπάς μου. Μπαμπά, κάνω vlog… και τώρα γεια σας!»
Μπαμπά σ΄ αγαπώ: Η Σοφία σύστησε στον κόσμο τον σκηνοθέτη της σειράς
Η Ζωή Πυλιώτη, που υποδύεται τη μικρή Σοφία, σύστησε στον κόσμο τον σκηνοθέτη της σειράς, Νίκο Κρητικό.
«Αυτός είναι ο σκηνοθέτης μας! Εγώ είμαι αυτή που παίζω», ακούγεται να λέει.
Στη συνέχεια έδειξε τη γυναίκα που «φτιάχνει τα μαλλιά» και τη γυναίκα «που βάζει τα ρούχα», αλλά κι εκείνη που «είναι στον υπολογιστή», με τις ίδιες να ξεσπούν σε γέλια.
Από το βίντεο της δε θα μπορούσε να λείπει ο «μπαμπάς» της, Μιχάλης Βαλάσογλου, αλλά και ο φίλος της, «Στέλιος».
Μπαμπά σ΄ αγαπώ: O Στέλιος σύστησε την Κόρα Καρβούνη και ρώτησε τον Βασίλη Μηλιώνη πού θα πάει διακοπές
O μικρός «Στέλιος» τον οποίο υποδύεται ο Θοδωρής Μαρουλάκης σύστησε στο κοινό την Κόρα Καρβούνη, αποκαλώντάς τη «κυρία φρίχτουλα».
Η ηθοποιός εντάσσεται στο cast στον β' κύκλο και από το trailer συμπεραίνουμε ότι αναλαμβάνει τον ρόλο μιας αυστηρής παιδαγωγού στο νηπιαγωγείο.
«Στην τάξη όλοι τώρα», ακούγεται να λέει στο βίντεο του Θοδωρή η ηθοποιός.
«Σήμερα θα κάνουμε ένα πάρτυ, ορίστε τα μπαλόνια μου και περνάμε ωραία. Τώρα κάνουμε break και μετά θα πάμε γύρισμα. Μισό λεπτό... "μπαμπά τι θα κάνεις το καλοκαίρι;"», είπε στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον Βασίλη Μηλιώνη.
«Θα πάω διακοπές στην όμορφη Κρήτη», αποκάλυψε ο ηθοποιός.
Ο μικρός Θοδωρής μίλησε και για τις δικές του διακοπές, που θα πάει στο χωριό του παππού του, στη Νεάπολη Λακωνίας.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.