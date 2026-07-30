Μπαμπά σ' αγαπώ: Backstage βίντεο από τους μικρούς πρωταγωνιστές

Τα παιδιά της σειράς έγιναν για λίγο... vloggers!

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Μπαμπά σ' αγαπώ: Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς/ alphatv

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του β' κύκλου της σειράς "Μπαμπά σ' αγαπώ" με τους μικρούς πρωταγωνιστές να καταγράφουν backstage υλικό.
  • Ο Ιάσονας Τσιώνης, που υποδύεται τον Βίκτωρα, παρουσίασε τον τηλεοπτικό του μπαμπά, Αναστάση Ροϊλό, και την παραγωγή.
  • Η Ζωή Πυλιώτη, που υποδύεται τη Σοφία, σύστησε τον σκηνοθέτη Νίκο Κρητικό και την ομάδα παραγωγής.
  • Ο Θοδωρής Μαρουλάκης, που υποδύεται τον Στέλιο, παρουσίασε την Κόρα Καρβούνη και συζήτησε για τις καλοκαιρινές διακοπές.
  • Η Κόρα Καρβούνη εντάσσεται στο cast ως αυστηρή παιδαγωγός στον β' κύκλο.

Τα γυρίσματα για τον β΄κύκλο του Μπαμπά σ’ αγαπώ έχουν ξεκινήσει και οι μικροί πρωταγωνιστές της σειράς πήραν το κινητό και κατέγραψαν backstage υλικό.

Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα του β' κύκλου της σειράς Μπαμπά σ' αγαπώ

Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα του β' κύκλου της σειράς Μπαμπά σ' αγαπώ

Ξενάγησαν τον κόσμο στους χώρους του «νηπιαγωγείου» τους, σύστησαν τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες, πήραν δηλώσεις από τους τηλεοπτικούς μπαμπάδες κι έγιναν για λίγο… vloggers!

Μπαμπά σ΄ αγαπώ: To vlog του Βίκτωρα από τα γυρίσματα

Ο μικρός Ιάσονας Τσιώνης, που υποδύεται τον Βίκτωρα, έκανε ένα βίντεο κι έδειξε στον κόσμο τον «μοναδικό μπαμπά» του, Αναστάση Ροϊλό αλλά τους μπαμπάδες της «Ζωής» και του «Στέλιου».

«Γεια σας! Εγώ είμαι ο Ιάσονας. Είμαι στο γύρισμα, τώρα έχει δώσει break και θα φάω σε λίγο. Εδώ είναι η κομμώτριά μου κι αυτός που λέει Jason είναι κάποιος από την παραγωγή. Ναι, κάνω βίντεο. Εδώ είναι ο χώρος που ετοιμαζόμαστε», ακούγεται να λέει. 

Ο Μιχάλης Βαλάσογλου υποδύεται τον μπαμπα- τρέχα, Νίκο/ instagram

Ο Μιχάλης Βαλάσογλου υποδύεται τον Mπαμπά- Τρέχα, Νίκο/ instagram

Ο Βασίλης Μηλιώνης υποδύεται τον Μπαμπά- Χάχα, Ηρακλή/ instagram

Ο Βασίλης Μηλιώνης υποδύεται τον Μπαμπά- Χάχα, Ηρακλή/ instagram

Το βίντεο του κλείνει με τον τηλεοπτικό του μπαμπά, τον Αναστάση Ροϊλό, με τον οποίο έχουν αναπτύξει μια πολύ στενή σχέση. «Εδώ είναι ο μοναδικός μπαμπάς μου. Μπαμπά, κάνω vlog… και τώρα γεια σας!»

Μπαμπά σ' αγαπώ: Backstage βίντεο από τους μικρούς πρωταγωνιστές

Ο «Βίκτωρας» με τον τηλεοπτικό του μπαμπά/ instagram

Μπαμπά σ΄ αγαπώ: Η Σοφία σύστησε στον κόσμο τον σκηνοθέτη της σειράς

Η Ζωή Πυλιώτη, που υποδύεται τη μικρή Σοφία, σύστησε στον κόσμο τον σκηνοθέτη της σειράς, Νίκο Κρητικό.

H Zωή Πυλιώτη υποδύεται τη μικρή Σοφία/ instagram

H Zωή Πυλιώτη υποδύεται τη μικρή Σοφία/ instagram

«Αυτός είναι ο σκηνοθέτης μας! Εγώ είμαι αυτή που παίζω», ακούγεται να λέει.

Ο σκηνοθέτης της σειράς Μπαμπά σ' αγαπώ, Νίκος Κρητικός/ instagram

Ο σκηνοθέτης της σειράς Μπαμπά σ' αγαπώ, Νίκος Κρητικός/ instagram

Στη συνέχεια έδειξε τη γυναίκα που «φτιάχνει τα μαλλιά» και τη γυναίκα «που βάζει τα ρούχα», αλλά κι εκείνη που «είναι στον υπολογιστή», με τις ίδιες να ξεσπούν σε γέλια. 

Από το βίντεο της δε θα μπορούσε να λείπει ο «μπαμπάς» της, Μιχάλης Βαλάσογλου, αλλά και ο φίλος της, «Στέλιος».

Μπαμπά σ΄ αγαπώ: O Στέλιος σύστησε την Κόρα Καρβούνη και ρώτησε τον Βασίλη Μηλιώνη πού θα πάει διακοπές

O μικρός «Στέλιος» τον οποίο υποδύεται ο Θοδωρής Μαρουλάκης σύστησε στο κοινό την Κόρα Καρβούνη, αποκαλώντάς τη «κυρία φρίχτουλα».

Μπαμπά σ' αγαπώ: Backstage βίντεο από τους μικρούς πρωταγωνιστές

Η ηθοποιός εντάσσεται στο cast στον β' κύκλο και από το trailer συμπεραίνουμε ότι αναλαμβάνει τον ρόλο μιας αυστηρής παιδαγωγού στο νηπιαγωγείο. 

H Κόρα Καρβούνη στα γυρίσματα του β' κύκλου της σειράς Μπαμπά σ' αγαπώ

H Κόρα Καρβούνη στα γυρίσματα του β' κύκλου της σειράς Μπαμπά σ' αγαπώ

«Στην τάξη όλοι τώρα», ακούγεται να λέει στο βίντεο του Θοδωρή η ηθοποιός. 

«Σήμερα θα κάνουμε ένα πάρτυ, ορίστε τα μπαλόνια μου και περνάμε ωραία. Τώρα κάνουμε break και μετά θα πάμε γύρισμα. Μισό λεπτό... "μπαμπά τι θα κάνεις το καλοκαίρι;"», είπε στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον Βασίλη Μηλιώνη. 

Ο Βασίλης Μηλιώνης στα γυρίσματα του β' κύκλου της σειράς Μπαμπά σ' αγαπώ

Ο Βασίλης Μηλιώνης στα γυρίσματα του β' κύκλου της σειράς Μπαμπά σ' αγαπώ

«Θα πάω διακοπές στην όμορφη Κρήτη», αποκάλυψε ο ηθοποιός. 

Ο μικρός Θοδωρής μίλησε και για τις δικές του διακοπές, που θα πάει στο χωριό του παππού του, στη Νεάπολη Λακωνίας.

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ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΛΑΣΟΓΛΟΥ
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ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ
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ΙΑΣΟΝΑΣ ΤΣΙΩΝΗΣ
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