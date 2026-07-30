Οι παραλίες της Αττικής, όπου απαγορεύεται η κολύμβηση

Η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απαγόρευση κολύμβησης σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής, όπως λιμάνια, ναυπηγεία και ζώνες γύρω από εκβολές λυμάτων.
  • Οι αρχές υποχρεούνται να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες και να συνεργαστούν με υγειονομικές και λιμενικές υπηρεσίες.
  • Απαγορεύεται η κολύμβηση από το λιμάνι Πειραιά μέχρι Πέραμα και Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο.
  • Ειδικές ζώνες απαγόρευσης περιλαμβάνουν 200 μέτρα γύρω από εκβολές βιολογικών καθαρισμών και 50 μέτρα γύρω από αγωγούς ομβρίων.
  • Εντατικοποίηση ελέγχων νερών κολύμβησης και παρακολούθηση πηγών ρύπανσης για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Λιμάνια, ναυπηγεία, ζώνες γύρω από εκβολές αγωγών λυμάτων αποτελούν τις απαγορευμένες περιοχές για κολύμπι στην Αττική, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. 

Οι αρχές καλούνται να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες και να συνεργαστούν με τις υγειονομικές και λιμενικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των μέτρων και την προστασία της δημόσιας υγείας. 

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Η απαγόρευση αφορά σε συγκεκριμένες ακτές της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα η κολύμβηση απαγορεύεται στις εξής περιοχές:

infographic παραλίς αττική που απαγορεύεται το κολύμπι

  • Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων.
  • Σε όλη τη περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.
  • Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.
  • Στα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE.
  • Στην περιοχή από το βόρειο άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας).
  • Στο αριστερό σημείο της ακτής «ΕΔΕΜ» πλησίον εστιατορίου «ΕΔΕΜ» και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.
  • Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων.
  • Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή οι τοπικές υγειονομικές αρχές προτείνουν την τοποθέτηση σχετικών σημάνσεων.
  • Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).
  • Στη Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού. Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, που βρίσκονται στις περιοχές Ν. Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ, και των κατασκηνώσεων Αεροπορίας-ΘΑΑ. Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ.
  • Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του.

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Σύμφωνα με την εγκύκλιο είναι αναγκαία η εντατικοποίηση τόσο του συστηματικού δειγματοληπτικού ελέγχου των νερών κολύμβησης, όσο και της παρακολούθησης των πιθανών πηγών ρύπανσης (εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κ.λπ.) με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
 

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