Μαντώ: «Έχασα τις ρίζες μου όταν έχασα τους γονείς μου»

«Οι γονείς μου ήθελαν να γίνω δικαστίνα!» αποκαλύπτει στο star.gr

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 30.07.26, 08:47

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Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαντώ ανοίγει την καρδιά της στο Star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη για τη μεγάλη απώλεια των γονιών της, την οικογένειά της, τη μουσική που καθόρισε τη ζωή της και τη νέα δημιουργική περίοδο που διανύει.

Τη συναντήσαμε στα γραφεία της Panik Records, σε μια περίοδο γεμάτη δημιουργία, αλλά και βαθιά προσωπική συγκίνηση. Χαμογελαστή, ζεστή και άμεση, δεν δίστασε να μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματα που μέχρι σήμερα κουβαλά μέσα της.

«Η δική μου γκρίζα Κυριακή είναι η απώλεια των γονιών μου»

Με αφορμή τον τίτλο του νέου της τραγουδιού, η Μαντώ αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη μια «Γκρίζα Κυριακή».

«Η δική μου "Γκρίζα Κυριακή" είναι η απώλεια των γονιών μου, πριν από ενάμιση χρόνο. Το τραγούδι δεν γράφτηκε ακριβώς γι' αυτό, αλλά το έγραψα στη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκομαι μετά από ενάμιση χρόνο, που δεν είναι και η πολύ ευχάριστη. Έχασα τις ρίζες μου και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό για κανέναν άνθρωπο, να χάνει τους γονείς του», ανέφερε.

Όταν της επισημάναμε πως τουλάχιστον δε βίωσε αυτή την απώλεια σε πολύ νεαρή ηλικία, η ίδια είχε μια διαφορετική οπτική.

«Μπορεί να είναι και χειρότερο το ότι δεν ήμουν πάρα πολύ μικρή, γιατί τους έχω ζήσει περισσότερο. Ήταν κοντά στα παιδιά μου, μεγάλωσαν μαζί τους. Όσο περισσότερο χρόνο τους έχεις, τόσο πιο πολύ δένεσαι. Οπότε μη νομίζεις ότι είναι καλύτερο. Μάλλον χειρότερο. Η μαμά είχε Πάρκινσον τα τελευταία χρόνια και έφυγε από αυτό. Ο μπαμπάς ήταν ξαφνικό. Μέσα σε δύο εβδομάδες έφυγε από έμφραγμα. Ήταν σοκαριστικό», είπε.

Η Μαντώ δεν έκρυψε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η απώλεια και για τα παιδιά της: «Δεν μπορείς να διανοηθείς πόσο δεμένα ήταν. Η κόρη μου και ο γιος μου τους λάτρευαν».

Σήμερα τα παιδιά της είναι 25 και 20 ετών, ενώ η ίδια εξηγεί πως για πολλά χρόνια η οικογένεια είχε απόλυτη προτεραιότητα.

«Τώρα είναι τα τελευταία πέντε-έξι χρόνια που έχω κάπως απελευθερωθεί και έχω περισσότερο χρόνο να γράφω και να ασχολούμαι πιο πολύ με τη δουλειά μου. Όταν πρωτογέννησα τα παιδιά, ήταν η προτεραιότητά μου. Είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να συνδυάσει οικογένεια και καριέρα», ανέφερε.

Η κόρη της μπορεί να έχει κληρονομήσει το μουσικό ταλέντο, όμως έχει επιλέξει διαφορετικό δρόμο: «Τραγουδάει πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν θέλει να το κάνει επάγγελμα. Σπουδάζει οικονομικά, είναι τριτοετής φοιτήτρια. Της αρέσει πολύ και η μουσική παραγωγή και η ηχοληψία, αλλά όχι να ακολουθήσει επαγγελματικά το τραγούδι».

«Η μουσική αποφάσισε να γίνω εγώ τραγουδίστρια»

«Η μαμά μου ήταν σοπράνο κολορατούρα στην Εθνική Λυρική Σκηνή και ο μπαμπάς ήταν πιανίστας. Μεγαλώσαμε μέσα στη μουσική. Ακούγαμε τα πάντα. Από κλασική μουσική μέχρι τζαζ και φυσικά τη μουσική που ακούγαμε εμείς σαν νεολαία. Εμείς ακούγαμε ροκ. Led Zeppelin και τέτοια» είπε η Μαντώ.

Παρότι οι γονείς της είχαν διαφορετικά σχέδια για εκείνη, η... ζωή είχε ήδη αποφασίσει!

«Δεν είναι ότι το είχα αποφασίσει. Νομίζω ότι η μουσική αποφάσισε να γίνω εγώ τραγουδίστρια, παρά εγώ η ίδια. Από μικρή τραγουδούσα τα πάντα. Στα 13 μου πήγα σε μια οντισιόν του Μίμη Πλέσσα για το "Jesus Christ Superstar" και εκεί έγινε η πρώτη μου επαγγελματική εμφάνιση. Οι γονείς ήθελαν να γίνω δικηγόρος. Μάλιστα δικαστίνα. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια και θεωρούσαν ότι θα μου πήγαινε, αλλά τελικά έγινε η μεγάλη ανατροπή».

Οι νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζει

Η τραγουδίστρια παρακολουθεί στενά τη νέα γενιά και είπε: «Ο ΖΑF μού αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Και στη Eurovision, όπου ήμουν προσκεκλημένη, γνώρισα πολλά παιδιά στους δύο ημιτελικούς. Είναι εκπληκτικά όλα».

Μαντώ: «Στην Eurovision Tραγούδησα Mε Φαρυγγίτιδα» - Video

Μια δημιουργική περίοδος με τρεις κυκλοφορίες σε τρεις μήνες

Η κουβέντα μας στράφηκε και στη νέα της μουσική πορεία, η οποία αυτό το διάστημα είναι ιδιαίτερα παραγωγική.

«Βγήκε το "Χαρταετός", μετά οι "Γκρίζες Κυριακές" και πρόσφατα κυκλοφόρησε και ένα ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου για το δικό του άλμπουμ. Διαλέξαμε να ξαναπούμε το δικό μου παλιό τραγούδι "Τα Καλοκαίρια Που Θα Ζήσουμε". Είναι τρεις κυκλοφορίες μέσα σε τρεις μήνες» εξήγησε.

Μετά από έναν απαιτητικό χειμώνα, η Μαντώ δηλώνει πως θέλει πρώτα να ξεκουραστεί: «Θέλω να κάνω διακοπές, γιατί ήταν πολύ έντονος ο χειμώνας. Παρ' όλα αυτά ετοιμάζουμε με τους ARCADE το επόμενο single, που θα κυκλοφορήσει γύρω στο φθινόπωρο. Μέσα στον Αύγουστο θα κάνω και κάποιες συναυλίες στην περιφέρεια και από Σεπτέμβρη βλέπουμε».

Όσο για το αγαπημένο της καλοκαιρινό καταφύγιο;

«Πηγαίνω στο εξοχικό μου στη Βόρεια Πελοπόννησο. Είναι υπέροχα εκεί. Κάνουμε εκδρομές, πάμε και απέναντι, στη Ναύπακτο. Είναι κοντά στην Αθήνα και αυτό βοηθάει πολύ όταν προκύπτει κάποια δουλειά» είπε.

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