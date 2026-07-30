Τα 19 χρόνια γάμου τους γιόρτασαν ο Θανάσης Πάτρας κι η σύζυγός του, Κατερίνα Παγώνη, με αφορμή την επέτειο της Τετάρτης 29 Ιουλίου. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής επέλεξε να σηματοδοτήσει δημόσια την ημέρα με μια ανάρτηση στο Instagram, όπου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο τους και συνόδευσε τα στιγμιότυπα με ένα προσωπικό μήνυμα προς τη σύζυγό του.

Ο Θανάσης Πάτρας κι η Κατερίνα Παγώνη έχουν δημιουργήσει μια ευτυχισμένη οικογένεια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στην ανάρτηση που έκανε, μοιράστηκε δύο εικόνες από την ημέρα του γάμου τους, στις οποίες το ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό, ενώ σε ένα από τα καρέ ανταλλάσσει φιλί. Στα στιγμιότυπα εμφανίζεται η Κατερίνα Παγώνη με το νυφικό της, σε εικόνες από την έναρξη της κοινής τους ζωής.

Με αφορμή την επέτειο, έγραψε: «Πέρασαν 19 Ιούληδες κι η μόνη σταθερά μου είσαι εσύ. Στα εύκολα και στα δύσκολα, στις συννεφιές και τις ξαστεριές. Να μείνεις για πάντα εδώ, αγαπημένη μου. Με το ίδιο χαμόγελο και την ίδια ζεστή αγκαλιά. Σ’ αγαπώ πολύ. Χρόνια μας πολλά. Να ζήσουμε!».

Η ανάρτηση του Θανάση Πάτρα

Η κοινή πορεία του Θανάση Πάτρα και της Κατερίνας Παγώνη

Ο Θανάσης Πάτρας κι η Κατερίνα Παγώνη είναι μαζί από το 2004, με τη σχέση τους να μετράει περισσότερα από 20 χρόνια. Παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2007 κι έχουν αποκτήσει μία κόρη, την Ίλια.

Ο Θανάσης Πάτρας κι η Κατερίνα Παγώνη την ημέρα του γάμου τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παρά τη δημόσια παρουσία του δημοσιογράφου και παρουσιαστή, το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή σε χαμηλούς τόνους, με περιορισμένες κοινές εμφανίσεις. Ωστόσο, ο Θανάσης Πάτρας έχει μιλήσει δημόσια για τη σημασία που έχει η οικογένειά του στη ζωή του.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!, είχε πει: «Είναι η αγάπη μου, αυτή κι η κόρη μου. Είμαι πολύ τυχερός, γιατί τελικά δεν είναι όλα δουλειά» Σε άλλη τοποθέτησή του είχε δηλώσει: «Για εμένα υπάρχουν δύο κέντρα αυτή τη στιγμή, η γυναίκα μου κι η κόρη μου».

Η Κατερίνα Παγώνη κι ο Θανάσης Πάτρας με την κορούλα τους Ίλια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Οι δυσκολίες που έχει αναφέρει ο Θανάσης Πάτρας

Ο παρουσιαστής έχει μιλήσει και για τις απαιτητικές φάσεις που πέρασε η οικογένειά του στη διάρκεια των χρόνων. Ανάμεσα σε αυτές έχουν καταγραφεί η προσπάθεια του ζευγαριού να αποκτήσει παιδί, αλλά και η περιπέτεια υγείας της Κατερίνας Παγώνη.

Σε παλαιότερες δημόσιες αναφορές του είχε πει: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για εμένα. Αυτό ήταν το χειρότερο απ' όλα... όταν η γυναίκα μου νόσησε με καρκίνο στο νεφρό, ευχόμουν να το περνούσα εγώ κι όχι εκείνη».

Ο ίδιος έχει περιγράψει τη σύζυγό του ως σταθερό σημείο αναφοράς στη ζωή του, ενώ έχει τονίσει ότι η ειλικρίνεια κι η ουσιαστική επικοινωνία αποτελούν βασικά στοιχεία της σχέσης τους. Σε παλαιότερη δήλωσή του, ο Θανάσης Πάτρας είχε αναφέρει: «Ένας άνθρωπος που σε αγαπάει οφείλει να επισημαίνει τα λάθη σου».