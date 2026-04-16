Θανάσης Πάτρας: «Η γυναίκα μου νόσησε με καρκίνο στο νεφρό»

Μία από τις πιο προσωπικές και φορτισμένες εξομολογήσεις έκανε ο Θανάσης Πάτρας, αποκαλύπτοντας τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε η σύζυγός του πριν από έναν χρόνο.

Καλεσμένος στο Happy Day, ο γνωστός παρουσιαστής άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε το ζευγάρι, όταν μια φαινομενικά απλή ενόχληση εξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο σοβαρό.

Όπως αποκάλυψε, όλα ξεκίνησαν από έναν πόνο στο πλευρό, που αρχικά έμοιαζε αθώος. Ωστόσο, οι εξετάσεις έδειξαν κακοήθεια στο νεφρό, ευτυχώς σε πολύ αρχικό στάδιο. Η έγκαιρη διάγνωση έπαιξε καθοριστικό ρόλο, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος που το πρόλαβαν νωρίς.

Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του

Το Πάσχα εκείνης της χρονιάς μόνο γιορτινό δεν ήταν. Το ζευγάρι βρέθηκε στην Καρδίτσα, προσπαθώντας να διαχειριστεί την κατάσταση πριν από την επικείμενη επέμβαση. 

Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Πάτρας ανέφερε:  «Μακάρι να είχα περάσει εγώ την περιπέτεια υγείας της συζύγου μου. Όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου να ταλαιπωρείται, προφανώς θες να το έχεις πάθει εσύ. Υπήρξε μία περιπέτεια, μία κακοήθεια στο νεφρό, κάτι που πάλι καλά το βρήκε πολύ γρήγορα, ήταν πολύ αρχικό το στάδιο. Αυτό συνέβη πριν από έναν χρόνο. Είχαμε πάει στην Καρδίτσα για Πάσχα και θα έκανε την επέμβαση αμέσως μετά, το κάναμε για να το χωνέψουμε. Ήταν το πιο μαύρο Πάσχα που έχουμε περάσει ποτέ, ήμασταν σε κατάθλιψη και οι δύο. Είναι αυτό που λες "καλύτερα καν' το τώρα" για να μην αρχίσεις να το σκέφτεται, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να το μεταβολίσεις με τίποτα. Οι φίλοι μας έκαναν τους καραγκιόζηδες. Αυτή η περιπέτεια μας έφερε κοντά. Την αγαπάω πάρα πολύ τη γυναίκα μου, έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί, πολλές δυσκολίες. Σε πολλά ζευγάρια οι δυσκολίες λειτουργούν συγκολλητικά και σε άλλα διασπαστικά. Εγώ δεν περίμενα αυτό για να κατανοήσω τα συναισθήματά μου για την οικογένειά μου. Είμαι χαρούμενος όμως, που το βρήκαμε νωρίς και μας βοήθησε πάρα πολύ ο γιατρός μας. Το ξεπεράσαμε».

Θανάσης Πάτρας: Το «Σ' αγαπώ» στη σύζυγό του για την επέτειό τους

Με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν δίστασε να εκφράσει και τη βαθιά του επιθυμία να είχε πάρει εκείνος τη θέση της συζύγου του σε αυτή τη δοκιμασία, δείχνοντας πόσο τον επηρέασε η εικόνα της να ταλαιπωρείται. Παρά τις δυσκολίες, η περιπέτεια αυτή λειτούργησε τελικά ενωτικά για το ζευγάρι. Όπως τόνισε, τους έφερε ακόμα πιο κοντά και τους έκανε να εκτιμήσουν διαφορετικά όσα έχουν χτίσει μαζί όλα αυτά τα χρόνια.

Στη συνέχεια ευχήθηκε περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη και κουράγιο στη Τίνα Μεσσαροπούλου. «Εγώ θέλω να ευχηθώ να πάνε καλά τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολη η μάχη που δίνει ο Γιώργος Μυλωνάκης. Καλή δύναμη γενικώς σε αυτό το δεκαήμερο που απ’ ότι διαβάζω θα είναι δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό και στην Τίνα και στα παιδιά τους. Είναι ο τρόπος ζωής μας, στρες, στρες, στρες, κάποια στιγμή σκας».

 

