Αργοστόλι: Το «θέατρο» της παρέας της 19χρονης, όσο ήταν αναίσθητη

Τα τελευταία μηνύματα στην οικογένειά της πριν την τραγωδία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Κεφαλονιά: Πως προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους οι 3 κατηγορούμενοι και το μοιραίο λάθος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ολοένα και περισσότερες σοκαριστικές πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η παρέα της έπαιζε θέατρο όσο εκείνη ήταν αναίσθητη, παριστάνοντας ότι δεν την ήξεραν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, ο 23χρονος κάλεσε από το κινητό του τηλέφωνο για ασθενοφόρο, υποστηρίζοντας πως εντόπισε μια αναίσθητη κοπέλα στον δρόμο. Ωστόσο, δε βρισκόταν στο σημείο όπου η παρέα είχε αφήσει την 19χρονη, αλλά σε διαφορετική τοποθεσία.

Την ίδια ώρα, δίπλα στην κοπέλα βρίσκονταν οι δύο φίλοι της, ηλικίας 22 και 26 ετών, με τον δεύτερο να είναι πρώην πρωταθλητής στην άρση βαρών. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν σε περαστικούς ότι δεν τη γνώριζαν και πως απλώς τη βρήκαν λιπόθυμη στον δρόμο, επιχειρώντας να παραπλανήσουν και να αποκρύψουν τη σχέση τους μαζί της.

Η 19χρονη Μυρτώ από την Κεφαλονιά

Παρέμειναν στο πλευρό της μέχρι τη στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε, διατηρώντας την εικόνα των «αγνώστων», ώστε να μη συνδεθούν με τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της.

Ωστόσο, παρά την προσπάθεια συγκάλυψης, ένα κρίσιμο λάθος αποδείχθηκε καθοριστικό. Η εξέλιξη της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μέσα από ένα τηλεφώνημα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η κλήση προς το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε από το κινητό τηλέφωνο του 23χρονου κατηγορούμενου. Το συγκεκριμένο ψηφιακό στοιχείο αποτέλεσε το πρώτο νήμα που συνέδεσε τους εμπλεκόμενους με το περιστατικό, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι δεν γνώριζαν την κοπέλα.

Πλέον, οι αρχές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τις τέσσερις συσκευές, αναμένοντας νέα κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Η μητέρα της 19χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αποκάλυψε την τελευταία επικοινωνία που είχε με την κόρη της το μοιραίο βράδυ. Όπως αναφέρει με τρεμάμενη φωνή, μίλησαν με αγάπη και στοργή, όπως ακριβώς συνέβαινε κάθε βράδυ. 

«Της έστειλα μήνυμα, "Μυρτούλα μου σ’ αγαπάω", όπως της έστελνα κάθε βράδυ.

Μου απάντησε "Μαμά είμαι έξω, κι εγώ σ’ αγαπάω".

Της είπα "πρόσεχε παιδάκι μου"», ανέφερε η μητέρα.

Η επικοινωνία τους σταμάτησε στις τρεις παρά ένα το ξημέρωμα. Τίποτα δεν προμήνυε όσα τραγικά θα συνέβαιναν λίγο μετά. 

«Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 |
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
 |
19ΧΡΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top