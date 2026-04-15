«Την παρατήσαμε μόνη»: Τα sms μετά τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι

Σημαντικές νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Οι Αρχές εντόπισαν SMS που εστάλησαν μετά το τραγικό γεγονός και έχουν ξεκινήσει να δένουν την υπόθεση.

Οι τρεις συλληφθέντες, αφού άφησαν την άτυχη 19χρονη στη μέση κεντρικής πλατείας στο Αργοστόλι, έστειλαν ορισμένα sms σε φίλη της, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του Alpha. «Την έχουμε αφήσει» και «την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα, μόνη της» είναι τα εν λόγω μηνύματα, τα οποία έστειλαν - όπως φαίνεται - με σκοπό η φίλη του θύματος να καλέσει βοήθεια και να ειδοποιήσει την οικογένειά της. Τα συγκεκριμένα sms είναι και αυτά που αποκάλυψαν την ταυτότητα των τριών συλληφθέντων στην αστυνομία.

Παράλληλα, στο ίδιο δελτίο ειδήσεων, προβλήθηκε και βίντεο που κατέγραψε τον τρίτο συλληφθέντα να εξέρχεται του «μοιραίου» σπιτιού που είχε νοικιάσει η παρέα για να κάνει ναρκωτικά, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει ο ίδιος.

Αργοστόλι: Οι τρεις συλληφθέντες και το χρονικό του εντοπισμού της 19χρονης

Οι τρεις νεαροί που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία είναι ηλικίας 26, 22 και 23 ετών. Οι δύο προσήλθαν αυτοβούλως στις Αρχές, μετά τη δημοσιοποίηση της τραγικής είδησης. Ο τρίτος εντοπίστηκε αργότερα. Φέρεται να ήταν μαζί με το κορίτσι στο δωμάτιο που είχαν νοικιάσει την ώρα που εκείνη έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε. Για τον λόγο αυτό η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους αφορά το αδίκημα της «έκθεσης».

Η 19χρονη μεταφέρθηκε στο Αργοστόλι, όπου και εντοπίστηκε σε κεντρική πλατεία τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα 14/4. Διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο σώμα της δεν εντοπίστηκαν σημάδια που να μαρτυρούν πιθανή κακοποίηση, ωστόσο φως στα αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Σύμφωνα με όσα κατέγραψε βιντεοληπτικό υλικό που έχει βρεθεί, προκύπτει ότι ένας εκ των τριών νεαρών τη μετέφερε, ενώ οι άλλοι δύο ακολουθούσαν.

Επίσης, - όπως έγινε γνωστό - ένας εκ των συλληφθέντων είναι αθλητής της άρσης βαρών.

Σύμφωνα με το Mega, ο τρίτος συλληφθείς φαίνεται να ρίχνει την ευθύνη στους άλλους δύο. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ο νεαρός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι όταν η κοπέλα κατέρρευσε αποφάσισαν να την πάνε σε εξωτερικό χώρο και να την αφήσουν εκεί για να πάρει αέρα.

Αργοστόλι: Τι αναφέρει το ξενοδοχείο όπου οι νεαροί είχαν κλείσει δωμάτιο

Για το περιστατικό που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο όπου φέρεται να είχαν κλείσει δωμάτιο, η επιχείρηση εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:

«Αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στο ξενοδοχείο μας, παραθέτουμε τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία:

Στις 12:10 δεχθήκαμε τηλεφωνική επικοινωνία για άμεση κράτηση. Στις 12:30 πραγματοποιήθηκε η άφιξη και το check-in από μέλος της οικογένειάς μας.

Μετά την άφιξη, δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας εντός του ξενοδοχείου. Η εξέλιξη των γεγονότων αποτυπώνεται αποκλειστικά στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το καταγεγραμμένο υλικό, διαπιστώνεται η είσοδος στον χώρο ατόμων που δεν είχαν καταχωρηθεί ως πελάτες. Τα άτομα αυτά εμφανίζονται να εισέρχονται και να εξέρχονται επανειλημμένα από συγκεκριμένη είσοδο.(2 άτομα)

Περί ώρα 04:30, καταγράφεται η απομάκρυνση της νεαρής γυναίκας από τον χώρο του καταλύματος από τα εν λόγω άτομα σε λιπόθυμη κατάσταση. Περί ώρα 05:15, αποχώρησε και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in.

Η επιχείρησή μας συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, στις οποίες έχει παραδοθεί όλο το διαθέσιμο υλικό, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας και παρακαλούμε για σεβασμό στην ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Αργοστόλι: Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών

Αφού γνωστοποιήθηκε ότι ο ένας από τους συλληφθέντες είναι αθλητής της άρσης βαρών, η Ελληνική ομοσπονδία του αθλήματος εξέδωσε ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της.

«H Eλληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θέλει να ανακοινώσει ότι το άτομο που έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει Αθλητικό Δελτίο.

Κάθε αναφορά σε αυτόν ως «αθλητής της άρσης βαρών» αδικεί την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών της άρσης βαρών που είναι πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού και δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες».

