Αργοστόλι: Μυστήριο με τον θάνατο 19χρονης σε πλατεία τα ξημερώματα

Δε διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (αρχείου)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 19χρονη βρέθηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα (14/4).
  • Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ στις 04:40 και η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε προανάκριση για τις συνθήκες του θανάτου της.
  • Πριν καταρρεύσει, η 19χρονη ήταν με δύο νεαρούς γνωστούς για χρήση ναρκωτικών.
  • Δεν βρέθηκαν εμφανή σημάδια κακοποίησης, αναμένονται αποτελέσματα από νεκροψία και τοξικολογικές εξετάσεις.

Μια 19χρονη κοπέλα βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα (14/4) στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά. 

Ήταν περίπου 04:40 όταν ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για μία νεαρή κοπέλα που βρισκόταν πεσμένη χωρίς τις αισθήσεις της, απέναντι από ψητοπωλείο της περιοχής. Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να την επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η υπόθεση κινητοποίησε και την ΕΛ.ΑΣ., με υψηλόβαθμους αξιωματικούς να μεταβαίνουν στο νοσοκομείο και να ξεκινούν προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν καταρρεύσει, η 19χρονη φέρεται να βρισκόταν στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου μαζί με δύο νεαρούς, οι οποίοι είναι γνωστοί στις αρχές για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν εμφανή σημάδια κακοποίησης στο σώμα της, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

