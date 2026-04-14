Αργοστόλι: Μυστήριο με τον θάνατο 19χρονης σε πλατεία τα ξημερώματα

Μια 19χρονη κοπέλα βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα (14/4) στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά.

Ήταν περίπου 04:40 όταν ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για μία νεαρή κοπέλα που βρισκόταν πεσμένη χωρίς τις αισθήσεις της, απέναντι από ψητοπωλείο της περιοχής. Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να την επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η υπόθεση κινητοποίησε και την ΕΛ.ΑΣ., με υψηλόβαθμους αξιωματικούς να μεταβαίνουν στο νοσοκομείο και να ξεκινούν προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν καταρρεύσει, η 19χρονη φέρεται να βρισκόταν στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου μαζί με δύο νεαρούς, οι οποίοι είναι γνωστοί στις αρχές για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν εμφανή σημάδια κακοποίησης στο σώμα της, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν κατόπιν εισαγγελικής εντολής.