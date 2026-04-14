Εβδομάδα που θα κρίνει πολλά στην Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και ΠΑΟ

Την Παρασκευή θα γνωρίζουν τους αντιπάλους τους, οι Ελληνικές ομάδες

Μία μεγάλη σε διάρκεια, και εξαντλητική σε ένταση, κανονική περίοδος της Euroleague, φτάνει στο τέλος της την Παρασκευή. Ύστερα από 38 αγωνιστικές, ο μαραθώνιος που ξεκίνησε στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται, με σχεδόν καμία θέση να μην έχει ξεκαθαρίσει.

Οι δύο ελληνικές ομάδες, έχουν διαφορετικούς στόχους τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, και αν νικήσει την Πέμπτη στο ΣΕΦ την αδιάφορη Αρμάνι Μιλάνο, θα τερματίσει πρώτος.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός, μπορεί να τερματίσει από 6ος έως 9ος, ανάλογα με τα αποτελέσματα των άμεσων ανταγωνιστών του. Σε κάθε περίπτωση, οι πράσινοι πρέπει να επικρατήσουν επί της Εφές στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια να δουν τα αποτελέσματα της Ζαλγκίρις, του Ερυθρού Αστέρα και της Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται νίκη επί της Εφές στο ΟΑΚΑ

Αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει ανάμεσα στις θέσεις 7-10, θα συμμετάσχει στη διαδικασία των play-in με στόχο να πάρει ένα από τα δύο εισιτήρια για τα play offs. Αν τερματίσει 6ος, θα αντιμετωπίσει τον 3ο της κατάταξης, ο οποίος θα είναι πιθανότατα ένας εκ των Ρεάλ ή Βαλένθια.

Τα play in θα διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα, από 21 έως 24 Απριλίου

Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι την Παρασκευή το βράδυ και οι δύο ελληνικές ομάδες, θα γνωρίζουν το "μονοπάτι" που θα πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να βρεθούν στο μεγάλο ραντεβού του Final 4, το οποίο φέτος θα φιλοξενηθεί το διήμερο 22-24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.