Εβδομάδα που θα κρίνει πολλά στην Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και ΠΑΟ

Οι δύο ελληνικές ομάδες ολοκληρώνουν την κανονική περίοδο

14.04.26 , 15:13 Μουγκοπέτρος: Έπαιξε Κλαρίνο Έναν Χρόνο Μετά Τον Ακρωτηριασμό Του
14.04.26 , 15:06 Μαρτίκας: Καταγγέλλει Άνδρα Που Του Ζήτησε Βοήθεια & Τελικά Τον Έκλεψε
14.04.26 , 15:05 Βόρεια Μακεδονία: 80χρονος Έλληνας κυνηγός κατηγορείται για ανθρωποκτονία
14.04.26 , 14:52 Αργοστόλι: 2 συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς
14.04.26 , 14:09 Ηλιάδη σε Λιάγκα: «Με τσάντισες. Ήμουν έγκυος και έτρωγα μπουνιές»
14.04.26 , 13:54 Sophia Flörsch: Υπογράφει στην ομάδα Opel GSE
14.04.26 , 13:35 Βίντεο: Η στιγμή που ο ένοπλος 19χρονος ανοίγει πυρ σε σχολείο της Τουρκίας
14.04.26 , 13:17 Εβδομάδα που θα κρίνει πολλά στην Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και ΠΑΟ
14.04.26 , 13:14 Βασάνιζαν διαδικτυακά τον 15χρονο Χριστόφορο και τον οδήγησαν στον θάνατο
14.04.26 , 13:00 Ένεζλη για Πάτρα: «Η μετακίνηση σημαίνει πως κάτι δεν αρέσει»
14.04.26 , 12:57 True VW: Αντεπίθεση με προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα
14.04.26 , 12:55 Οικονομάκου - Τσερέλα: Η εκκλησία του γάμου τους και το pre-wedding πάρτι
14.04.26 , 12:51 Αργοστόλι: Μυστήριο με τον θάνατο 19χρονης σε πλατεία τα ξημερώματα
14.04.26 , 12:35 Φτιάξτε κοχυλάκι με καραμελωμένα κρεμμύδια και απάκι
14.04.26 , 12:31 Θεσσαλονίκη: Με τσιμεντόλιθο σκότωσαν τον 64χρονο πριν τον πετάξουν σε ρέμα
Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Διακοπές στις μαγευτικές Σεϋχέλλες για το Πάσχα
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
Ηλιάδη σε Λιάγκα: «Με τσάντισες. Ήμουν έγκυος και έτρωγα μπουνιές»
Αργοστόλι: 2 συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς
Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται τον Φάνη Μπότση - Πότε θα γίνει ο γάμος
Περισσότερα

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Την Παρασκευή θα γνωρίζουν τους αντιπάλους τους, οι Ελληνικές ομάδες
Μία μεγάλη σε διάρκεια, και εξαντλητική σε ένταση, κανονική περίοδος της Euroleague, φτάνει στο τέλος της την Παρασκευή. Ύστερα από 38 αγωνιστικές, ο μαραθώνιος που ξεκίνησε στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται, με σχεδόν καμία θέση να μην έχει ξεκαθαρίσει.

Οι δύο ελληνικές ομάδες, έχουν διαφορετικούς στόχους τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, και αν νικήσει την Πέμπτη στο ΣΕΦ την αδιάφορη Αρμάνι Μιλάνο, θα τερματίσει πρώτος. 

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός, μπορεί να τερματίσει από 6ος έως 9ος, ανάλογα με τα αποτελέσματα των άμεσων ανταγωνιστών του. Σε κάθε περίπτωση, οι πράσινοι πρέπει να επικρατήσουν επί της Εφές στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια να δουν τα αποτελέσματα της Ζαλγκίρις, του Ερυθρού Αστέρα και της Μονακό.

pao euroleague

 Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται νίκη επί της Εφές στο ΟΑΚΑ

Αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει ανάμεσα στις θέσεις 7-10, θα συμμετάσχει στη διαδικασία των play-in με στόχο να πάρει ένα από τα δύο εισιτήρια για τα play offs. Αν τερματίσει 6ος, θα αντιμετωπίσει τον 3ο της κατάταξης, ο οποίος θα είναι πιθανότατα ένας εκ των Ρεάλ ή Βαλένθια

Τα play in θα διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα, από 21 έως 24 Απριλίου

Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι την Παρασκευή το βράδυ και οι δύο ελληνικές ομάδες, θα γνωρίζουν το "μονοπάτι" που θα πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να βρεθούν στο μεγάλο ραντεβού του Final 4, το οποίο φέτος θα φιλοξενηθεί το διήμερο 22-24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. 

