Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν, μετά τις απολογίες τους, η 25χρονη μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της μόλις τριών ετών κόρης της στα Χανιά. Η κατηγορούμενη μητέρα φέρεται να υποστήριξε πως η κόρη της χτύπησε ενώ έπαιζε με τα αδέλφια της έξω από το σπίτι.

Με σκυμμένο το κεφάλι, η κατηγορούμενη μητέρα και ο σύντροφός της πέρασαν την πόρτα της ανακρίτριας Χανίων. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι βαριά: απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε βάρος ανηλίκου. Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν πως δεν γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η 3χρονη.

Τι υποστήριξε η 25χρονη μητέρα

«Η κόρη μου δεν χτύπησε στις κούνιες, αλλά στο σπίτι. Τα παιδιά ήταν έξω και έπαιζαν και εγώ ήμουν μέσα. Καθάριζα και ξεπάγωνα το κοτόπουλο για να μαγειρέψω. Έξω χτύπησε η μικρή», φέρεται να υποστήριξε η 25χρονη.

Χανιά: Σε άθλιες συνθήκες μεγάλωναν τα τέσσερα παιδιά

Οι συνθήκες στις οποίες μεγάλωναν τα τέσσερα παιδια, δέκα ημέρες μετά τη φρικτή κακοποίηση της μικρούλας, προκαλούν σοκ.

Ανάμεσα στα θερμοκήπια, η μητέρα και ο σύντροφός της είχαν στήσει το παράπηγμα που βλέπετε.

Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 3χρονη στο ΠΑΓΝΗ

Το τριών ετών κοριτσάκι, που έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι, αποσωληνώθηκε.

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της σταθερή αλλά κρίσιμη.

Τα άλλα τρία παιδάκια, με εντολή εισαγγελέα, φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα της κοινωνικής υπηρεσίας, θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναδοχής.