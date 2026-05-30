Κρήτη: Τι υποστήριξε η 25χρονη μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

«Η μικρή χτύπησε την ώρα που έπαιζε με τα αδέρφια της έξω από το σπίτι»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 25χρονη μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφός της κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 3χρονης κόρης τους στα Χανιά.
  • Η μητέρα υποστηρίζει ότι η κόρη της χτύπησε ενώ έπαιζε έξω, ενώ οι κατηγορούμενοι δηλώνουν άγνοια για τις συνθήκες του τραυματισμού.
  • Η 3χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ με υποσκληρίδιο αιμάτωμα, αλλά η κατάσταση της είναι σταθερή.
  • Τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων και θα ξεκινήσει διαδικασία αναδοχής.
  • Οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών ήταν άθλιες, με την οικογένεια να ζει σε παράπηγμα ανάμεσα σε θερμοκήπια.

Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν, μετά τις απολογίες τους, η 25χρονη μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της μόλις τριών ετών κόρης της στα Χανιά. Η κατηγορούμενη μητέρα φέρεται να υποστήριξε πως η κόρη της χτύπησε ενώ έπαιζε με τα αδέλφια της έξω από το σπίτι. 

Κακοποίηση 3χρονης Χανιά: Προφυλακιστέα η 25χρονη μητέρα κι ο σύντροφός της

Με σκυμμένο το κεφάλι, η κατηγορούμενη μητέρα και ο σύντροφός της πέρασαν την πόρτα της ανακρίτριας Χανίων. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι βαριά: απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε βάρος ανηλίκου. Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν πως δεν γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η 3χρονη. 

Τι υποστήριξε η 25χρονη μητέρα

«Η κόρη μου δεν χτύπησε στις κούνιες, αλλά στο σπίτι. Τα παιδιά ήταν έξω και έπαιζαν και εγώ ήμουν μέσα. Καθάριζα και ξεπάγωνα το κοτόπουλο για να μαγειρέψω. Έξω χτύπησε η μικρή», φέρεται να υποστήριξε η 25χρονη.

Χανιά: Σε άθλιες συνθήκες μεγάλωναν τα τέσσερα παιδιά 

Οι συνθήκες στις οποίες μεγάλωναν τα τέσσερα παιδια, δέκα ημέρες μετά τη φρικτή κακοποίηση της μικρούλας, προκαλούν σοκ.

Ανάμεσα στα θερμοκήπια, η μητέρα και ο σύντροφός της είχαν στήσει το παράπηγμα που βλέπετε. 

Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 3χρονη στο ΠΑΓΝΗ

Το τριών ετών κοριτσάκι, που έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι, αποσωληνώθηκε.

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της σταθερή αλλά κρίσιμη.

Τα άλλα τρία παιδάκια, με εντολή εισαγγελέα, φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα της κοινωνικής υπηρεσίας, θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναδοχής.

 

