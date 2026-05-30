Στη φυλακή οδηγούνται η 25χρονη μητέρα της 3χρονης και ο πακιστανικής καταγωγής σύντροφος της για την κακοποίηση του μικρού κοριτσιού στα Χανιά μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ειδικότερα, προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος ανηλίκου, κρίθηκαν η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και ο σύντροφός της, μετά την απολογία τους στον ανακριτή Χανίων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι απολογίες

Κατά τις ίδιες πηγές, η διαδικασία ήταν σχετικά σύντομη και τόσο η μητέρα, όσο και ο 25χρονος σύντροφός της υποστήριξαν, ότι δε γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι.

Ο 25χρονος στην απολογία του υποστήριξε, πως την ώρα που χτύπησε το παιδί, εκείνος δούλευε σε θερμοκήπιο. «Με πήρε τηλέφωνο (η μητέρα της 3χρονης) και μου είπε έλα από εδώ η μικρή έχει χτυπήσει. Πήγα, είχε καλέσει ταξί, πήρε το παιδί με το ταξί και πήγε Νοσοκομείο. Δεν ξέρω πώς χτύπησε το παιδί, εγώ ήμουν στη δουλειά», φέρεται να είπε.

Αλλά και η μητέρα από την πλευρά της αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία και υποστήριξε, πως δε γνωρίζει πώς τραυματίστηκε η τρίχρονη.

Υπενθυμίζεται ότι, η ιατροδικαστική εξέταση στην 3χρονη που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, έδειξε: υποσκληρίδιο αιμάτωμα (συνεπεία κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης), θλάση στον εγκέφαλο, κάταγμα δεξιού βραχιονίου (που είναι παλιότερο), μώλωπες και εκχυμώσεις σε πολλά σημεία του σώματος.

Το κοριτσάκι αποσωληνώθηκε και πλέον βρίσκεται σε ήπια καταστολή.

Τα άλλα τρία παιδιά που ζούσαν με το ζευγάρι, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων και τη φροντίδα τους έχει αναλάβει η Κοινωνική Υπηρεσία.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα των δειγμάτων του DNA των τεσσάρων παιδιών, της 25χρονης και του 25χρονου συντρόφου της που θα ρίξουν φως στην υπόθεση όσον αφορά τα παιδιά. Όπως υποστηρίζει ο 25χρονος, από τα τέσσερα παιδιά, δικό του είναι μόνο το μικρότερο παιδί, το περίπου 10 μηνών αγοράκι.