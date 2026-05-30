Κακοποίηση 3χρονης Χανιά: Προφυλακιστέα η 25χρονη μητέρα κι ο σύντροφός της

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.05.26 , 18:22 MINI Aceman SE: Στην χώρα των καγκουρώ
30.05.26 , 17:44 Κακοποίηση 3χρονης Χανιά: Προφυλακιστέα η 25χρονη μητέρα κι ο σύντροφός της
30.05.26 , 16:35 Ανακοίνωση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου
30.05.26 , 16:33 Panathenea 2026: Τριήμερο τεχνολογίας και καινοτομίας στο Ζάππειο
30.05.26 , 16:18 Χρηστίδου για γάμο Δανάης Μπάρκα: «Δεν είμαστε φίλες, γιατί να με καλέσει;»
30.05.26 , 16:08 Θεσσαλονίκη: Πανικός Από Δυνατό Ανεμοστρόβιλο Σε Πίστα Καρτ
30.05.26 , 16:00 Τα looks που ορίζουν το καλοκαιρινό επίσημο dress code
30.05.26 , 15:44 Μεγάλη Βρετανία: Προφυλακίστηκε ο Έλληνας που κατηγορείται για κατασκοπεία
30.05.26 , 15:03 Ελένη Φουρέιρα: «Από τότε που έχω γίνει μαμά νιώθω ακόμη πιο σέξι»
30.05.26 , 14:02 «Επιχείρηση Θερισμός» - ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ελληνικό FBI ξεσκέπασε πέντε σπείρες
30.05.26 , 14:00 Emotional Buffering: Όταν γίνεσαι το καταφύγιο των συναισθημάτων του άλλου
30.05.26 , 13:15 Pre-wedding party Aμαλίας Κωστοπούλου: Το ζεϊμπέκικο του Jake Medwell
30.05.26 , 13:00 Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
30.05.26 , 13:00 O Dj Premier το Σάββατο 27 Ιουνίου, στο Block 33 στη Θεσσαλονίκη
30.05.26 , 12:37 Euroleague: 12 NBAers φέρνουν τα πάνω κάτω - Φημολογία για Γιαμπουσέλε!
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Σαββατοκύριακο Παρέα: Εκτός εκπομπής ο Πέτρος Κωστόπουλος - Πού βρίσκεται;
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instagram
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία ΕΡΤ
Χανιά: Προφυλακιστέα η 25χρονη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού και ο σύντροφός της / ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη φυλακή οδηγούνται η 25χρονη μητέρα της 3χρονης και ο πακιστανικής καταγωγής σύντροφος της για την κακοποίηση του μικρού κοριτσιού στα Χανιά μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Κρήτη: Αποσωληνώθηκε Το 3χρονο Παιδί

Ειδικότερα, προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος ανηλίκου, κρίθηκαν η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και ο σύντροφός της, μετά την απολογία τους στον ανακριτή Χανίων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι απολογίες

Κατά τις ίδιες πηγές, η διαδικασία ήταν σχετικά σύντομη και τόσο η μητέρα, όσο και ο 25χρονος σύντροφός της υποστήριξαν, ότι δε γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι.

Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής για την 3χρονη στο ΠΑΓΝΗ

Ο 25χρονος στην απολογία του υποστήριξε, πως την ώρα που χτύπησε το παιδί, εκείνος δούλευε σε θερμοκήπιο. «Με πήρε τηλέφωνο (η μητέρα της 3χρονης) και μου είπε έλα από εδώ η μικρή έχει χτυπήσει. Πήγα, είχε καλέσει ταξί, πήρε το παιδί με το ταξί και πήγε Νοσοκομείο. Δεν ξέρω πώς χτύπησε το παιδί, εγώ ήμουν στη δουλειά», φέρεται να είπε.

Αλλά και η μητέρα από την πλευρά της αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία και υποστήριξε, πως δε γνωρίζει πώς τραυματίστηκε η τρίχρονη.

Υπενθυμίζεται ότι, η ιατροδικαστική εξέταση στην 3χρονη που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, έδειξε: υποσκληρίδιο αιμάτωμα (συνεπεία κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης), θλάση στον εγκέφαλο, κάταγμα δεξιού βραχιονίου (που είναι παλιότερο), μώλωπες και εκχυμώσεις σε πολλά σημεία του σώματος. 

Το κοριτσάκι αποσωληνώθηκε και πλέον βρίσκεται σε ήπια καταστολή.

Τα άλλα τρία παιδιά που ζούσαν με το ζευγάρι, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων και τη φροντίδα τους έχει αναλάβει η Κοινωνική Υπηρεσία.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα των δειγμάτων του DNA των τεσσάρων παιδιών, της 25χρονης και του 25χρονου συντρόφου της που θα ρίξουν φως στην υπόθεση όσον αφορά τα παιδιά. Όπως υποστηρίζει ο 25χρονος, από τα τέσσερα παιδιά, δικό του είναι μόνο το μικρότερο παιδί, το περίπου 10 μηνών αγοράκι.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΧΑΝΙΑ
 |
3ΧΡΟΝΗ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top