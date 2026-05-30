O Dj Premier είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους σπουδαιότερους πυλώνες του νεοϋορκέζικου και παγκόσμιου Hip Hop. Με τον χαρακτηριστικό του ήχο έχει δημιουργήσει τη δική του σχολή στο ραπ, ενώ ο ατελείωτος κατάλογός του περιλαμβάνει αμέτρητα classics και πολυάριθμες ιστορικές κυκλοφορίες.

Ιδρυτής και ½ των Gang Starr, κυκλοφόρησε με το συγκρότημα μία σειρά από κλασικά albums τα οποία έχουν κάνει τεράστια επιτυχία και έχουν αγαπηθεί από το κοινό, albums όπως τα “Step In The Arena” (1991), “Daily Operation” (1992) και “Moment of Truth” (1998), μεταξύ άλλων και τα οποία μας έχουν προσφέρει μία μεγάλη σειρά από αγαπημένα hits, όπως τα "Mass Appeal", "Dwyck", "You Know My Steez", "The Militia", "Full Clip" και πολλά άλλα.

Στα 90s o Dj Premier ανέλαβε την παραγωγή στα πολύ κλασικά πλέον albums “The Sun Rises in the East” (1994) του Jeru The Damaja, “Livin' Proof” (1995) των Group Home, όπως και μεγάλο μέρος του θρυλικού album του KRS ONE “Return of the Boom Bap” (1993), αλλά και του πολύ επιτυχημένου “Body of the Life Force” του Afu Ra το 2000.

O Preemo, όπως τον αποκαλούν οι φανατικοί οπαδοί του, έχει προσφέρει την παραγωγή για πληθώρα τεράστιων επιτυχιών, όπως τα "N.Y. State of Mind" και “Nas Is Like” του Nas, τα "Unbelievable", "Kick in the Door" και “Ten Crack Commandments” του The Notorious B.I.G., το "MC's Act Like They Don't Know" του KRS ONE, το "It's Been a Long Time" του Rakim και αμέτρητα άλλα.

Από τα drum machines του DJ Premier έχει παρελάσει η αφρόκρεμα του παγκόσμιου Hip Hop: Notorious B.I.G., Nas, KRS ONE, MOP, Jeru The Damaja, Rakim, Royce Da 5'9, Run the Jewels, Griselda, The Game, Eminem, Common, Jay-Z, Mos Def, J. Cole, Joey Bada$$, Freddie Foxxx, AZ, D.I.T.C., Roc Marciano και πολλοί άλλοι. Ο Premier επίσης έχει συνεργαστεί με ταλαντούχους underground MCs χαρίζοντάς μας και με αυτά τα collabs ένα μεγάλο αριθμό αγαπημένων κομματιών που βρίσκονται μόνιμα στο rotation πολλών fans.

O Dj Premier με την τόσο τεράστια καριέρα, ποτέ δεν έχει επαναπαφθεί στις δάφνες του. Συνεχίζει ασταμάτητα την τρελή του πορεία στο χώρο της Hip Hop παραγωγής, με τους τελευταίους του δίσκους να είναι το “The Coldest Profession” με τον Roc Marciano, το “The Reinvention” με τον Ransom και το πολυσυζητημένο “Light-Years” με τον Nas, όλα μόνο μέσα στο 2025.

To παγκόσμιο Hip Hop θα ήταν σίγουρα πολύ διαφορετικό χωρίς τον Dj Premier. Και η πορεία του ως τώρα μας έχει αποδείξει ότι ο σπουδαίος αυτός παραγωγός δεν έχει σχέδια να σταματήσει σύντομα, οπότε η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική.

Μη χάσετε τη μοναδική ευκαιρία να δείτε για πρώτη φορά τον Dj Premier στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 27 Ιουνίου!

Πληροφορίες:

DJ PREMIER (US)

FIRST TIME IN THESSALONIKI

Σάββατο 27 Ιουνίου

Block 33, 26ης Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη

Doors Open: 20:00

Εισιτήρια:

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Early Bird: 30€

Phase A: 35€

Link προπώλησης:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/dj-premier-us-first-time-in-thessaloniki/

