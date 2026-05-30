Κώστας Τσουρός: «Απογοητεύτηκα από κάποιους συνάδελφους…»

«Όσα ακούστηκαν για την προσωπική μου ζωή τα αντιμετώπισα με εξώδικα»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Κώστας Τσουρός: «Στεναχωρήθηκα στην αρχή της σεζόν με τις διαρροές που υπήρχαν στην εκπομπή» / Βίντεο: Open

  • Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ, καθώς η εκπομπή του "Το’ χουμε" ολοκληρώθηκε.
  • Εξέφρασε απογοήτευση από κάποιους συναδέλφους, ενώ ευχαρίστησε την Κατερίνα Καινούργιου για τη στήριξή της.
  • Αναφέρθηκε στη χρονιά που πέρασε ως "πολύ περιπετειώδη" και εξέφρασε ανακούφιση και στεναχώρια για το τέλος της εκπομπής.
  • Ανέφερε ότι οι σχέσεις του με τον Γιώργο Λιάγκα είναι καλές.
  • Αντιμετώπισε ψευδή δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή με νομικές ενέργειες.

Xθες, Παρασκευή 29 Μαΐου, ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ, καθώς η εκπομπή του «Το’ χουμε», έριξε οριστικά αυλαία.

Το κλίμα στο πλατό ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με τον παρουσιαστή να απευθύνεται στην ομάδα του και στο κοινό, κλείνοντας έναν κύκλο που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «περιπετειώδη».

Καινούργιου για Τσουρό: «Πετάει υπονοούμενα, είναι κρίμα για το προφίλ του»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους έπειτα από την ολοκλήρωση της εκπομπής του, ο Κώστας Τσουρός αναφέρθηκε σε όσους συναδέλφους τον στήριξαν, αλλά και σε εκείνουν που τον απογιήτευσαν με τη στάση τους: «Απογοητεύτηκα από κάποιους συνάδελφους… Η Κατερίνα Καινούργιου ξέρω ότι με έχει στηρίξει, το ‘χω ακούσει… Δεν με έχει στηρίξει όλη της η εκπομπή, με έχει στηρίξει η Κατερίνα. Αφού λέει ότι χάλασα το προφίλ μου, για να το βλέπει προφανώς, εντάξει. Αλλά δεν κρατάω κακίες, ειδικά σε παρουσιαστές που με έχουν στηρίξει όντως. Δηλαδή, άνθρωποι της πρώτης γραμμής στην τηλεόραση, η αλήθεια είναι ότι με στήριξαν και τους ευχαριστώ πολύ. Άλλοι δεν με στήριξαν στην τηλεόραση, που δεν είναι της πρώτης γραμμής. Αν σου πω ότι οι σχέσεις μου με τον Γιώργο Λιάγκα είναι καλές, θα το πιστέψεις; Είναι πολύ καλές».

Κώστας Τσουρός: «Κι ένας μόνο τηλεθεατής να μας έβλεπε, θα ήταν τιμή μας»

Επιπρόσθετα κάνοντας τον απολογισμό του για τη χρονιά που πέρασε, είπε: «Η φετινή χρονιά ήταν πολύ περιπετειώδης για εμάς. Τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή είναι ανακούφιση και στεναχώρια που ολοκληρώθηκε κάτι που αγαπούσα πολύ. Εντάξει, όταν κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει κάποιος άλλος, έχεις μάθει πολλά πράγματα, οπότε το κέρδος από αυτή τη χρονιά είναι ότι έμαθα πολλά…».

Τέλος, όσον αφορά στα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τα οποία υποστήριζαν ότι χτύπησε κάποιον στην Νάξο κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών του, ο Κώστας Τσουρός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», λέγοντας: «Όλα αυτά που ακούστηκαν για την προσωπική μου ζωή τα αντιμετώπισα με εξώδικα, αγωγές και μηνύσεις. Υπάρχει και ένα όριο. Γνωρίζω από που προέκυψαν αυτά τα δημοσιεύματα, επέλεξα να το λύσω με τον τρόπο που ξέρω εγώ και όχι δημόσια. Αλλά το ότι ήταν όλα ψευδή και με κατηγόρησαν για κάτι που δεν συνέβη, αλλά κάποιος έπρεπε να το κάνει, εντάξει, πήρε την οδό που του πρέπει».

