Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε το απόγευμα της Παρασκευής 29 Μαΐου τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ, καθώς η εκπομπή του Το’ χουμε έριξε οριστικά αυλαία μετά από μία ολόκληρη σεζόν στον «αέρα».

Το φινάλε ήρθε σε φορτισμένο κλίμα στο πλατό, με τον παρουσιαστή να απευθύνεται στην ομάδα του και στο κοινό, κλείνοντας έναν κύκλο που ο ίδιος χαρακτήρισε περιπετειώδη.

Στο τελευταίο μέρος της πολυσυζητημένης εκπομπής, ο παρουσιαστής είπε: «Φτάσαμε στο τέλος. Παιδιά εμείς τα είπαμε χθες τα αποχαιρετιστήρια, με κάνατε να συγκινηθώ με τα ωραία σας λόγια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε και τους τηλεθεατές».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής: Και ένας μόνο τηλεθεατής να μας έβλεπε φέτος, θα ήταν τιμή μας και θα κάναμε τη δουλειά μας με την ίδια αγάπη και τον ίδιο τρόπο που την κάναμε όλη τη χρονιά για εσάς. Καλό Καλοκαίρι, να προσέχετε τους εαυτούς σας, ποιους έχετε δίπλα σας. Να περάσετε τέλεια και τα ξαναλέμε».

Το τέλος μιας δύσκολης σεζόν

Νωρίτερα, ο παρουσιαστής είχε μιλήσει και στις κάμερες για τη χρονιά που πέρασε, κάνοντας λόγο για ένα «περιπετειώδες φετινό ταξίδι με τα καλά, τα κακά και τα χρήσιμα μαθήματα».

Ο ίδιος τόνισε ότι κρατά την αγάπη με την οποία δούλεψε η ομάδα για την εκπομπή και τις σχέσεις που έμειναν ανέγγιχτες παρά τις δυσκολίες.

Για το τηλεοπτικό παρασκήνιο

Ο Κώστας Τσουρός απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν μέσα στη σεζόν. «Δε θέλω να μπω στη διαδικασία να πω για όλα αυτά που έγιναν. Μπορείτε να απαντήσετε και μόνοι σας αν ένιωσα πίεση τη φετινή χρονιά. Αυτό που συνέβη φέτος δεν έχει συμβεί και πολλές φορές. Εγώ ό,τι ήταν να πω, το είπα στην εκπομπή μου», ανέφερε.

Στο πλευρό του στο φινάλε βρέθηκαν η Τζώρτζια Γεωργίου, ο Παναγιώτης Σουρέλης, η Δέσποινα Τσόκου, η Ναταλία Αργυράκη και οι υπόλοιποι συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες, οι οποίοι ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι στους τηλεθεατές.