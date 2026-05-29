Η Star Automotive Hellas ανακοινώνει την έναρξη μιας νέας, δυναμικής προωθητικής ενέργειας προνομίων, σχεδιασμένης αποκλειστικά για τις εκδόσεις BRABUS των δημοφιλών μοντέλων smart #1, smart #3 και smart #5. Απαντώντας στη μεγάλη απήχηση που γνωρίζουν οι κορυφαίες, σπορ εκδόσεις της smart στην ελληνική αγορά, η Star Automotive Hellas εξασφάλισε έναν σημαντικό αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων που θα είναι διαθέσιμα από το τέλος Ιουνίου. Παράλληλα, προσφέρει στον τελικό καταναλωτή τρεις άκρως συμφέρουσες και εναλλακτικές λύσεις απόκτησης, καθιστώντας την οδηγική υπεροχή των εκδόσεων BRABUS πιο προσιτή από ποτέ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους έως τις 31 Ιουλίου 2026.

1. Μακροχρόνια Μίσθωση μέσω του νέου προγράμματος “StarLeasing” (powered by Arval)

Για όσους αναζητούν σύγχρονες λύσεις κινητικότητας με ευνοϊκούς όρους και σταθερό, προβλέψιμο κόστος χρήσης, το πακέτο Full Service Leasing περιλαμβάνει όλες τις βασικές παροχές (τέλη κυκλοφορίας, μικτή ασφάλιση, αλλαγή ελαστικών, τακτική συντήρηση, οδική βοήθεια και όχημα αντικατάστασης).

Ενδεικτικά παραδείγματα (Διάρκεια 48 μήνες / 20.000 χλμ ανά έτος):

smart #1 BRABUS: Μηνιαίο μίσθωμα 372€ (προκαταβολή 8.456,45€)

smart #3 BRABUS: Μηνιαίο μίσθωμα 399€ (προκαταβολή 8.932,26€)

smart #5 BRABUS: Μηνιαίο μίσθωμα 499€ (προκαταβολή 12.000€)

(Οι τιμές leasing δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ).

2. Άτοκο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης “BRABUS zero”

Ένα πρωτοποριακό, επιδοτούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ισόποσων δόσεων με ονομαστικό επιτόκιο 0,0% (πλέον εισφοράς Ν.128/75 0,6%), ελάχιστη προκαταβολή 40% και μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τις 36 μηνιαίες δόσεις. Το πρόγραμμα αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων και συνδυάζεται με ειδικές εκπτώσεις ανά όχημα.

3. Σημαντικό Όφελος για Αγορά τοις Μετρητοίς & Κρατική Επιδότηση

Για τους πελάτες που θα επιλέξουν την αγορά τοις μετρητοίς, η Star Automotive Hellas προσφέρει άμεση έκπτωση, η οποία συνδυάζεται και προσαυξάνεται με την κρατική επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και το όφελος απόσυρσης: smart #1 & smart #3 BRABUS: Άμεσο εμπορικό όφελος 6.000€ (με ΦΠΑ), το οποίο εκτοξεύει το συνολικό κέρδος για τον αγοραστή στα 10.500€ (μαζί με το smart Bonus, την κρατική επιδότηση και το όφελος απόσυρσης). smart #5 BRABUS: Άμεσο εμπορικό όφελος 4.000€ (με ΦΠΑ), διαμορφώνοντας το συνολικό οικονομικό όφελος στα 8.500€ αντίστοιχα. Η προωθητική ενέργεια ισχύει για συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων και για παραγγελίες που θα καταχωρηθούν αυστηρά έως την 31η Ιουλίου 2026.