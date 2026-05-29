Turkaegean: Οριστικά άκυρο το τουρκικό σήμα - Απορρίφθηκε η προσφυγή

Θεοδωρικάκος: «Δικαίωση για τις ελληνικές θέσεις»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Συμβούλιο Προσφυγών απέρριψε την τουρκική προσφυγή και επικύρωσε την ακύρωση του σήματος «Turkaegean».
  • Ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής της Τουρκίας είχε καταθέσει αίτηση για το σήμα το 2021, αλλά η Ελλάδα αντέτεινε με νομικά επιχειρήματα.
  • Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ακύρωση του σήματος.
  • Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι η απόφαση δικαιώνει τις εθνικές θέσεις της Ελλάδας.
  • Η εξέλιξη αυτή προήλθε από συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΟΒΙ.

Το Συμβούλιο Προσφυγών με σημερινή του απόφαση απέρριψε την τουρκική προσφυγή και επικύρωσε την διαγραφή και ακύρωση του «Turkaegean» ως Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος.

Ακυρώθηκε το εμπορικό σήμα «Turkaegean»

Υπενθυμίζεται ότι στις 16/7/2021 ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας (ΤGA) κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε το  εμπορικό σήμα «Turkaegean».

O Oργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τον Μάιο του 2022 όταν και κατέστη αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για τα Εμπορικά Σήματα, ανέλαβε πρωτοβουλία για τον συντονισμό και την υποστήριξή όλων των ενεργειών για την προσβολή του παραπάνω σήματος μέσω άσκησης αίτησης ακύρωσης του, τον Φεβρουάριο του 2023, ενώπιον του αρμοδίου Γραφείου της Ε.Ε.

To Eυρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας τον Ιανουάριο του 2025 εξέδωσε απόφαση με την οποία ακυρώθηκε και διαγράφηκε το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα «Turkaegean». Κατά της απόφασης, η τουρκική πλευρά προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Προσφυγών (Βoards of Appeal-EUIPO) για να έρθει η σημερινή απόφαση που επικύρωσε την διαγραφή και ακύρωση του «Turkaegean» ως Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος.

Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος: Δικαίωση των εθνικών μας θέσεων 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε σχετικά με την απόφαση: 

 «Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) αποτελεί δικαίωση των εθνικών μας θέσεων.
 
Η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει και σε δεύτερο βαθμό το αυτονόητο: ο όρος «Turkaegean» στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης και τίθεται στο περιθώριο. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς, συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
 
Αντικρούσαμε με ισχυρά νομικά, ιστορικά και εμπορικά επιχειρήματα την απόπειρα παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού και γεωπολιτικής εργαλειοποίησης των εμπορικών σημάτων.

Η Ελλάδα αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι μια χώρα ισχυρή, σοβαρή και προσηλωμένη στη διεθνή νομιμότητα.

Που υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα, την πολιτιστική και γεωγραφική μας ταυτότητα, καθώς και την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεών μας με αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και χρήση κάθε έννομου μέσου σε όλα τα διεθνή fora».

