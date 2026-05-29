Μύκονος: Πωλούσαν «μαϊμού» Louis Vuitton και Hermès

Μεγάλη επιχείρηση στη Μύκονο πραγματοποίησε το ελληνικό FBI, εξαρθρώνοντας κύκλωμα διακίνησης «μαΐμού» ειδών πολυτελείας που είχε κατακλύσει το νησί με προϊόντα γνωστών οίκων, όπως Prada, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès, Fendi και Burberry.
Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη του κυκλώματος μετέφεραν καθημερινά τις «μαϊμού» τσάντες και αξεσουάρ με οχήματα, διακινώντας τα σε δημοφιλείς παραλίες και πολυσύχναστα τουριστικά σημεία της Μυκόνου.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 1.739 απομιμητικά προϊόντα.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί, ηλικίας 46 έως 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση προϊόντων απομίμησης με σκοπό την εμπορία.