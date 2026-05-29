Μύκονος: Πωλούσαν «μαϊμού» Louis Vuitton και Hermès

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI - 40 οι κατηγορούμενοι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.05.26 , 19:54 «Θα ζεις πάντα μέσα μου»: Συγκινεί ο Μαυρίδης απ' το μνήμα της αδερφής του
29.05.26 , 19:26 Κατερίνα Ζαρίφη: «Έβγαλαν με τεχνητή νοημοσύνη ότι υιοθέτησα παιδί»
29.05.26 , 19:24 Επίδομα θέρμανσης: Καταβλήθηκε η 2η δόση σε 868.466 δικαιούχους
29.05.26 , 19:12 Η ελληνική πόλη που κυκλοφορούν πάνω από 30.000 ποδήλατα!
29.05.26 , 19:05 Star Automotive Hellas: Φέρνει τις κορυφαίες εκδόσεις smart BRABUS
29.05.26 , 18:48 Κώστας Τσουρός: «Κι ένας μόνο τηλεθεατής να μας έβλεπε, θα ήταν τιμή μας»
29.05.26 , 18:44 Turkaegean: Οριστικά άκυρο το τουρκικό σήμα - Απορρίφθηκε η προσφυγή
29.05.26 , 18:35 Μύκονος: Πωλούσαν «μαϊμού» Louis Vuitton και Hermès
29.05.26 , 18:01 Επίδομα Παιδιού A21: Από σήμερα οι αιτήσεις  στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ
29.05.26 , 17:56 Ένας Οργισμένος Άντρας Εκδικείται με τον Τζέισον Στέιθαμ στο Star
29.05.26 , 17:50 CUPRA Raval: Το πιο εντυπωσιακό λανσάρισμα
29.05.26 , 17:34 Ρουμανία: Ρωσικό drone έπεσε σε πολυκατοικία και τραυμάτισε 2 άτομα!
29.05.26 , 17:23 Σοφία Μουτίδου για Real View: «Δεν πέρασα καλά ανακουφίζομαι που τελειώνει»
29.05.26 , 17:00 Βόλος: Με μηνιγγίτιδα μητέρα, 20 ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της
29.05.26 , 17:00 Ρένα Μόρφη: Η απάντηση στα σχόλια περί πλαστικών επεμβάσεων
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
«Θα ζεις πάντα μέσα μου»: Συγκινεί ο Μαυρίδης απ' το μνήμα της αδερφής του
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Αρναούτογλου: «Έπασχα από ανηδονία. Είμαι τόσο δυστυχισμένος»
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instargram
Γενέθλια για τον Γιώργο Λιάγκα: Το τρυφερό φιλί της Αντωνά στο πάρτι του!
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Το βίντεο που ανήρτησε η ΕΛ.ΑΣ. με τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν κατά την επιχείρηση

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης «μαϊμού» ειδών πολυτελείας στη Μύκονο από το ελληνικό FBI.
  • Πωλούνταν απομιμητικά προϊόντα γνωστών οίκων όπως Louis Vuitton, Hermès, Prada και Gucci.
  • Τα μέλη του κυκλώματος διακινούσαν καθημερινά τσάντες και αξεσουάρ σε παραλίες και τουριστικά σημεία.
  • Κατασχέθηκαν 1.739 απομιμητικά προϊόντα κατά τις έρευνες.
  • Συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας 46 έως 50 ετών για κατοχή και διακίνηση προϊόντων απομίμησης.

Μεγάλη επιχείρηση στη Μύκονο πραγματοποίησε το ελληνικό FBI, εξαρθρώνοντας κύκλωμα διακίνησης «μαΐμού» ειδών πολυτελείας που είχε κατακλύσει το νησί με προϊόντα γνωστών οίκων, όπως Prada, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès, Fendi και Burberry.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη του κυκλώματος μετέφεραν καθημερινά τις «μαϊμού» τσάντες και αξεσουάρ με οχήματα, διακινώντας τα σε δημοφιλείς παραλίες και πολυσύχναστα τουριστικά σημεία της Μυκόνου.

Μύκονος: Πωλούσαν «μαϊμού» Louis Vuitton και Hermès σε κοσμικές παραλίες

Επιχείρηση-σκούπα στη Μύκονο: Τέσσερις συλλήψεις για χιλιάδες απομιμήσεις επώνυμων brands

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 1.739 απομιμητικά προϊόντα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί, ηλικίας 46 έως 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση προϊόντων απομίμησης με σκοπό την εμπορία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΥΚΟΝΟΣ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ FBI
 |
ΤΣΑΝΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top