«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»

«Έχει γίνει σύμβολο αγάπης και στήριξης ο άνθρωπος αυτός»

«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας για τον Τραϊανό Δέλλα και την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα/ To Πρωινό

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τραϊανός Δέλλας βρίσκεται σε τραγική κατάσταση μετά την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα.
  • Ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε ότι η στήριξη και η αγάπη του κόσμου προς τον Τραϊανό είναι μοναδική.
  • Η κόρη του ζευγαριού, Βικτώρια, επίσης βιώνει δύσκολες στιγμές λόγω της απώλειας της μητέρας της.
  • Ο Λιάγκας εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Τραϊανός θα βρει δύναμη από την πίστη του και τους φίλους του.
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν αγαπητή και είχε θετική στάση απέναντι στους ανθρώπους.

Στην «επόμενη μέρα» για την οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα, μετά την απώλειά της, αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιάγκας.  Όπως είπε μέσα από «Το Πρωινό», «ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση».

Σπαρακτικός ο επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα: «Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν»

«Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα βρει τη δύναμη ο Τραϊανός να το ξεπεράσει όλο αυτό κι αν θα το ξεπεράσει ποτέ στη ζωή του», ανέφερε ο παρουσιαστής. 

«Ξαφνικά, ο Τραϊανός, με την απώλεια της Γωγούς, έχει γίνει σύμβολο αγάπης στην Ελλάδα. Αυτό που βλέπω να γίνεται στα social -όχι πως τα υπολήπτομαι- αλλά καμιά φορά τα κοιτάω,… που δεν υπάρχει άντρας , γυναίκα που να μη λέει κάτι καλό για τον Τραϊανό, είναι μοναδικό. Έχει γίνει σύμβολο αγάπης και στήριξης ο άνθρωπος αυτός γιατί όλο αυτό που βιώνει, το έχει μετατρέψει σε απόλυτη ειλικρίνεια. Η στήριξη, η αγάπη και ο έρωτας για τη γυναίκα αυτή είναι πια επικός», συνέχισε. 

Για την κόρη του ζευγαριού, τη Βικτώρια Δέλλα, είπε πως επίσης είναι δύσκολο γιατί έχασε τη μαμά της. «Είναι όμως ένας νέος άνθρωπος, έχει τη ζωή μπροστά να γνωρίσει τον άντρα της ζωής της, να ονειρευτεί», συμπλήρωσε. 

«Για τη μαμά της Γωγούς που έχασε την κόρη της ή για τον Τραϊανό που σ’ αυτή την ηλικία χάνει τη σύντροφό του δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει ποτέ. Είναι σε τραγική κατάσταση. Μακάρι, αφού πιστεύει και τόσο πολύ, να τον φωτίσει ο Θεός, να βρει δύναμη από τον Θεό, γιατί ο καθένας βρίσκει δύναμη εκεί που πιστεύει. Μακάρι να βρει τη δύναμη από την πίστη του και από τους φίλους του, που θα είναι σίγουρα κοντά του. Όσο κοντά και να είναι οι φίλοι σου, οι στιγμές μοναξιάς είναι αυτές που σε στοιχειώνουν. Είναι ένα κενό τεράστιο», επισήμανε ο Γιώργος Λιάγκας. 

«Όσοι τη γνωρίσαμε στενοχωριόμαστε διπλά και τριπλά, γιατί ήταν πραγματικά ένα γελαστό πλάσμα, χωρίς κακία. Στις παρέες ξέρετε γίνεται και λίγο κουτσομπολίκι. Δεν είχε πει ποτέ κακή κουβέντα για άνθρωπο. Πάντα έβρισκε ένα θετικό να πει για τον οποιονδήποτε. Κουράγιο στην οικογένεια», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας. 
 

