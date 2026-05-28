Απειλές κατά της περιουσίας του καταγγέλλει ότι δέχεται ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, μετά από το επεισόδιο με τον 14χρονο, ο οποίος τον κατηγορεί ότι τον ξυλοκόπησε.

«Από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε το θέμα με έχουν πάρει δύο τηλέφωνα και με απειλούν για την περιουσία μου. Έχω πάει στην αστυνομία, το έχω αναφέρει και από τότε έχει σταματήσει», είπε ο ζαχαροπλάστης στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν φοβάται για τη ζωή του, αλλά η κατάσταση με την παραβατικότητα στην περιοχή που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά έχει γίνει αφόρητη.

«Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου, γιατί η δικαιοσύνη φαίνεται. Η αγανάκτηση του κόσμου φαίνεται. Όλα τα μαγαζιά της περιοχής έρχονται και μου λένε τα ίδια πράγματα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα παραβατικότητας. Ζητάμε φύλαξη από την αστυνομία για την περιουσία μας», είπε.

Επέμεινε επίσης ότι δεν χτύπησε ποτέ τον 14χρονο, αν και άφησε ανοιχτό ένα ενδεχόμενο να χρησιμοποίησε παραπάνω δύναμη από ό,τι χρειαζόταν για να τον ακινητοποιήσει.

«Εγώ δεν τον χτύπησα τον 14χρονο, τον ακινητοποίησα. Μήπως έβαλα περισσότερη δύναμη στην ακινητοποίηση, όταν ήταν στο πάτωμα; Εκείνος με παρακαλούσε να τον αφήσω, δεν ήθελε να πάει στην αστυνομία. Μου έλεγε ότι θα μου επιστρέψει το κινητό μόνος του εάν τον άφηνα», είπε.

Η εκδίκαση της υπόθεσης που τον αφορά πήρε χθες αναβολή για τις 4 Φεβρουαρίου. Ο 14χρονος, ο οποίος έκανε 10 ράμματα στο κεφάλι του, κατηγορεί τον πρώην παίκτη του Survivor ότι τον χτύπησε με γροθιά στο κεφάλι, έχοντας πλεγμένα στα δάχτυλά του τα κλειδιά του και στη συνέχεια τον άρπαξε και τον έβαλε με τη βία στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Ο επιχειρηματίες αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως το περασμένο Σαββατοκύριακο ο 14χρονος Ρομά με τέσσερις ακόμα επιχείρησε να κλέψει την επιχείρησή του στο Μενίδι. Τελικά έκλεψε την τσάντα της μητέρας του από τη διπλανή επιχείρηση εστίασης που διατηρούν και ένα κινητό τηλέφωνο της υπαλλήλου του.

Τέλος ισχυρίστηκε πως ήθελε να δώσει δουλειά στον 14χρονο για να τον βοηθήσει και να σταματήσει να είναι παραβατικός.