Τόμας Γουόκαπ - Εστρέλλα Νούρι: Βόλτα στην Αθήνα μετά τον θρίαμβο

Ο παίκτης του Ολυμπιακού και η σύζυγός του, σε χαλαρές στιγμές στο κέντρο

Λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού και την κατάκτηση της φετινής Euroleague, ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής πορείας των ερυθρόλευκων, ο Τόμας Γουόκαπ, βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στο Κολωνάκι, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης και χαλαρότητας.

thomas walkup

Φωτογραφία NDP

Ο πολιτογραφημένος Έλληνας, γκαρντ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, περπάτησε στους δρόμους του Κέντρου, εκεί όπου τον συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός, μαζί με την σύζυγό του, Εστρέλλα Νούρι, φανερά χαλαρός και ευδιάθετος, ανταποδίδοντας τοους χαιρετισμούς των φιλάθλων που τον αναγνώρισαν.

Το γιόρτασαν με την ψυχή τους οι Πρωταθλητές Ευρώπης

Λίγες ώρες νωρίτερα, πάντα μαζί με την σύντροφό του, είχαν βρεθεί στη γιορτή του Ολυμπιακού σε παραλιακό εστιατόριο, εκεί όπου όλη η ομάδα γλέντησε την κατάκτηση του τροπαίου, με την Εστρέλλα Νούρι, κυριολεκτικά να λάμπει και να εντυπωσιάζει με την εμφάνιση της.

walkup nurri

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Εστρέλλα Νούρι: Ποια είναι η εντυπωσιακή σύζυγος του Thomas Walkup

Η Εστρέλα Νούρι, η οποία έχει σπουδάσει βιολογία και χημεία, εργάζεται ως μοντέλο και ηθοποιός, ενώ παράλληλα ασχολείται και με το τραγούδι και το stand-up comedy. Έχει περσική καταγωγή, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σουηδία. Η 30χρονη ηθοποιός μιλάει άπταιστα τρεις γλώσσες: Φαρσί, Σουηδικά και Αγγλικά.

Σύμφωνα με το imdb.com, επιλέχθηκε από την Oprah Winfrey και την Ava Duvernay για έναν ρόλο στην υποψήφια για Emmy σειρά «Queen Sugar». Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ηχογράφησε το πρώτο της single, το «Farari», το οποίο έγινε επιτυχία στη Μέση Ανατολή.

thomas estrella

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Γνωρίστηκε με τον Τόμας Γουόκαπ το 2023 και παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2024 στη Μήλο. Είναι αχώριστοι, και μάλιστα η Εστρέλλα έσπευσε να συγχαρεί τον σύζυγό της στο παρκέ του ΟΑΚΑ, αμέσως μετά την ιστορική νίκη επί της Ρεάλ Μαρδίτης 

