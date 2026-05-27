Η LILA, ένα από τα πιο υποσχόμενα πρόσωπα της Ελληνικής pop, επιστρέφει

Η LILA, ένα από τα πιο υποσχόμενα και επιδραστικά πρόσωπα της Ελληνικής pop σκηνής, επιστρέφει πιο ανανεωμένη και εντυπωσιακή από ποτέ, παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο προσωπικό της live μέχρι σήμερα. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων μεταμορφώνεται στο μοναδικό οπτικοακουστικό κόσμο της LILA, μέσα από το ολοκαίνουργιο show “L WORLD”.

Μετά την εκρηκτική sold-out εμφάνισή της στον ίδιο χώρο τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια βραδιά που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα, η LILA, επιστρέφει με ένα show σχεδιασμένο να ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Το “LWORLD” δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία, ένα μουσικό ταξίδι στον ιδιαίτερο κόσμο της, όπου η μουσική, η εικόνα και η ενέργεια του κοινού συναντούν την ενέργεια της καλλιτέχνιδας, δημιουργώντας μια αξέχαστη live εμπειρία. Με ένα ειδικά σχεδιασμένο stage, υψηλής αισθητικής visual, LED installations, δυναμικές χορογραφίες και urban pop αισθητική, η βραδιά υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η LILA, έχοντας καταφέρει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα στην ελληνική μουσική pop σκηνή, παρουσιάζει επί σκηνής όλες τις μεγάλες επιτυχίες που την καθιέρωσαν και ξεχώρισαν στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια streams και views, ενώ ταυτόχρονα μας χάρισαν αμέτρητα social media trends. Όπως και στην περσινή εκρηκτική εμφάνισή της, έτσι και φέτος, η σκηνή της Τεχνόπολης θα γεμίσει εκπλήξεις. Special guest εμφανίσεις από αγαπημένους καλλιτέχνες και συνεργάτες της LILA αναμένεται να απογειώσουν τη βραδιά, μέσα από μοναδικά live collaborations που θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά για το “L WORLD”. 

Η συναυλία της 12ης Ιουνίου αποτελεί την επίσημη έναρξη της μεγάλης καλοκαιρινής περιοδείας της LILA σε όλη την Ελλάδα. Με στάσεις σε μεγάλες πόλεις και σημαντικά μουσικά venues, η καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να μεταφέρει το “L WORLD” σε χιλιάδες θεατές σε όλη τη χώρα, μέσα από ένα φιλόδοξο tour που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού.

Προπώληση Online Εισιτηρίων:
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/offer/welcome-to-l-world/
Προπώληση Hardcopies Εισιτηρίων: Public

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Καλλιτέχνης: LILA
Ημερομηνία: Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026
Χώρος: Technopolis City Of Athens
Οι πόρτες ανοίγουν (Doors Open): 19:00
Παραγωγή / Οργάνωση:
Stay Independent | Encore
Επικοινωνία: erodios pr & management

Τηλεοπτικός Χορηγός Επικοινωνίας:

Star Channel

Ραδιοφωνικός Χορηγός Επικοινωνίας:

ΔΡΟΜΟΣ 89,8
 

