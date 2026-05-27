Σκηνές βαθιάς συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, με φίλους, συγγενείς και ανθρώπους που τη γνώρισαν να αδυνατούν να κρύψουν τη θλίψη τους για την απώλειά της.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό ήταν και η Μαρία Καλάβρια, η οποία εμφανίστηκε εμφανώς συντετριμμένη.

Η καλή φίλη της εκλιπούσας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της έξω από την εκκλησία, με το star.gr και τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει ιδιαίτερα φορτισμένες στιγμές. Η Μαρία Καλάβρια, ντυμένη στα μαύρα και με εμφανή τη συναισθηματική της φόρτιση, λύγισε μπροστά στον πόνο της απώλειά της.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο πρώην σύντροφός της, Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος προσπάθησε να τη στηρίξει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν σφιχτά έξω από τον ναό, σε μια εικόνα που αποτύπωσε όλο το βάρος της ημέρας και τη συγκίνηση που επικρατούσε στην ατμόσφαιρα.

Σε άλλα στιγμιότυπα, η Μαρία Καλάβρια φαίνεται να δέχεται τη στήριξη αγαπημένων της προσώπων, μην μπορώντας να διαχειριστεί τη συγκίνηση. Τα μάτια της ήταν συνεχώς δακρυσμένα, ενώ όσοι βρίσκονταν δίπλα της προσπαθούσαν να την παρηγορήσουν.

Η απώλεια του μοντέλου και γυμνάστριας έχει βυθίσει στο πένθος τον καλλιτεχνικό και κοσμικό κόσμο, με πολλούς επώνυμους να δίνουν το «παρών» στην κηδεία για να αποχαιρετήσουν μία γυναίκα που αγαπήθηκε πολύ.

Το κλίμα ήταν βαρύ από την πρώτη στιγμή, με λευκά λουλούδια να έχουν γεμίσει τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας και τους παρευρισκόμενους να αποχαιρετούν τη Γωγώ Μαστροκώστα με δάκρυα και σιωπή.

Οι εικόνες της Μαρίας Καλάβρια να σπαράζει στην αγκαλιά του Δημήτρη Αλεξάνδρου αποτυπώνουν με τον πιο έντονο τρόπο τη θλίψη και τη συναισθηματική φόρτιση που επικράτησε στο τελευταίο «αντίο» της Γωγώς Μαστροκώστα.