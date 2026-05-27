Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν και τη αγάπησαν βρέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό για να αποχαιρετήσουν τη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Η αγαπημένη γυμνάστρια -μοντέλο έδωσε μέχρι το τέλος έναν σιωπηλό αλλά γενναίο αγώνα, έχοντας πάντα στο πλευρό της τον σύζυγό της, Τραϊανός Δέλλας, και την κόρη τους, Βικτώρια. Ο θάνατός της βύθισε στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά της αλλά και ολόκληρο τον καλλιτεχνικό, τηλεοπτικό και αθλητικό κόσμο.

Από νωρίς το πρωί, ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται έξω από την εκκλησία για να της πει το τελευταίο «αντίο». Στεφάνια, λευκά λουλούδια και πρόσωπα βουρκωμένα συνέθεταν ένα σκηνικό βαθιάς συγκίνησης, με τη σιωπή να κυριαρχεί στον προαύλιο χώρο του ναού.

Το «παρών» στην κηδεία έδωσαν επώνυμα πρόσωπα από τον χώρο της showbiz, της τηλεόρασης, της μουσικής, του θεάτρου αλλά και του αθλητισμού, πολλοί από τους οποίους διατηρούσαν στενή προσωπική σχέση με τη Γωγώ Μαστροκώστα εδώ και χρόνια.

Άνθρωποι που τη γνώρισαν μιλούν για μια γυναίκα με τεράστια δύναμη ψυχής, που ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές δεν έχασε ποτέ το χαμόγελό της και προσπαθούσε να δίνει κουράγιο στους άλλους αντί να ζητά η ίδια.

Η πιο σπαρακτική εικόνα της ημέρας ήταν αναμφίβολα ο Τραϊανός Δέλλας. Ο επί χρόνια σύντροφός της και άνθρωπος που στάθηκε δίπλα της σε κάθε δύσκολη στιγμή, εμφανίστηκε συντετριμμένος, προσπαθώντας με δυσκολία να διαχειριστεί τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας.

Όσοι βρίσκονταν κοντά του μιλούσαν για έναν άνθρωπο που ήταν μέρα και νύχτα στο πλευρό της γυναίκας του όλο αυτό το διάστημα, δίνοντας μαζί της τη μάχη μέχρι το τέλος. Οι δυο τους υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπημένα και δεμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, μακριά από υπερβολές και δημόσιες εντάσεις, με κοινό κέντρο της ζωής τους την οικογένεια και την κόρη τους.

Δίπλα του βρισκόταν συνεχώς η κόρη τους, Βικτώρια, η οποία αποχαιρέτησε τη μητέρα της βιώνοντας τη δυσκολότερη στιγμή της ζωής της. Η εικόνα πατέρα και κόρης να στηρίζουν ο ένας τον άλλο «ράγισε» καρδιές μέσα και έξω από την εκκλησία.

Πολλοί δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ αρκετοί απέφυγαν τις δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, αδυνατώντας να διαχειριστούν συναισθηματικά τη στιγμή.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν το φέρετρο έφτασε στην εκκλησία, με τη μητέρα της να ξεσπά σε κλάματα ξεστομίζοντας: «Καλώς το λουλούδι μου, καλώς το αστέρι του ουρανού! Λουλούδι μου, άγγελέ μου σε φέρανε».

Η Γωγώ Μαστροκώστα δεν έκρυψε ποτέ τη μάχη που έδινε, όμως επέλεγε να τη δίνει με διακριτικότητα και αξιοπρέπεια, προστατεύοντας πάνω απ’ όλα την οικογένειά της. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, άνθρωποι από το κοντινό της περιβάλλον αναφέρουν πως το μόνο που τη νοιάζε ήταν η κόρη της και οι άνθρωποι που αγαπούσε.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στον Σύλλογο «Φλόγα», στηρίζοντας παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τον τόπο καταγωγής της, όπως ήταν επιθυμία της οικογένειας.

Η απώλειά της αφήνει ένα τεράστιο κενό σε όσους τη γνώρισαν πραγματικά. Γιατί πίσω από τα φώτα, τις δημόσιες εμφανίσεις και την εικόνα της δυναμικής γυναίκας, υπήρχε ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη, τρυφερότητα και δύναμη.

