Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε ο Πέτρος Συρίγος. Ο σεφ της εκπομπής Super Κατερίνα, το απόγευμα της Τρίτης, τράκαρε με τη μηχανή του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Όπως τόνισε ο ίδιος τηλεφωνικά στην εκπομπή ένα αυτοκίνητο παραβίασε το Stop με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει όμως “είχε άγιο και το κράνος που φορούσε του έσωσε τη ζωή”.

Ωστόσο έσπασε τους καρπούς των δύο του χεριών, πράγμα που τον καταρράκωσε καθώς κάνει χειρωνακτική εργασία.

O Πέτρος Συρίγος είχε τροχαίο με τη μηχανή του

«Ήμουν με τη μηχανή και πέρασε ένας από ένα stop. Δεν τον πρόλαβα αρκετά. Πάλι καλά εκσφενδονίστηκα και δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πλευρά μου. Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου. Η κατάσταση δεν είναι καλή.



Είναι ότι χειρότερο μπορούσα να πάθω με την χειρωνακτική εργασία που κάνω. Ακούω ότι λένε οι γιατροί, ελπίζω να επανέλθω σύντομα. Παλεύω ακόμα και στην τουαλέτα να πάω, ακόμα και να πιώ νερό. Φορούσα και μπουφάν και κράνος και με έσωσαν» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Συρίγος.

Ο σεφ όπως είναι αναμενόμενο τις επόμενες μέρες θα λείψει από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου μέχρι να αναρρώσει πλήρως.