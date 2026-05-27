Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα πλήττει τις τελευταίες μέρες τη δυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι.

«Θερμικός θόλος» μεταφέρει καυτές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική και έχει οδηγήσει σε υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία.

Οι υπαίθριες εργασίες έχουν περιοριστεί, ενώ έντονη είναι πλέον η ανησυχία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες πολλών χωρών προειδοποιούν ότι το ακραίο αυτό φαινόμενο θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ενώ προειδοποιούν ότι τέτοια επεισόδια θα είναι ολοένα και συχνότερα.

Καύσωνας: Τι είναι ο «θερμικός θόλος» που έφερε θερμοκρασίες ρεκόρ

Ο πρωτοφανής καύσωνας που πλήττει τη δυτική Ευρώπη, οφείλεται σε ισχυρό αντικυκλώνα, ο οποίος παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καταγράφονται θερμοκρασίες 10 έως 15 βαθμούς υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.

The U.K. smashed a century-old temperature record for the second time in 24 hours on Tuesday as a spring heat wave continued to scorch parts of Western Europe, triggering government warnings about risks to life. Several drownings were reported in Britain and France as people…

Οι θερμικοί θόλοι σχηματίζονται όταν ένα σύστημα υψηλής πίεσης αναπτύσσεται στα ανώτερα επίπεδα της ατμόσφαιρας, αναγκάζοντας τον αέρα από κάτω να κατεβαίνει και να συμπιέζεται, γεγονός που αυξάνει τη θερμοκρασία στα χαμηλότερα στρώματα.

Καθώς όμως ο ζεστός αέρας διαστέλλεται, δημιουργεί έναν διογκωμένο θόλο που παγιδεύει τη θερμότητα στο εσωτερικό του. Κανονικά, οι άνεμοι μπορούν να μετακινήσουν τις περιοχές υψηλής πίεσης, όμως επειδή οι θερμικοί θόλοι εκτείνονται πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα, το σύστημα ουσιαστικά ακινητοποιείται.

Οι θερμικοί θόλοι συνεπώς προκαλούν σταθερά θερμοκρασίες πολύ πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ξηραίνουν το έδαφος και αυξάνουν τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

Europe is facing an unusually intense early-summer heatwave as a massive heat dome pushes temperatures far above normal across the continent.

Μελέτη του 2025 που δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (Proceedings of the National Academy of Sciences) διαπίστωσε ότι τα ατμοσφαιρικά μοτίβα που «εγκλωβίζουν» τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι θερμικοί θόλοι και οι πλημμύρες, έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1950 εξαιτίας της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Ενδεικτικό είναι ότι στη Βρετανία οι θερμοκρασίες κατέρριψαν κάθε ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου στους βοτανικούς κήπους Kew Gardens στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.

Στη Γαλλία επίσης καταγράφηκαν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες για τον μήνα Μάιο, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί ότι σε κάποιες περιοχές ο υδράργυρος μπορεί να «σκαρφαλώσει» ακόμα και στους 39 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ισπανία, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κάνει λόγο για «εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή», με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Καύσωνας: Νεκροί λόγω της ακραίας ζέστης

Ο ακραίος καύσωνας που πλήττει τη δυτική Ευρώπη έχει και ανθρώπινα θύματα.

Στη Γαλλία, επτά άνθρωποι έχασα τη ζωή τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε αφορούσαν πνιγμούς. Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν από ρεύματα στις ακτές του Ατλαντικού, ενώ άλλοι δύο πέθαναν κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

Την Κυριακή, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου 10 χιλιομέτρων στο Παρίσι, ενώ ακόμη δέκα άτομα μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά από αγώνα σε προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Στη Βρετανία, τέσσερις έφηβοι πνίγηκαν από την Κυριακή έως την Τρίτη, πιθανότατα προσπαθώντας να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια, ενώ ένας άνδρας περίπου 60 ετών πέθανε στην Κορνουάλη όταν επιχείρησε να βοηθήσει συγγενικά του πρόσωπα που κινδύνευαν στη θάλασσα.

Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών

Η ακραία ζέστη έχει ήδη αναγκάσει κυβερνήσεις και τοπικές Αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα.

An intense heatwave is now spreading across Western and Central Europe under a massive dome of hot air.



Current temperatures:

🇬🇧 London: 33°C

🇫🇷 Paris: 31°C

🇫🇷 Bordeaux: 31°C

🇭🇺 Budapest: 30°C



Wake up before it's too late. pic.twitter.com/Qv39RrnB5P — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 26, 2026

Στην Ιταλία, η περιφέρεια του Λάτσιο, όπου ανήκει και η Ρώμη, επέβαλε περιορισμούς στις υπαίθριες εργασίες μεταξύ 12:30 και 16:00 έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Τα μέτρα αφορούν οικοδομές, αγροτικές εργασίες και τον τομέα των logistics.

Στη Γαλλία, αρκετές πόλεις, ανάμεσά τους το Παρίσι και η Τουρ, αποφάσισαν να διατηρούν πάρκα ανοιχτά κατά τη διάρκεια της νύχτας ώστε να προσφέρουν «χώρους δροσιάς» στους πολίτες.

Ταυτόχρονα, νοσοκομεία σε διάφορες περιοχές αναφέρουν αύξηση περιστατικών αφυδάτωσης και θερμικής εξάντλησης.

Καύσωνας: «Η νέα κανονικότητα» της κλιματικής κρίσης

Οι επιστήμονες συνδέουν το ακραίο κύμα ζέστης με την κλιματική αλλαγή.

Η καθηγήτρια Κλιματικής Επιστήμης στο Imperial College του Λονδίνου, Φρεντερίκε Ότο, χαρακτήρισε την κατάσταση «απολύτως συγκλονιστική», ενώ ο διευθυντής του Κέντρου Κλιματικής Έρευνας Icarus στην Ιρλανδία, Πίτερ Θορν, μίλησε για «αδιανόητα ακραίες συνθήκες».

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο μετεωρολόγος της Met Office, Γκρεγκ Ντιούχερστ, τόνισε πως η αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών αποτελεί «ξεκάθαρη ένδειξη της κλιματικής αλλαγής σε δράση» και προειδοποίησε ότι τέτοιες θερμοκρασίες είναι πιθανό να γίνουν «η νέα κανονικότητα».

Ακόμη πιο ανησυχητικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Ρίτσαρντ Μπετς, επικεφαλής έρευνας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Met Office.

«Εργάζομαι ως επιστήμονας του κλίματος εδώ και 33 χρόνια και βλέπουμε ακριβώς τα φαινόμενα για τα οποία προειδοποιούσαμε τότε», δήλωσε στο BBC, προσθέτοντας ότι τα ρεκόρ εμφανίζονται «νωρίτερα και με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι αναμενόταν».

Καύσωνας: «Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη»

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοια ακραία κύματα καύσωνα δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι σε έναν πλανήτη που συνεχίζει να θερμαίνεται, τα ρεκόρ θερμοκρασίας όχι μόνο θα συνεχίσουν να σπάνε, αλλά θα καταρρίπτονται με ολοένα μεγαλύτερες διαφορές.