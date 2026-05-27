Τσίπρας: Ποιο ήταν το 10χρονο κορίτσι με τα λευκά στην εκδήλωση στο Θησείο

Η ομοιότητα με την «Αννούλα» του Ανδρέα Παπανδρέου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.05.26 , 13:03 Kosmocar: Χαράσσει τη νέα στρατηγική after sales
27.05.26 , 13:02 Βικτώρια Δέλλα: «Σ' αγαπώ, μαμά. Θα είσαι για πάντα μέσα μου»
27.05.26 , 12:59 Ήταν όλοι εκεί: Φίλοι και συμπαίκτες στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα
27.05.26 , 12:01 Συνταγή για αλμυρή κολοκυθόπιτα από τον Γιώργο Ρήγα
27.05.26 , 11:57 Παρουσίαση κόμματος Τσίπρα: Οι σπόντες Τουμασάτου - Χειλάκη για Καρυστιανού
27.05.26 , 11:56 Με δάκρυα αποχαιρέτησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα - Οι επώνυμοι που βρέθηκαν εκεί
27.05.26 , 11:54 Πρωτοφανές κύμα καύσωνα «λιώνει» την Ευρώπη – 11 νεκροί
27.05.26 , 11:54 Πέτρος Συρίγος: «Έπαθα τροχαίο, η κατάσταση δεν είναι καλή»
27.05.26 , 11:48 Κηδεία Μαστροκώστα: H Βικτώρια Δέλλα χέρι χέρι με τον Τραϊανό Δέλλα
27.05.26 , 11:46 Κηδεία Μαστροκώστα: «Λύγισαν» τα αδέλφια της στο τελευαίο «αντίο»
27.05.26 , 11:39 Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
27.05.26 , 11:30 Οι καλύτερες βραδινές συνήθειες για να νιώθεις καλά το πρωί
27.05.26 , 11:19 Ελένη Φουρέιρα: «Ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές με τον Ερμή»
27.05.26 , 11:19 Σπυροπούλου: «Θα δούμε αν επιστρέψω - Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα»
27.05.26 , 11:00 Ανεπανάληπτό σόου Φουρνιέ στη γιορτή του Ολυμπιακού
Με δάκρυα αποχαιρέτησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα - Οι επώνυμοι που βρέθηκαν εκεί
Κηδεία Μαστροκώστα: «Λουλούδι μου σε φέρανε» - Κατέρρευσε η μητέρα της
Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Κηδεία Μαστροκώστα: H Βικτώρια Δέλλα χέρι χέρι με τον Τραϊανό Δέλλα
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μου έχουν προτείνει να αλλάξω το επίθετό μου»
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Κηδεία Μαστροκώστα: «Λύγισαν» τα αδέλφια της στο τελευαίο «αντίο»
Φουρέιρα: Παρουσίασε τη νέα της συνεργασία - Ολη η showbiz στο πλευρό της!
Άση Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζει η όψη Άρη- Πλούτωνα σήμερα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
"ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη" το όνομα του νέου κόμματος Τσίπρα / MEGA

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα χθεσινά αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, την παράσταση «έκλεψε» ένα μικρό κορίτσι, ντυμένο στα λευκά, το οποίο ανέβηκε στη σκηνή και του παρέδωσε το χαρτί με τη λέξη «ΕΛΑΣ».

Για αρκετά λεπτά, στα social media και τις πολιτικές συζητήσεις, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από το ίδιο το κόμμα στο πρόσωπο της μικρής «αγγελιοφόρου». Πολλοί αναρωτήθηκαν ποια είναι το κορίτσι που εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στο κοινό και έγινε μέρος της κορύφωσης της εκδήλωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τη 10χρονη Ήρα, κόρη οικογενειακών φίλων του πρώην πρωθυπουργού.

Μπέττυ Μπαζιάνα: Ντυμένη στα λευκά, στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο

Ο Τσίπρας και η 10χρονη

Η 10χρονη έφερε το χαρτί με το όνομα του κόμματος στον Τσίπρα / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Η εικόνα της μικρής με το λευκό φόρεμα μόνο τυχαία δε θεωρήθηκε. Το λευκό χρώμα, η ήρεμη παρουσία της και ο τρόπος που παρέδωσε το χαρτί στον Τσίπρα έδιναν το μύνημα της «νέας αρχής». Η σκηνή είχε στηθεί με προσοχή: είχε προηγηθεί βίντεο, μουσική υπόκρουση και χαμηλός φωτισμός, μέχρι τη στιγμή που ο Τσίπρας άνοιξε το χαρτί και έδειξε στην κάμερα τα αρχικά του νέου φορέα.

Η επιλογή του Θησείου και της Ακρόπολης στο φόντο ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τον συμβολισμό της εκδήλωσης. Ο Τσίπρας επιχείρησε να παρουσιάσει την «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» ως μια πολιτική επανεκκίνηση με στοιχεία ενότητας, πατριωτισμού και επιστροφής στις «ρίζες» της προοδευτικής παράταξης.

ΕΛΑΣ το όνομα του κόμματος Τσίπρα: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη!

Η 10χρονη παρέδωσε και την ιδρυτική διακύρηξη του κόμματος

Κόρη οικογενειακών φίλων η 10χρονη που βρέθηκε στην εκδήωση Τσίπρα στο Θησείο / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Διαβάστε ΕΔΩ την ιδρυτική διακύρηξη του κόμματος «ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη»

Από την Αννούλα του Ανδρέα Παπανδρέου στην Ήρα του Αλέξη Τσίπρα 

Η εικόνα της μικρής Ήρας στο Θησείο θύμισε σε κάποιους στα social media μια εμβληματική στιγμή της δεκαετίας του ’80. Το 1985, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε σηκώσει στην εξέδρα τη μικρή «Αννούλα», η οποία στη συνέχεια έγινε σύμβολο της προεκλογικής καμπάνιας του ΠΑΣΟΚ και εμφανίστηκε ακόμη και σε αφίσες της εποχής.

Τσίπρας: Ποιο ήταν το 10χρονο κορίτσι με τα λευκά στην εκδήλωση στο Θησείο

Σύμφωνα με πολιτικές αφηγήσεις, το όνομα «Αννούλα» επιλέχθηκε αντί του «Γιαννούλα» έπειτα από εισήγηση του Κώστα Λαλιώτη, καθώς θεωρήθηκε πιο οικείο και πιο κοντά στο σύνθημα για «ακόμη καλύτερες μέρες».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
 |
ΕΛΑΣ
 |
ΘΗΣΕΙΟ
 |
ΚΟΜΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top