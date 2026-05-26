Η όψη του Άρη με τον Πλούτωνα φέρνει δυσκολίες και εντάσεις και τη σημερινή μέρα, όπως επισήμανε σήμερα στο Breakfast@Star η Άση Μπήλιου.

«Σας έχω προϊδεάσει από τις προηγούμενες μέρες ότι η αρχή αυτής της εβδομάδας δεν τη λες ακριβώς, ας πούμε, ότι μας στρώνει το χαλί και περπατάμε. Έχει δυσκολίες και έχει και εντάσεις. Σήμερα είναι μία από αυτές τις μέρες που σχηματίζεται η όψη του Άρη με τον Πλούτωνα, αυτή η κόντρα που σας έλεγα. Αυτή η όψη πάντα προσδίδει μία ένταση στην ατμόσφαιρα. Γι’ αυτό έχω πει ότι θυμίζει μία ηφαιστειακή έκρηξη. Μερικές φορές, η αλήθεια είναι ότι μπορεί αυτό να το δούμε και στην επικαιρότητα, δηλαδή εντάσεις, ε, καυγάδες, ε, να δούμε διάφορα. Έχει μία βίαιη εκδήλωση αυτή η όψη», είπε χαρακτηριστικά η αστρολόγος.

Συνεπώς, η μέρα θέλει προσοχή. Το θετικό ωστόσο, είναι ότι η Σελήνη βρίσκεται στον Ζυγό. «Είναι μία συμβιβαστική Σελήνη, πάει έτσι λίγο να ισορροπήσει τα πράγματα, αλλά και η Σελήνη δέχεται την αντίθεση του Κρόνου. Είναι περίεργα γενικότερα η σημερινή μέρα», συμπλήρωσε.

Τα 4 ζώδια που επηρεάζει η όψη Άρη- Πλούτωνα

Η Άση Μπήλιου επισήμανε «να είστε προσεκτικοί στις επαφές σας, στην επικοινωνία, στον δρόμο, στην οδήγηση γενικότερα, και προσπαθήστε έτσι να έχετε μία πιο διπλωματική στάση. Κερδίστε χρόνο αν βλέπετε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Από το να προχωρήσετε σε μία ρήξη, προτιμήστε να κερδίσετε λίγο χρόνο, να σκεφτείτε ίσως καλύτερα. Αν τώρα πρέπει να γίνει ρήξη, να γίνει, αλλά τουλάχιστον, εσείς να έχετε προσπαθήσει».

Πρέπει να 'ναι πιο προσεκτικά τα σταθερά ζώδια, δηλαδή :

Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες, Υδροχόοι

Όσοι έχετε ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια επίσης

σε αυτά τα ζώδια επίσης Ή πλανήτες σε αυτά τα ζώδια, κοντά στις 5 μοίρες (για τους μυημένους στην αστρολογία)

Πανσέληνος στις 31/5 με ταξιδιάρικη διάθεση

Η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε και στη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου, που θα γίνει την Κυριακή 31/5.

«Έχουμε και τριήμερο, έχουμε και Blue Moon το τριήμερο, τι άλλο θέλουμε! Έχουμε τη δεύτερη πανσέληνο, που τη λένε Blue Moon, την Κυριακή, αλλά πιάνει όλο το τριήμερο και είναι και πολύ ταξιδιάρικη αυτή η πανσέληνος. Είναι η Σελήνη στον Τοξότη, που είναι ένα ταξιδιάρικο ζώδιο κατά βάση», ανέφερε η αστρολόγος.