Άση Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζει η όψη Άρη- Πλούτωνα σήμερα

Πού θα πρέπει να δείξουν προσοχή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.05.26 , 16:37 Tracy Anderson Method: Η προπόνηση που «αντικαθιστά» το Pilates
26.05.26 , 16:30 Πανελλαδικές Εξετάσεις: Πώς γίνεται η βαθμολόγηση των γραπτών
26.05.26 , 16:07 Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Μπαμπά πήρα πτυχίο»- Τι σπούδασε
26.05.26 , 16:04 The accessories edit: Οι μικρές λεπτομέρειες στα αγαπημένα σου IG accounts
26.05.26 , 15:56 Αμπελόκηποι: «Θόλωσα! Έβαλα τη σορό στο πατάρι για τα παιδιά»
26.05.26 , 15:50 Βαλάσογλου: Η φιλολογία, οι γονείς του & ο λόγος που δε λέει την ηλικία του
26.05.26 , 15:49 Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο Για Την Ιδρυτική Διακύρηξη Του Κόμματός Της
26.05.26 , 15:48 Φοίβος Παπακώστας: H καταγωγή & η ενασχόληση με την υποκριτική από παιδί
26.05.26 , 15:34 Λαμία: «Ο γιος μου υπέφερε, βασανίστηκε και πέθανε μέσα σε φρικτούς πόνους»
26.05.26 , 15:20 Το ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ με τον Γιώργο Νταλάρα, στη Νίκαια και στη Θεσσαλονίκη
26.05.26 , 15:02 Αν Χάθαγουεϊ: «Ήμουν τυφλή από το αριστερό μου μάτι»
26.05.26 , 14:46 Κρήτη: Το μυστήριο με τα παιδιά της 25χρονης
26.05.26 , 14:32 MasterChef: Ο Σταύρος Βαρθαλίτης κάνει «ποδαρικό» στην Πράσινη Εβδομάδα
26.05.26 , 14:22 Γρηγόρης Γκουντάρας για Τραϊανό Δέλλα: «Μακάρι να γίνουμε όλοι Τραϊανοί»
26.05.26 , 14:22 Παρασκευάς Άντζας: «Το παιδί μου το καθάρισε σε επτά μήνες»
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Σοφία Καρβέλα: «Ζαλίζουν» τα ποσά για μια συνεδρία styling μαζί της
Γωγώ Μαστροκώστα: «Με ρωτάτε γιατί έκοψα τα μαλλιά μου. Δεν τα έκοψα»
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Μπεγνής: «Έκανα μια επένδυση και καταστράφηκα. Mέχρι σήμερα είμαι με χρέη»
MasterChef: «Μαύρα πρόβατα» στην κόκκινη μπριγάδα ο Φίλιπ και ο Νίκος
Βαλάσογλου: Η φιλολογία, οι γονείς του & ο λόγος που δε λέει την ηλικία του
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Παρασκευάς Άντζας: «Το παιδί μου το καθάρισε σε επτά μήνες»
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star, σήμερα Τρίτη 26/5

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η όψη Άρη-Πλούτωνα φέρνει δυσκολίες και εντάσεις σήμερα, σύμφωνα με την Άση Μπήλιου.
  • Η ημέρα απαιτεί προσοχή στις επαφές και την επικοινωνία, με έμφαση στη διπλωματία.
  • Τα σταθερά ζώδια (Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες, Υδροχόοι) πρέπει να είναι πιο προσεκτικά.
  • Η Σελήνη στον Ζυγό προσπαθεί να ισορροπήσει την ένταση, αλλά δέχεται αντίθεση από τον Κρόνο.
  • Η δεύτερη πανσέληνος του Μαΐου (Blue Moon) θα γίνει στις 31/5, με ταξιδιάρικη διάθεση.

Η όψη του Άρη με τον Πλούτωνα φέρνει δυσκολίες και εντάσεις και τη σημερινή μέρα, όπως επισήμανε σήμερα στο Breakfast@Star η Άση Μπήλιου. 

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Σας έχω προϊδεάσει από τις προηγούμενες μέρες ότι η αρχή αυτής της εβδομάδας δεν τη λες ακριβώς, ας πούμε, ότι μας στρώνει το χαλί και περπατάμε. Έχει δυσκολίες και έχει και εντάσεις. Σήμερα είναι μία από αυτές τις μέρες που σχηματίζεται η όψη του Άρη με τον Πλούτωνα, αυτή η κόντρα που σας έλεγα. Αυτή η όψη πάντα προσδίδει μία ένταση στην ατμόσφαιρα. Γι’ αυτό έχω πει ότι θυμίζει μία ηφαιστειακή έκρηξη. Μερικές φορές, η αλήθεια είναι ότι μπορεί αυτό να το δούμε και στην επικαιρότητα, δηλαδή εντάσεις, ε, καυγάδες, ε, να δούμε διάφορα. Έχει μία βίαιη εκδήλωση αυτή η όψη», είπε χαρακτηριστικά η αστρολόγος.

Συνεπώς, η μέρα θέλει προσοχή. Το θετικό ωστόσο, είναι ότι η Σελήνη βρίσκεται στον Ζυγό. «Είναι μία συμβιβαστική Σελήνη, πάει έτσι λίγο να ισορροπήσει τα πράγματα, αλλά και η Σελήνη δέχεται την αντίθεση του Κρόνου. Είναι περίεργα γενικότερα η σημερινή μέρα», συμπλήρωσε.

Άση Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζει η όψη Άρη- Πλούτωνα σήμερα

Τα 4 ζώδια που επηρεάζει η όψη Άρη- Πλούτωνα

Η Άση Μπήλιου επισήμανε «να είστε προσεκτικοί στις επαφές σας, στην επικοινωνία, στον δρόμο, στην οδήγηση γενικότερα, και προσπαθήστε έτσι να έχετε μία πιο διπλωματική στάση. Κερδίστε χρόνο αν βλέπετε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Από το να προχωρήσετε σε μία ρήξη, προτιμήστε να κερδίσετε λίγο χρόνο, να σκεφτείτε ίσως καλύτερα. Αν τώρα πρέπει να γίνει ρήξη, να γίνει, αλλά τουλάχιστον, εσείς να έχετε προσπαθήσει».

Πρέπει να 'ναι πιο προσεκτικά τα σταθερά ζώδια, δηλαδή :

  • Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες, Υδροχόοι
  • Όσοι έχετε ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια επίσης
  • Ή πλανήτες σε αυτά τα ζώδια, κοντά στις 5 μοίρες (για τους μυημένους στην αστρολογία)

Πανσέληνος στις 31/5 με ταξιδιάρικη διάθεση 

Η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε και στη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου, που θα γίνει την Κυριακή 31/5. 

«Έχουμε και τριήμερο, έχουμε και Blue Moon το τριήμερο, τι άλλο θέλουμε! Έχουμε τη δεύτερη πανσέληνο, που τη λένε Blue Moon, την Κυριακή, αλλά πιάνει όλο το τριήμερο και είναι και πολύ ταξιδιάρικη αυτή η πανσέληνος. Είναι η  Σελήνη στον Τοξότη, που είναι ένα ταξιδιάρικο ζώδιο κατά βάση», ανέφερε η αστρολόγος. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top