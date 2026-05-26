Συγκλονισμένοι είναι όλοι από τον χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα, ο οποίος τον τελευταίο καιρό πάλευε με την Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS).

Συντετριμμένη η μητέρα του, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και δεν έκρυψε τον ανείπωτο πόνο της για τον θάνατο του παιδιού της.

«Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Πώς του έτυχε αυτό το πράγμα; Τι ήταν αυτό που το βρήκε; Το καθάρισε σε επτά μήνες», είπε με λυγμούς και πρόσθεσε:

«Από τότε που αρρώστησε το παιδί μου, εγώ δεν έχω σταματήσει να κλαίω, γιατί μου λένε να μην κλαίω, να κάνω κουράγιο. Πόσο κουράγιο θα κάνω; Αυτό ήταν το παιδί μου κι έφυγε».

Η γυναίκα έχει δύο ακόμα παιδιά, ενώ όλη της η προσοχή τώρα και η αγάπη θα στραφεί στα τρία εγγονάκια της που έμειναν χωρίς τον πατέρα τους.

«Ήταν ένα παιδί διαμάντι, πάρα πολύ καλό παιδί. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Τα παιδιά του τα αγαπούσε, έδινε και την ψυχή του, αν και ήταν χωρισμένος. Από στεναχώρια το έπαθε αυτό το πράγμα», είπε η μητέρα του πρώην ποδοσφαιριστή.

Ο Παρασκευάς Άτζας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής αγαπήθηκε από χιλιάδες φιλάθλους κι έζησε μια ζωή γεμάτη δόξα, νίκες και χειροκροτήματα.

Τον τελευταίο καιρό είχε προσβληθεί από ALS, ή νόσο του κινητικού νευρώνα, μια νόσος που έγινε ευρέως γνωστή καθώς έπασχε από αυτή ο διάσημος θεωρητικός φυσικός Στίβεν Χόκινγκ. Πρόκειται για μια περίπλοκη και επώδυνη νόσο, κατά την οποία οι κινητικοί νευρώνες χάνονται σταδιακά, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να χάνουν τον έλεγχο του σώματός τους.

Ο Παρασκευάς Άντζας ξεκίνησε την καριέρα του στον Πανδραμαϊκό και μεταπήδησε στην Ξάνθη, όπου ξεχώρισε για τις εμφανίσεις του. Τρία χρόνια αργότερα πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έζησε μεγάλες στιγμές, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα και ένα κύπελλο. Σημαντική και η παρουσία του στην Εθνική Ελλάδος, με την οποία κατέγραψε 26 συμμετοχές.

Μετά το τέλος της καριέρας του είχε επιστρέψει στη γενέτειρά του, τη Δράμα και είχε αφιερώσει τη ζωή του στα τρία του παιδιά.