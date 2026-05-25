Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών

Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας ο παλαίμαχος ποδοσφαριστής

25.05.26 , 11:15 Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών
Μία πολύ δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα, για όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Σε ηλικία μόλις 49 ετών, έφυγε από τη ζωή, ο Παρασκευάς Άντζας, παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής της Ξάνθης και του Ολυμπιακού

Ο Άντζας αγωνιζόταν στη θέση του στόπερ  και κατέκτησε συνολικά επτά φορές το Πρωτάθλημα, και τρεις φορές το Κύπελλο Ελλάδας.

Παράλληλα, ήταν και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, τη φανέλα της οποίας φόρεσε σε 26 αναμετρήσεις.

Ο Παρασκευάς Άντζας, τα τελευταία χρόνια πάλευε με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση) και είχε καθηλωθεί σε αναπηρικό αμαξίδιο. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της Δράμας. 

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Άντζα

Ανάρτηση για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα έκανε η ΠΑΕ Ολυμπιακός λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση της είδησης του θανάτου του.

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα» αναφέρει αρχικά η ανάρτηση και έπειτα καταλήγει «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

 

 

