Γωγώ Mαστροκώστα: Ο Δέλλας ήταν μέρα νύχτα στον 10ο όροφο του Ευαγγελισμού

Εγκατέλειψε την καριέρα του για να έμεινε κοντά στη σύζυγό του ως το τέλος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.05.26 , 12:48 Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
25.05.26 , 12:39 Λευτέρης Κουμαντάκης: «Η Κατερίνα Καραβάτου είναι ένα δικό μου τοτέμ»
25.05.26 , 12:20 Αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου ζητά αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
25.05.26 , 12:20 Κηδεία Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
25.05.26 , 12:09 Συντετριμμένος ο Δέλλας: «Όσο μακριά κι αν πετάξεις η αγάπη μου σε φτάνει»
25.05.26 , 12:06 MasterChef: «Η νίκη και το χρηματικό έπαθλο των 20.000 κρίθηκαν στον πόντο»
25.05.26 , 11:56 Φτιάξτε λαζάνια με κοτόπουλο από τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
25.05.26 , 11:46 Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
25.05.26 , 11:37 Πανελλαδικές 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης υποψηφίων
25.05.26 , 11:35 Η μικρή με τα γαλάζια μάτια είναι γνωστή influencer - Την αναγνωρίζεις;
25.05.26 , 11:26 Τατιάνα Στεφανίδου: «Ναι, επιστρέφω στην τηλεόραση» - Το νέο της βήμα
25.05.26 , 11:20 Μπλε Φεγγάρι: Πότε θα δούμε τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου
25.05.26 , 11:19 Το ίδρυμα «Τάκης Ηλιόπουλος» ανοίγει τις πύλες του: To όραμα και οι δράσεις
25.05.26 , 11:15 Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών
25.05.26 , 11:02 Η απάντηση της Δάφνης Καραβοκύρη για το αν σταματάει το «Real View»
Συντετριμμένος ο Δέλλας: «Όσο μακριά κι αν πετάξεις η αγάπη μου σε φτάνει»
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Κηδεία Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
Καιρός: Πότε έρχονται 30άρια - Η πρόγνωση για το τριήμερο Αγίου Πνεύματος
Ποια είναι η Κανέλλα Χρυσονίδου που της αφιέρωσαν την κούπα του Ολυμπιακού
Γωγώ Mαστροκώστα: Ο Δέλλας ήταν μέρα νύχτα στον 10ο όροφο του Ευαγγελισμού
Συντάξεις Ιουνίου: Σε 48 ώρες μπαίνουν τα λεφτά στους συνταξιούχους
Γωγώ Μαστροκώστα: Η καριέρα, ο Δέλλας, η μητρότητα & η μάχη με τον καρκίνο
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον καρκίνο / Βίντεο: Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.
  • Ο Τραϊανός Δέλλας εγκατέλειψε την προπονητική του καριέρα στον ΟΦΗ για να στηρίξει τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια της ασθένειάς της.
  • Η Γωγώ νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, σε σοβαρή κατάσταση, με τον Δέλλα να είναι συνεχώς στο πλευρό της.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2008 και έχει μία κόρη, τη Βικτώρια, που αποτελεί το επίκεντρο της οικογενειακής τους ζωής.
  • Η σχέση τους ήταν χαμηλών τόνων, με κοινές αναρτήσεις στα social media που αποδείκνυαν την αγάπη τους.

Συντετριμμένος είναι ο Τραϊανός Δέλλας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η σύζυγος και συνοδοιπόρος του, Γωγώ Μαστροκώστα

Γωγώ Μαστροκώστα: Η καριέρα, ο Δέλλας, η μητρότητα & η μάχη με τον καρκίνο

Όλα αυτά τα χρόνια που η Γωγώ Μαστροκώστα έδινε μάχη με τον καρκίνο, ο Τραϊανός Δέλλας στεκόταν διαρκώς στο πλευρό της, σαν άγρυπνος φρουρός. Μάλιστα, όταν το πρόβλημα υγείας της επανεμφανίστηκε, εκείνος αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ, προκειμένου να της σταθεί. Εγκατέλειψε την καριέρα του και στάθηκε ηρωικά δίπλα στη Γωγώ. Μία αγάπη δυνατή μέχρι το τέλος. 

Γωγώ Μαστροκώστα: Τι είπε η κόρη της στους ρεπόρτερ έξω από τον Ευαγγελισμό

«Μετά από πολλή σκέψη και σε πλήρη συνεννόηση με τη διοίκηση, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την ομάδα, λόγω ενός πολύ σοβαρού προσωπικού προβλήματος.

Όλο αυτό το διάστημα προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί με τους ποδοσφαιριστές μου, να δημιουργήσουμε αρχικά μια οικογένεια και στη συνέχεια μια ομάδα ανταγωνιστική, αντάξια της ιστορίας του ΟΦΗ και της Κρήτης, την οποία θα χαίρεται ο κόσμος να τη βλέπει μέσα στο γήπεδο.
Αισθάνομαι προνομιούχος που κατείχα τη θέση του προπονητή του ΟΦΗ για περίπου 8 μήνες και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο της ομάδας, κ. Μιχάλη Μπούση και την οικογένειά του για την τιμή που μου έκαναν και την ευκαιρία που μου έδωσαν, να βρεθώ στο «τιμόνι» αυτής της ομάδας.

Ευχαριστώ τη διοίκηση και προσωπικά τους κ.κ. Μηνά Λυσάνδρου και Ηλία Πουρσανίδη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε αυτούς τους μήνες.

Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου που καθημερινά δουλέψαμε πάρα πολύ για να βγάλουμε μέσα στο γήπεδο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ομάδα.

Ευχαριστώ τον κόσμο του ΟΦΗ για τη στήριξη και τον σεβασμό στο πρόσωπό μου και τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ποδοσφαιριστές μου. Η σκληρή δουλειά που κάναμε, εύχομαι στο τέλος της σεζόν να τους ανταμείψει και να πετύχουν τους στόχους που, όλοι μαζί θέσαμε, στην αρχή της σεζόν», είχε δηλώσει ο Τραϊανός Δέλλας στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας. 

Η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στον 10ο όροφο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Ήταν διασωληνωμένη, έπεσε σε κώμα και οι γιατροί είχαν εξηγήσει στην οικογένειά της ότι η κατάστασή της ήταν πολύ σοβαρή. 

Όλοι μιλούσαν για το κουράγιο, την αφοσίωση και την ακλόνητη πίστη του Τραϊανού Δέλλα πως θα κατάφερνε και αυτή τη φορά να βγει νικήτρια και να επιστρέψουν μαζί στο σπίτι τους. Δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της. Ήταν εκεί μέρα νύχτα. Τη συνόδευε πάντα, από την αρχή, και όταν πήγαινε στο νοσοκομείο για τις χημειοθεραπείες. Συχνά την κρατούσε αγκαλιά, τις φορές που η Γωγώ δυσκολευόταν να περπατήσει. Έμπαιναν διακριτικά από την πίσω είσοδο του Ευαγγελισμού. 

Γωγώ Μαστροκώστα: «Λες ''εγώ τι κάνω τώρα; Έχω προκαλέσει τόσο πόνο''»

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο «The 2Night Show», το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια είχε εξομολογηθεί στον Γρηγόρη Αρναούτογλου πως τη στεναχωρούσε το γεγονός ότι ο σύζυγός της, η μητέρα της και η κόρη της επωμίζονταν το «βάρος» της περιπέτειας με την υγεία της.

«Να ξέρεις ότι το άτομο που το περνάει έχει την επιβάρυνση της στενοχώριας, όχι μόνο για την υγεία του, αλλά και των συναισθήματων ότι στενοχωρεί τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί του. Λες ''εγώ τι κάνω τώρα; Έχω προκαλέσει τόσο πόνο στη μάνα, τον πατέρα μου, τον σύντροφό μου, το παιδί μου''. Το νιώθεις, δε συμβαίνει. Όταν αγαπάς πολύ έναν άνθρωπο νιώθεις ότι τον επιβαρύνεις».

Τραϊανός Δέλλας: Η σχέση ζωής με τη Γωγώ Μαστροκώστα

Τραϊανός Δέλλας: Η σχέση ζωής με τη Γωγώ Μαστροκώστα

Τραϊανός Δέλλας: Η σχέση ζωής με τη Γωγώ Μαστροκώστα

Ο Τραϊανός Δέλλας και η Γωγώ Μαστροκώστα γνωρίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 2000, σε μια περίοδο όπου και οι δύο βρίσκονταν σε έντονη επαγγελματική δραστηριότητα. Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα, αλλά με σταθερά βήματα και μακριά από υπερβολές και έντονη δημοσιότητα.

Από την πρώτη στιγμή επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας τις συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις και τα φώτα της showbiz που συχνά συνοδεύουν γνωστά πρόσωπα.

Το 2008 το ζευγάρι παντρεύτηκε, επισφραγίζοντας μια σχέση που είχε ήδη δοκιμαστεί στην καθημερινότητα και στις δυσκολίες της ζωής. Την ίδια χρονιά ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Βικτώρια, η οποία αποτέλεσε το επίκεντρο της οικογενειακής τους ζωής και της κοινής τους πορείας.

Παρά το χαμηλό προφίλ που διατηρούσε στην προσωπική του ζωή, ο άλλοτε αμυντικός της ΑΕΚ δεν έκρυβε ποτέ τον θαυμασμό και την αγάπη του για τη σύζυγό του.

 

 

 

 

Μέσα από αναρτήσεις του στα social media, μοιραζόταν κατά καιρούς κοινές τους φωτογραφίες, συνοδεύοντάς τες πάντα με τρυφερά και γεμάτα αγάπη λόγια για τον άνθρωπο της ζωής του. Αντίστοιχες δημοσιεύσεις έκανε και η Γωγώ Μαστροκώστα, αποδεικνύοντας τους ισχυρούς και αδιάσπαστους δεσμούς που τους ένωναν όλα αυτά τα χρόνια.

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΩΓΩ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ
 |
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top