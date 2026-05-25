Συντετριμμένος είναι ο Τραϊανός Δέλλας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η σύζυγος και συνοδοιπόρος του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Όλα αυτά τα χρόνια που η Γωγώ Μαστροκώστα έδινε μάχη με τον καρκίνο, ο Τραϊανός Δέλλας στεκόταν διαρκώς στο πλευρό της, σαν άγρυπνος φρουρός. Μάλιστα, όταν το πρόβλημα υγείας της επανεμφανίστηκε, εκείνος αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ, προκειμένου να της σταθεί. Εγκατέλειψε την καριέρα του και στάθηκε ηρωικά δίπλα στη Γωγώ. Μία αγάπη δυνατή μέχρι το τέλος.

«Μετά από πολλή σκέψη και σε πλήρη συνεννόηση με τη διοίκηση, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την ομάδα, λόγω ενός πολύ σοβαρού προσωπικού προβλήματος.

Όλο αυτό το διάστημα προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί με τους ποδοσφαιριστές μου, να δημιουργήσουμε αρχικά μια οικογένεια και στη συνέχεια μια ομάδα ανταγωνιστική, αντάξια της ιστορίας του ΟΦΗ και της Κρήτης, την οποία θα χαίρεται ο κόσμος να τη βλέπει μέσα στο γήπεδο.

Αισθάνομαι προνομιούχος που κατείχα τη θέση του προπονητή του ΟΦΗ για περίπου 8 μήνες και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο της ομάδας, κ. Μιχάλη Μπούση και την οικογένειά του για την τιμή που μου έκαναν και την ευκαιρία που μου έδωσαν, να βρεθώ στο «τιμόνι» αυτής της ομάδας.

Ευχαριστώ τη διοίκηση και προσωπικά τους κ.κ. Μηνά Λυσάνδρου και Ηλία Πουρσανίδη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε αυτούς τους μήνες.

Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου που καθημερινά δουλέψαμε πάρα πολύ για να βγάλουμε μέσα στο γήπεδο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ομάδα.

Ευχαριστώ τον κόσμο του ΟΦΗ για τη στήριξη και τον σεβασμό στο πρόσωπό μου και τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ποδοσφαιριστές μου. Η σκληρή δουλειά που κάναμε, εύχομαι στο τέλος της σεζόν να τους ανταμείψει και να πετύχουν τους στόχους που, όλοι μαζί θέσαμε, στην αρχή της σεζόν», είχε δηλώσει ο Τραϊανός Δέλλας στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.

Η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στον 10ο όροφο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Ήταν διασωληνωμένη, έπεσε σε κώμα και οι γιατροί είχαν εξηγήσει στην οικογένειά της ότι η κατάστασή της ήταν πολύ σοβαρή.

Όλοι μιλούσαν για το κουράγιο, την αφοσίωση και την ακλόνητη πίστη του Τραϊανού Δέλλα πως θα κατάφερνε και αυτή τη φορά να βγει νικήτρια και να επιστρέψουν μαζί στο σπίτι τους. Δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της. Ήταν εκεί μέρα νύχτα. Τη συνόδευε πάντα, από την αρχή, και όταν πήγαινε στο νοσοκομείο για τις χημειοθεραπείες. Συχνά την κρατούσε αγκαλιά, τις φορές που η Γωγώ δυσκολευόταν να περπατήσει. Έμπαιναν διακριτικά από την πίσω είσοδο του Ευαγγελισμού.

Γωγώ Μαστροκώστα: «Λες ''εγώ τι κάνω τώρα; Έχω προκαλέσει τόσο πόνο''»

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο «The 2Night Show», το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια είχε εξομολογηθεί στον Γρηγόρη Αρναούτογλου πως τη στεναχωρούσε το γεγονός ότι ο σύζυγός της, η μητέρα της και η κόρη της επωμίζονταν το «βάρος» της περιπέτειας με την υγεία της.

«Να ξέρεις ότι το άτομο που το περνάει έχει την επιβάρυνση της στενοχώριας, όχι μόνο για την υγεία του, αλλά και των συναισθήματων ότι στενοχωρεί τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί του. Λες ''εγώ τι κάνω τώρα; Έχω προκαλέσει τόσο πόνο στη μάνα, τον πατέρα μου, τον σύντροφό μου, το παιδί μου''. Το νιώθεις, δε συμβαίνει. Όταν αγαπάς πολύ έναν άνθρωπο νιώθεις ότι τον επιβαρύνεις».

Τραϊανός Δέλλας: Η σχέση ζωής με τη Γωγώ Μαστροκώστα

Ο Τραϊανός Δέλλας και η Γωγώ Μαστροκώστα γνωρίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 2000, σε μια περίοδο όπου και οι δύο βρίσκονταν σε έντονη επαγγελματική δραστηριότητα. Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα, αλλά με σταθερά βήματα και μακριά από υπερβολές και έντονη δημοσιότητα.

Από την πρώτη στιγμή επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας τις συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις και τα φώτα της showbiz που συχνά συνοδεύουν γνωστά πρόσωπα.

Το 2008 το ζευγάρι παντρεύτηκε, επισφραγίζοντας μια σχέση που είχε ήδη δοκιμαστεί στην καθημερινότητα και στις δυσκολίες της ζωής. Την ίδια χρονιά ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Βικτώρια, η οποία αποτέλεσε το επίκεντρο της οικογενειακής τους ζωής και της κοινής τους πορείας.

Παρά το χαμηλό προφίλ που διατηρούσε στην προσωπική του ζωή, ο άλλοτε αμυντικός της ΑΕΚ δεν έκρυβε ποτέ τον θαυμασμό και την αγάπη του για τη σύζυγό του.

Μέσα από αναρτήσεις του στα social media, μοιραζόταν κατά καιρούς κοινές τους φωτογραφίες, συνοδεύοντάς τες πάντα με τρυφερά και γεμάτα αγάπη λόγια για τον άνθρωπο της ζωής του. Αντίστοιχες δημοσιεύσεις έκανε και η Γωγώ Μαστροκώστα, αποδεικνύοντας τους ισχυρούς και αδιάσπαστους δεσμούς που τους ένωναν όλα αυτά τα χρόνια.