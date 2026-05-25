Θράκη: Μετέφεραν όπλα «φαντάσματα» για την τουρκική μαφία - Δύο συλλήψεις

Μεγάλη επιχείρηση από το ελληνικό FBI

Δύο άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου στη Θράκη, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την κατηγορία της διακεκριμένης οπλοκατοχής.

Η επιχείρηση έγινε από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, μετά από πληροφορίες για άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα, με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα όπλα και οι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες και δεν έφεραν στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Πρόκειται για τα λεγόμενα «ghost guns» ή «όπλα φαντάσματα».

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας: 

Από αστυνομικούς την Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες του Σαββάτου, 23 Μαΐου 2026, σε περιοχές της Θράκης, 2 άτομα, που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής.

Ειδικότερα, από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θράκης για τον εντοπισμό προσώπων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα, με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκόων Τουρκίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκε στο πορτ-μπαγκάζ ταξιδιωτικός σάκος που περιείχε 25 πιστόλια.

Τα εν λόγω όπλα καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες, ενώ δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης (όπλα «φαντάσματα»).

Από την επακόλουθη προανακριτική διαδικασία προέκυψε η εμπλοκή και του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης, καθώς φέρεται να παρέδωσε το όχημα και τον οπλισμό στον συλληφθέντα οδηγό.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 25 πιστόλια,
  • 25 γεμιστήρες,
  • 5 κινητά τηλέφωνα και 2 κάρτες sim.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Τα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και τυχόν διασυνδέσεων με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού.

 

