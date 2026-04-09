Θέμα μουφτήδων στη Θράκη βάζει ξανά η Άγκυρα - Ξεκάθαρη απάντηση της Αθήνας

Θέμα μουφτήδων στη Θράκη βάζει ξανά η Άγκυρα, προκαλώντας και επιμένοντας να αποκαλεί τη μουσουλμανική μειονότητα, τουρκική.

Όπως είπε ο Κώστας Συμεωνίδης στο ρεπορτάζ του στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου, η Άγκυρα θέτει πάλι θέμα μουφτήδων στη Θράκη και κατηγορεί τη χώρα μας ότι αρνείται να αναγνωρίσει τους εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες της μειονότητας, την οποία αποκαλεί προκλητικά πάλι ως τουρκική.

Ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών κάνει λόγο για καταπιεστικές πρακτικές της χώρας μας σε Διδυμότειχο, Ροδόπη και Ξάνθη. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απαντά ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι φυσικά θρησκευτική και ότι δεν προβλέπεται η εκλογή μουφτήδων από τη μειονότητα. Τονίζει επίσης ότι η Ελλάδα διασφαλίζει πλήρως τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της μειονότητας.

Αναλυτικά η απάντηση του ΥΠΕΞ στην Τουρκία:

«Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική μειονότητα. Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό της καθεστώς, δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών, και ο θρησκευτικός και όχι εθνοτικός χαρακτήρας της είναι αδιαμφισβήτητος» τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών σε απάντηση του προς το τουρκικό ΥΠΕΞ σχετικά με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι στη Συνθήκη της Λωζάννης «ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, ούτε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό δεδομένου ότι είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες» και επισημαίνει:

«Η ελληνική Πολιτεία, με τον νόμο 4964/2022, προέβλεψε τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από μέλη της Μειονότητας, περιλαμβανομένων και γυναικών, η οποία αξιολογεί και προτείνει τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του Μουφτή. Κατ' εφαρμογή αυτού του νόμου, ολοκληρώθηκε ο ορισμός του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, ενώ έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων των Μουφτήδων Ξάνθης και Κομοτηνής. Και αυτά ενόσω στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες είναι διορισμένοι».

Καταλήγοντας το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, χειρίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα τα ζητήματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, «επί τη βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας, κατεξοχήν δε, διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της» και ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.

«Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δεν θα αλλάξει και η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της Μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές», σημειώνει.

