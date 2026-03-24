Το Ιράν «τράβηξε την πρίζα» του φυσικού αερίου προς την Τουρκία!

Μια νέα κρίση εκτυλίσσεται στην ενεργειακή κυκλοφορία μεταξύ Ιράν και Τουρκίας. Σύμφωνα με την Cumhuriyet και άλλα ΜΜΕ της Τουρκίας η παροχή φυσικού αερίου προς την Τουρκία έχει σταματήσει μετά από επίθεση στο κοίτασμα South Pars, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές παραγωγής ενέργειας του Ιράν. Ενώ οι τεχνικές ομάδες αξιολογούν την κατάσταση στην περιοχή, παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με το πότε θα επαναληφθεί η ροή φυσικού αερίου.

Σύμφωνα επίσης με το Bloomberg, το Ιράν διέκοψε τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Τουρκία την περασμένη εβδομάδα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars. Αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει προσωρινές διαταραχές στο εμπόριο ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών.

Με βάση τα στοιχεία του Τουρκικού Συνδέσμου Διανομέων Φυσικού Αερίου (Gazbir), η Τουρκία κάλυψε περίπου το 14% των συνολικών αναγκών της σε φυσικό αέριο από το Ιράν πέρυσι. Αυτό το ποσοστό τοποθετεί το Ιράν μεταξύ των σημαντικών προμηθευτών της Τουρκίας.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα διαρκέσει η διακοπή της ροής φυσικού αερίου από το Ιράν. Πηγές που μίλησαν στο Bloomberg δήλωσαν ότι οι αγορές φυσικού αερίου από τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν, που συγκαταλέγονται στους κύριους προμηθευτές της Τουρκίας, συνεχίζονται και ότι τα τρέχοντα αποθέματα βρίσκονται σε επαρκή επίπεδα.

