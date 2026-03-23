Οι περιοχές της ΕΕ που απειλεί ένας πύραυλος του Ιράν εμβέλειας 4.000 χλμ

Οι Ιρανοί εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αμερικανικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, περίπου 4.000 χιλιόμετρα μακριά από το ιρανικό έδαφος, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην Ευρώπη. Στους λόγους της ανησυχίας αναφέρθηκε ο Σπύρος Λάμπρου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Ποιες περιοχές απειλεί ένας ιρανικός πύραυλος εμβέλειας 4.000 χιλιομέτρων

Ο δημοσιογράφος του Star παρουσίασε στον χάρτη μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας βαλλιστικός πύραυλος με εμβέλεια 4.000 χιλιομέτρων και ποιες περιοχές θα μπορούσε θεωρητικά να πλήξει:

Στα 300 χιλιόμετρα βρίσκεται η Τουρκία.

Στα 1.000 χιλιόμετρα η Κύπρος.

Στα 2.000 χιλιόμετρα καλύπτεται ολόκληρη η Ελλάδα, μέχρι και τα Επτάνησα, καθώς και τα Βαλκάνια, η Ρουμανία και η Ουκρανία.

Στα 3.000 χιλιόμετρα βρίσκονται χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Ελβετία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Γερμανία και η Σουηδία.

Στα 4.000 χιλιόμετρα η εμβέλεια φτάνει σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, μέχρι το Λονδίνο και τη Νορβηγία.

Δύσκολο να περάσει από τα συστήματα αεράμυνας

Βεβαίως, υπάρχουν πολυάριθμα συστήματα αεράμυνας που θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν έναν τέτοιο πύραυλο. Υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη λειτουργούν τουλάχιστον 17 διαφορετικά συστήματα αεράμυνας, γεγονός που σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο πως ένας πύραυλος θα καταφέρει να πλήξει στόχο ακόμη και αν εκτοξευθεί.

Τα συστήματα αεράμυνας που πρέπει να διαπεράσει ένας πύραυλος του Ιράν

Ωστόσο, πέρα από τη στρατιωτική διάσταση, η απειλή και ο φόβος που δημιουργείται επηρεάζουν ήδη την Ευρώπη και σε οικονομικό επίπεδο, εντείνοντας την αβεβαιότητα και την ανησυχία στις αγορές.

