Οι περιοχές της ΕΕ που απειλεί ένας πύραυλος του Ιράν εμβέλειας 4.000 χλμ

Η Ελλάδα, οι άλλες χώρες και τα συστήματα αεράμυνας

23.03.26 , 21:44 Fuel Pass: Τα μυστικά για να λάβετε την επιδότηση καυσίμων
23.03.26 , 21:36 MasterChef: Το vegan Mystery Box & οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Κουτσόπουλος
23.03.26 , 21:34 Φυλακές Κορυδαλλού: Κρατούμενος έκανε live μετάδοση μέσα από το κελί του
23.03.26 , 21:11 Δίκη Τέμπη: Στη δικαστική αίθουσα ο μοιραίος σταθμάρχης
23.03.26 , 20:36 Αυτοκίνητο έπεσε σε καφετέρια στη Σόλωνος - Ένας τραυματίας
23.03.26 , 20:21 Πηγές υπ. Δικαιοσύνης στο Star: Τι λένε για το μπάχαλο στη δίκη των Τεμπών
23.03.26 , 20:10 MG ZS Max: Τώρα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να το αποκτήσεις
23.03.26 , 20:07 Οι περιοχές της ΕΕ που απειλεί ένας πύραυλος του Ιράν εμβέλειας 4.000 χλμ
23.03.26 , 19:45 Σπάνιο κι όμως συνέβη! Έλυσε τον γρίφο πριν καν ανοίξουν όλα τα γράμματα
23.03.26 , 19:34 Ελβετικό φράγκο: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή αυξάνει το κόστος των δανείων
23.03.26 , 19:32 Κολομβία: Συνετρίβη πολεμικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες
23.03.26 , 19:08 Σχολεία: Τι ισχύει για τις απουσίες στις 24 και 25 Μαρτίου
23.03.26 , 18:52 ΜΜΕ Ισραήλ: Η 9η Απριλίου στόχος των ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου
23.03.26 , 18:46 Ιωάννα Τούνη: «Πώς νιώθεις στα 32 σου, όταν έχεις έναν υπέροχο σύντροφο»
23.03.26 , 18:29 Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Κουτσελίνη: «Αν θέλω να φύγω από τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω»
MasterChef: «Θα μπω στην μπλε ομάδα να την καταστρέψω!»
Fuel Pass: Τα μυστικά για να λάβετε την επιδότηση καυσίμων
Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
Περισσότερα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Ιρανοί εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αμερικανικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία, προκαλώντας ανησυχία στην Ευρώπη.
  • Πύραυλος εμβέλειας 4.000 χλμ. απειλεί περιοχές όπως Τουρκία, Κύπρο, Ελλάδα, Βαλκάνια, Ρουμανία και Ουκρανία.
  • Στα 3.000 χλμ. περιλαμβάνονται χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, όπως Ιταλία, Γερμανία και Σουηδία.
  • Στα 4.000 χλμ. η απειλή φτάνει μέχρι το Λονδίνο και τη Νορβηγία.
  • Υπάρχουν 17 συστήματα αεράμυνας στην Ευρώπη, αλλά η απειλή επηρεάζει ήδη τις αγορές και την οικονομία.

Οι Ιρανοί εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αμερικανικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, περίπου 4.000 χιλιόμετρα μακριά από το ιρανικό έδαφος, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην Ευρώπη. Στους λόγους της ανησυχίας αναφέρθηκε ο Σπύρος Λάμπρου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.  

Ποιες περιοχές απειλεί ένας ιρανικός πύραυλος εμβέλειας 4.000 χιλιομέτρων

Ο δημοσιογράφος του Star παρουσίασε στον χάρτη μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας βαλλιστικός πύραυλος με εμβέλεια 4.000 χιλιομέτρων και ποιες περιοχές θα μπορούσε θεωρητικά να πλήξει: 

  • Στα 300 χιλιόμετρα βρίσκεται η Τουρκία.
  • Στα 1.000 χιλιόμετρα η Κύπρος.
  • Στα 2.000 χιλιόμετρα καλύπτεται ολόκληρη η Ελλάδα, μέχρι και τα Επτάνησα, καθώς και τα Βαλκάνια, η Ρουμανία και η Ουκρανία.
  • Στα 3.000 χιλιόμετρα βρίσκονται χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Ελβετία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Γερμανία και η Σουηδία.

Στα 4.000 χιλιόμετρα η εμβέλεια φτάνει σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, μέχρι το Λονδίνο και τη Νορβηγία.

Δύσκολο να περάσει από τα συστήματα αεράμυνας

Βεβαίως, υπάρχουν πολυάριθμα συστήματα αεράμυνας που θα μπορούσαν να αναχαιτίσουν έναν τέτοιο πύραυλο. Υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη λειτουργούν τουλάχιστον 17 διαφορετικά συστήματα αεράμυνας, γεγονός που σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο πως ένας πύραυλος θα καταφέρει να πλήξει στόχο ακόμη και αν εκτοξευθεί.

Ωστόσο, πέρα από τη στρατιωτική διάσταση, η απειλή και ο φόβος που δημιουργείται επηρεάζουν ήδη την Ευρώπη και σε οικονομικό επίπεδο, εντείνοντας την αβεβαιότητα και την ανησυχία στις αγορές.
 

