Hyundai Motor: Ο ρόλος στη νέα σειρά «K-Everything»

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε ότι στις 9 Μαΐου 2026 και ώρα 20:00μμ (ET – Εastern Time) – ώρα Ελλάδος 03:00 π.μ. (Κυριακή 10 Μαΐου) θα πραγματοποιηθεί η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας σειράς του CNN Original, «K-Everything» (https://edition.cnn.com/world/k-everything), μια παραγωγή που εξερευνά την παγκόσμια επιρροή της κορεατικής κουλτούρας.

Τη σειρά παρουσιάζει και εκτελεί χρέη executive producer ο υποψήφιος για βραβείο Tony ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός και κοινωνικός υποστηρικτής Daniel Dae Kim. Η σειρά «K-Everything» προβάλλεται στο CNN International και διατίθεται σε streaming στο HBO Max, αναδεικνύοντας τις δημιουργικές δυνάμεις πίσω από την παγκόσμια άνοδο της κορεατικής μουσικής, του κινηματογράφου, της γαστρονομίας και της ομορφιάς.



Η χορηγία αυτή αντικατοπτρίζει τη διαδρομή της Hyundai Motor από τις κορεατικές της ρίζες έως την καθιέρωσή της ως παγκόσμιο ηγέτη στη βιώσιμη κινητικότητα και ευθυγραμμίζεται με το όραμα της εταιρείας «Progress for Humanity», τιμώντας την κληρονομιά της Κορέας στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την πολιτιστική επιρροή. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Hyundai Motor υποστηρίζει την ιδέα ότι η ουσιαστική πρόοδος προκύπτει όχι μόνο από την τεχνολογία, αλλά και από τους ανθρώπους και τον πολιτισμό.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει το όραμα «Progress for Humanity», προωθώντας την πολιτιστική ανταλλαγή και την έμπνευση σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει την 22ετή συνεργασία της Hyundai Motor με το CNN, στο πλαίσιο της διευρυμένης παγκόσμιας καμπάνιας της εταιρείας με το CNN International Commercial.