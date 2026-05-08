Και επίσημα αρχηγός του κινήματος των πολιτών που την στηρίζουν τέθηκε η Μαρία Καρυστιανού η οποία τους ανακοίνωσε ότι μέσα στο Μάιο θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

Όπως ανέφερε ο αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ του Star Πέτρος Μποτσαράκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης, μία από όσες στηρίζουν την κα Καρυστιανού, της ζήτησε με επιστολή να αναλάβει την ηγεσία και η ίδια τους απάντησε θετικά.

«Αποδέχομαι με τιμή και αίσθημα ευθύνης την παρότρυνση σας να τεθώ επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών» αναφέρει συγκεκριμένα στην απάντησή της.

Η ονομασία «Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» φαίνεται από την επιστολή πως θα είναι η «μήτρα» για το όνομα του κόμματος, το οποίο δήλωσε έτοιμη να παρουσιάσει .

«Πολλές από τις σκέψεις και τις αγωνίες σας αποτέλεσαν έμπνευση για την ιδρυτική μας διακήρυξη, που τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε στον Άρειο Πάγο και θα παρουσιαστεί επίσημα μέσα στον Μάιο» αναφέρει επίσης η Μαρία Καρυστιανού.