Καρυστιανού: Και επίσημα αρχηγός του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών

Μέσα στον Μάιο θα παρουσιάσει τη διακήρυξη του κόμματος

Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πηγή: Ρεπορτάζ Πέτρος Μποτσαράκος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Αρχηγός κόμματος και επίσημα η Μαρία Καρυστιανού (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Καρυστιανού ανακηρύχθηκε επίσημα αρχηγός του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών.
  • Ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος τον Μάιο.
  • Η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης ζήτησε την ηγεσία της μέσω επιστολής.
  • Η Καρυστιανού αποδέχθηκε την πρόταση με αίσθημα ευθύνης.
  • Η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άρειο Πάγο και θα παρουσιαστεί επίσημα τον Μάιο.

Και επίσημα αρχηγός του κινήματος των πολιτών που την στηρίζουν τέθηκε η Μαρία Καρυστιανού η οποία τους ανακοίνωσε ότι μέσα στο Μάιο θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. 

Όπως ανέφερε ο αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ του Star Πέτρος Μποτσαράκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα,   η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης, μία από όσες στηρίζουν την κα Καρυστιανού, της ζήτησε με επιστολή να αναλάβει την ηγεσία και η ίδια τους απάντησε θετικά.

«Αποδέχομαι με τιμή και αίσθημα ευθύνης την παρότρυνση σας να τεθώ επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών» αναφέρει συγκεκριμένα στην απάντησή της.  

Η ονομασία «Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» φαίνεται από την επιστολή πως θα είναι η «μήτρα» για το όνομα του κόμματος, το οποίο δήλωσε έτοιμη να παρουσιάσει .

«Πολλές από τις σκέψεις και τις αγωνίες σας αποτέλεσαν έμπνευση για την ιδρυτική μας διακήρυξη, που τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε στον Άρειο Πάγο και θα παρουσιαστεί επίσημα μέσα στον Μάιο» αναφέρει επίσης η Μαρία Καρυστιανού. 

