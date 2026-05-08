Συναγερμός έχει σημάνει στη Λευκάδα μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου drone από ψαράδες της Βασιλικής, κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο. Ο ψαράς που το εντόπισε μίλησε αποκλειστικά στο STAR, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές της επιχείρησης περισυλλογής του.

Ο Δημήτρης Ζόγκος, ψαράς από τη Λευκάδα, ανέφερε πως ξεκίνησε τα ξημερώματα από το λιμάνι της Βασιλικής για να σηκώσει τα δίχτυα του στην περιοχή του Πόρτο Κατσίκι, όταν αντιλήφθηκε ένα μαύρο αντικείμενο να βρίσκεται «καρφωμένο» στα βράχια, κοντά στον κάβο Δουκάτο.

«Βλέπω μπροστά στα 50-70 μέτρα ένα μαύρο πράγμα. Ακριβώς στον κάβο Δουκάτο, σε μια χαραμαδιά, ήταν καρφωμένο εκεί και η μηχανή δούλευε ακόμα», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ψαρά, δύο άτομα που βρίσκονταν στο σημείο για ψάρεμα τού έκαναν νόημα ότι το αντικείμενο κινούνταν πριν προσκρούσει στα βράχια. Στη συνέχεια, μαζί με άλλους προσπάθησαν να το αποκολλήσουν.

«Ρίξαμε ένα σκοινί, το δέσαμε, το τραβήξαμε και το αποκολλήσαμε. Μέχρι που το πήραν από το λιμάνι, η μηχανή δούλευε. Έφυγε, το κυνηγάγαμε, πήγε να πέσει πάνω στα κότερα και παραλίγο να μου κόψει τα χέρια», ανέφερε.

Το drone μεταφέρθηκε τελικά στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε το Λιμενικό.

Στις έρευνες για την προέλευση και τη χρήση του θαλάσσιου drone συμμετέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΥΠ, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το σκάφος έφερε εκρηκτικά ή μόνο πυροκροτητές.

Ο πρόεδρος Λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, δήλωσε πως το drone έφερε κάμερα ακριβείας και είχε μήκος περίπου 3,5 μέτρα.

«Ήταν ολόμαυρο. Κάποιο βραχυκύκλωμα μάλλον έγινε και χτύπησε σε βράχο. Οι δύο από τους τρεις αισθητήρες ήταν χτυπημένοι. Είναι πέρασμα η Λευκάδα, αλλά πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για την προέλευση του drone. Μεταξύ αυτών είναι το ενδεχόμενο να πρόκειται για ουκρανικό θαλάσσιο drone με στόχο ρωσικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και το σενάριο διακίνησης από κυκλώματα ναρκωτικών από την Αλβανία, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί σχετικές υποθέσεις στην περιοχή.

Η υπόθεση με το θαλάσσιο drone θεωρείται από τις ελληνικές αρχές ως ιδιαίτερα σοβαρή και για το λόγο αυτό την διερεύνησή της έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις. Όπως μετέδωσε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, εξειδικευμένο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων θα κάνει «φύλλο και φτερό» το θαλάσσιο drone ώστε να ξεκαθαριστεί το τι αποστολή μπορεί να είχε και αν όντως είναι ουκρανικής προέλευσης.

Το σκάφος μεταφέρεται ήδη, κάτω από άκρα μυστικότητα, σε στρατιωτική βάση της Αττικής. Εκεί θα εξεταστεί εξονυχιστικά ο τύπος του και η προέλευσή του, τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει, κεραίες, αισθητήρες και συστήματα πλοήγησης και φυσικά θα καταγραφεί και ο λεγόμενος σειριακός αριθμός του drone που είναι κάτι αντίστοιχο με τον αριθμό κατασκευαστή. Όλη τη διερεύνηση την αναλαμβάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Η υπόθεση θεωρείται πολύ σοβαρή και η πληροφόρηση δίνεται με το σταγονόμετρο. Δεν αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από το υπουργείο Άμυνας, ενώ ειδικό ρόλο έχει αναλάβει και η ΕΥΠ.