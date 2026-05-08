Μόνο στο Star: O ψαράς που εντόπισε το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Οι Ένοπλες Δυνάμεις αναλαμβάνουν την πλήρη διερεύνηση

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε θαλάσσιο drone από ψαράδες στη Λευκάδα, κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο.
  • Ο ψαράς Δημήτρης Ζόγκος περιέγραψε την επιχείρηση περισυλλογής του drone, το οποίο είχε ενεργή μηχανή.
  • Το drone μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Βασιλικής και παραλήφθηκε από το Λιμενικό.
  • Οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ΕΥΠ διερευνούν την προέλευση και τη χρήση του drone, που φέρει κάμερα και είναι περίπου 3,5 μέτρα.
  • Εξετάζονται σενάρια για πιθανή ουκρανική προέλευση ή διακίνηση ναρκωτικών από την Αλβανία.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λευκάδα μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου drone από ψαράδες της Βασιλικής, κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο. Ο ψαράς που το εντόπισε μίλησε αποκλειστικά στο STAR, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές της επιχείρησης περισυλλογής του.

Τι είπαν στο Star οι ψαράδες που εντόπισαν το drone

Ο Δημήτρης Ζόγκος, ψαράς από τη Λευκάδα, ανέφερε πως ξεκίνησε τα ξημερώματα από το λιμάνι της Βασιλικής για να σηκώσει τα δίχτυα του στην περιοχή του Πόρτο Κατσίκι, όταν αντιλήφθηκε ένα μαύρο αντικείμενο να βρίσκεται «καρφωμένο» στα βράχια, κοντά στον κάβο Δουκάτο.

«Βλέπω μπροστά στα 50-70 μέτρα ένα μαύρο πράγμα. Ακριβώς στον κάβο Δουκάτο, σε μια χαραμαδιά, ήταν καρφωμένο εκεί και η μηχανή δούλευε ακόμα», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Το θαλάσσιο drone - καμικάζι που εντοπίστηκε κοντά στη Λευκάδα

«Μέχρι να το πάρουν, η μηχανή δούλευε»

Σύμφωνα με τον ψαρά, δύο άτομα που βρίσκονταν στο σημείο για ψάρεμα τού έκαναν νόημα ότι το αντικείμενο κινούνταν πριν προσκρούσει στα βράχια. Στη συνέχεια, μαζί με άλλους προσπάθησαν να το αποκολλήσουν.

Λευκάδα: Θρίλερ με το drone - Εξετάζεται αν ήταν οπλισμένο

«Ρίξαμε ένα σκοινί, το δέσαμε, το τραβήξαμε και το αποκολλήσαμε. Μέχρι που το πήραν από το λιμάνι, η μηχανή δούλευε. Έφυγε, το κυνηγάγαμε, πήγε να πέσει πάνω στα κότερα και παραλίγο να μου κόψει τα χέρια», ανέφερε.

Το drone μεταφέρθηκε τελικά στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε το Λιμενικό.

Έρευνες από ΕΥΠ, Ένοπλες Δυνάμεις και Λιμενικό

Στις έρευνες για την προέλευση και τη χρήση του θαλάσσιου drone συμμετέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΥΠ, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το σκάφος έφερε εκρηκτικά ή μόνο πυροκροτητές.

Μυστήριο με το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα

Ο πρόεδρος Λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, δήλωσε πως το drone έφερε κάμερα ακριβείας και είχε μήκος περίπου 3,5 μέτρα.

«Ήταν ολόμαυρο. Κάποιο βραχυκύκλωμα μάλλον έγινε και χτύπησε σε βράχο. Οι δύο από τους τρεις αισθητήρες ήταν χτυπημένοι. Είναι πέρασμα η Λευκάδα, αλλά πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για την προέλευση του drone. Μεταξύ αυτών είναι το ενδεχόμενο να πρόκειται για ουκρανικό θαλάσσιο drone με στόχο ρωσικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και το σενάριο διακίνησης από κυκλώματα ναρκωτικών από την Αλβανία, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί σχετικές υποθέσεις στην περιοχή.

Η περιοχή που εντοπίστηκε το drone

 Οι Ένοπλες Δυνάμεις αναλαμβάνουν την πλήρη διερεύνηση

Η υπόθεση με το θαλάσσιο drone θεωρείται από τις ελληνικές αρχές ως ιδιαίτερα σοβαρή και για το λόγο αυτό την διερεύνησή της έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις. Όπως μετέδωσε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, εξειδικευμένο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων θα κάνει «φύλλο και φτερό»  το θαλάσσιο drone ώστε να ξεκαθαριστεί το τι αποστολή μπορεί να είχε και αν όντως είναι ουκρανικής προέλευσης. 

Τι μετέδωσε ο Κ. Συμεωνίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για την έρευνα των Ενόπλων Δυνάμεωνμ σχετικά με το drone

Το σκάφος μεταφέρεται ήδη, κάτω από άκρα μυστικότητα, σε στρατιωτική βάση της Αττικής. Εκεί θα εξεταστεί εξονυχιστικά ο τύπος του και η προέλευσή του, τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει, κεραίες, αισθητήρες και συστήματα πλοήγησης και φυσικά θα καταγραφεί και ο λεγόμενος σειριακός αριθμός του drone που είναι κάτι αντίστοιχο με τον αριθμό κατασκευαστή. Όλη τη διερεύνηση την αναλαμβάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. 

Η υπόθεση θεωρείται πολύ σοβαρή και η πληροφόρηση δίνεται με το σταγονόμετρο. Δεν αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από το υπουργείο Άμυνας, ενώ ειδικό ρόλο έχει αναλάβει και η ΕΥΠ.    

