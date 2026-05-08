Τι είχε πει η ηθοποιός για τη γέννηση του γιου της στο Happy Day

Όμορφες στιγμές με τον μοναχογιό της στο Μεξικό πέρασε η Βασιλική Τρουφάκου! Μάνα και γιος έκαναν βόλτες και επισκέφθηκαν το Xochimilco και το Coyoacán, το Casa Azul, και το σπίτι της Φρίντα Κάλο.

Η δημοφιλής ηθοποιός που έχει παίξει σε πολλές σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές “Ο γιατρός”, “Famagusta”, “guest εμφάνιση” στο IQ 160 και πολλές άλλες και ο 2χρονος γιος της Γρηγόρης έκαναν βόλτες στα κανάλια και ο μικρούλης ζωγράφισε με τα πινέλα του σε καβαλέτο.

Βασιλική και Γρηγόρης πόζαραν μέσα στις πολύχρωμες γόνδολες του Xochimilco και η ηθοποιός μοιράστηκε τις φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media γράφοντας στη λεζάντα.

«Μέρα 2 σε 1: Στα κανάλια του Xochimilco μέσα και ανάμεσα σε γόνδολες στις οποίες μαγειρεύουν και χορεύουν και τραγουδούν. Φάγαμε τις τηγανιτές μπανάνες μας(!), ήπιαμε τη μπιρίτσα μας. Επόμενη στάση το Coyoacán και το σπίτι της Φρίντα. Ο Γρηγόρης έκανε την πρώτη του επίσημη ζωγραφιά σε καβαλέτο και περιηγηθήκαμε μέσα στο Casa Azul: το σπίτι που γεννήθηκε και πέθανε η Φρίντα Κάλο και που αγαπήθηκε με τον έρωτα της ζωής της, τον Ντιέγκο Ριβιέρα».



Η Βασιλική Τρουφάκου έβγαλε φωτογραφίες και από το σπίτι της Φρίντα Κάλο της εμβληματικής Μεξικανής ζωγράφου, γνωστής για τα έντονα αυτοπορτρέτα της που αποτυπώνουν τον σωματικό πόνο.



«Η γυναίκα αυτή μάλλον γιόρτασε τη ζωή και διακήρυξε την αγάπη της για τη ζωή μέχρι την τελευταία σταγόνα της ύπαρξης της. Και στα δικά μας!» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε.

Η ηθοποιός που διαθέτει και γνώσεις μουσικής, καθώς έχει φοιτήσει στο Ωδείο, δήλωσε ευγνώμων για τον ερχομό του παιδιού της.

“Είμαι πολύ ευγνώμων στο σύμπαν και την οικογένειά μου. Δεν το ήξερα πως το ήθελα τόσο. Ήξερα πως είναι ένας σταθμός και ήθελα να περάσω από κει. Δεν ήξερα πως θα μου έφερνε την χαρά που μου έφερε. Δεν το περίμενα, ήταν απρόβλεπτο. Και σε όσους διστάζουν, δειλιάζουν, το λέω, είναι πολύ ωραία. Έχει τις δυσκολίες του. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ απαιτητικό, είναι μία διαφορετική κατάσταση και με τις δουλειές και όλα αυτά, θέλει να μηχανεύεται πράγματα, να βρίσκεις λύσεις, να αντέχεις Ακολουθώ αυτό που θέλω και νιώθω πως λειτουργεί. Ακούμε διάφορα πράγματα, άχρηστα θα έλεγα, είναι ο καθένας πως το βιώνει, πόσο το ήθελε, τι βοήθεια έχει, τι σχέση έχει με τον άνδρα, τον σύντροφο, είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά πράγματα. Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι να ακούς τον εαυτό σου. Τι λέει η δική σου καρδιά.” τόνισε η Βασιλική Τρουφάκου.

Η ηθοποιός έχει καταφέρει να διαφυλάξει την ταυτότητα του συντρόφου της.



