Βασιλική Τρουφάκου για μητρότητα: «Είναι καλύτερο από ό,τι φανταζόμουν»

«Έχει πολλή δουλειά το παιδί κι έχει και πολύ αφανή εργασία»

Βασιλική Τρουφάκου: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τη μητρότητα και την καθημερινότητά μετά τον ερχομό του γιου της μίλησε η Βασιλική Τρουφάκου. 

«Η ζωή μετά τη γέννηση του παιδιού είναι πολύ καλύτερη απ’ ότι φανταζόμουν», παραδέχτηκε η ηθοποιός στο Happy Day. 

«Έχει πολλή δουλειά το παιδί κι έχει και πολύ αφανή εργασία, που είναι πολύ ωραίο να το συζητάμε για τις μητέρες. Δηλαδή υπάρχει μια δουλειά που γίνεται μέσα... μεταξύ συρμού και αποβάθρας που δεν μπορείς να την καταλάβεις, να την ονοματίσεις ακριβώς. Λες τι κάνω, τι κάνω και δεν έχω κάτσει από τις 7 η ώρα το πρωί; .Αλλά πραγματικά έχει αυτό το που λες, μα πώς εγώ, γιατί έχω περάσει 5 ώρες και δεν έχω καθίσει;», συμπλήρωσε. 

Βασιλική Τρουφάκου: Καλοκαίρι στις ΗΠΑ με τον μικρό της γιο, Γρηγόρη

Ο γιος της, Γρηγόρης, είναι σχεδόν 1,5 έτους και λέει λεξούλες όπως «μπαμπά, μπανάνα, πατάτα», περιέγραψε η Βασιλική Τρουφάκου. 

Βασιλική Τρουφάκου για μητρότητα: «Είναι καλύτερο από ό,τι φανταζόμουν»

Στη συνέχεια, ανέφερε πως δεν έλειψε από τη δουλειά, καθώς «κατέβασα τους ρυθμούς μεν, δεν έλειψα δε». «Πήγαινα στην Κύπρο που είχαμε τo Famagusta μέχρι 8-9 μηνών. Παλεύαμε με τον Αντρέα Γεωργίου να προλάβω να γυρίσουμε τα επεισόδια, πριν γεννήσω. Δούλευα μέχρι τέλους και μετά ξεκίνησα πολύ νωρίς κι εμένα αυτό μου άρεσε», πρόσθεσε.

Βασιλική Τρουφάκου: «Ο σύντροφός μου είναι εξαιρετικός πατέρας»

Τέλος, σημείωσε πως αυτό που θέλει για τον γιο της, είναι το να μην έχει πολλές φωνές γύρω του. «Θέλω να έχει χώρο και χρόνο. Εγώ είμαι ένας έντονος άνθρωπος και στο σπίτι είμαστε έντονοι άνθρωποι, θέλω να πω. Αυτό ξέρεις, δεν μπορείς να υποδυθείς κάτι που δεν είσαι στο παιδί σου, δηλαδή δεν μπορείς να υποκρίνεσαι στην καθημερινότητά σου», κατέληξε.

Η Βασιλική Τρουφάκου συνεχίζει την τηλεοπτική συμμετοχή της στα νέα επεισόδια της σειράς «Ο Γιατρός» κι επίσης πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Ταρτούφος» του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Έλενας Μαυρίδου. 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΟΥΦΑΚΟΥ
 |
ΓΙΟΣ
 |
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
