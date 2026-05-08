Κοσμοσυρροή σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Θέατρο Τέχνης, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Αρχιμάστορας Σόλνες».

Η υπόκλιση των πρωταγωνιστών της παράστασης «Αρχιμάστορας Σόλνες» / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, η οποία τη φετινή τηλεοπτική σεζόν πρωταγωνιστεί στη σειρά «Οι Αθώοι». Η γνωστή ηθοποιός πόζαρε χαμογελαστή μαζί με τα αδέλφια της, τον επίσης ηθοποιό Κωνσταντίνο Χειλά και τη Ζωή Μολύβδα Φαμέλη, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει μια σπάνια οικογενειακή στιγμή.

Η παρουσία της οικογένειας στην πρεμιέρα μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς η Ζωή Μολύβδα Φαμέλη υπογράφει τόσο τα σκηνικά όσο και τους φωτισμούς της συγκεκριμένης παράστασης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνολική αισθητική της παραγωγής.

Η Ζωή Μολύβδα Φαμέλη δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο του θεάτρου, ακολουθώντας μια διαφορετική αλλά εξίσου δημιουργική πορεία από την αδελφή της, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τη σκηνική έκθεση. Ως καταξιωμένη σκηνογράφος και φωτίστρια, εργάζεται «πίσω από τις κουρτίνες», δίνοντας ξεχωριστή ταυτότητα και ατμόσφαιρα στις θεατρικές παραστάσεις που αναλαμβάνει.

Έχει σπουδάσει Σκηνογραφία και Ενδυματολογία στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., ενώ εκτός από τη δημιουργία σκηνικών και κοστουμιών, έχει ξεχωρίσει και στον τομέα του θεατρικού φωτισμού, υπογράφοντας σημαντικές συνεργασίες στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη ποζάρει ανάμεσα στα αδέλφια της, Κωνσταντίνο Χειλά και Ζωή Μολύβδα Φαμέλη / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Τα τρία αδέλφια φαίνεται πως διατηρούν πολύ στενή σχέση, στηρίζοντας ο ένας τις επαγγελματικές επιλογές και τα βήματα του άλλου, κάτι που επιβεβαιώθηκε και μέσα από τη συγκεκριμένη κοινή τους εμφάνιση.