Η Μαργαρίτα Χιονίδη έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό με το ολοκαίνουργιο medley της, που περιλαμβάνει τρία δυναμικά τσιφτετέλια με τίτλους «Αμάν», «Baby» και «Σε Χρειάζομαι»!

Τρία ολοκαίνουργια τραγούδια που από το πρώτο κιόλας άκουσμα, σε παρασύρουν στον ρυθμό τους και υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο soundtrack της διασκέδασης.

Μια σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια, με σημαντικές live εμφανίσεις σε μεγάλα νυχτερινά προγράμματα, η Μαργαρίτα Χιονίδη ξεδιπλώνει ακόμη μία δημιουργική πλευρά του ταλέντου της, αφού υπογράφει τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική των νέων της τραγουδιών.

Όμορφη, ταλαντούχα και πολλά υποσχόμενη, η Μαργαρίτα Χιονίδη αποτελεί μία άξια εκπρόσωπο της νέας γενιάς της μουσικής σκηνής και ένα όνομα που αναμένεται να μας απασχολήσει έντονα στο μέλλον!

Το πρώτο της medley συνοδεύεται από ένα ευρηματικό music video που καινοτομεί, καθώς περιλαμβάνει τρία mini video clips σε ένα, με την υπογραφή του Alex Konstantinidis. Για τις ανάγκες κάθε τραγουδιού, η Μαργαρίτα Χιονίδη μεταμορφώνεται, δοκιμάζει νέους ρόλους και παρουσιάζει διαφορετικές πτυχές της δυναμικής προσωπικότητας και της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Ένα medley γεμάτο ρυθμό, ένταση και φρεσκάδα, που αποδεικνύει πως η Μαργαρίτα Χιονίδη ήρθε για να αφήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στη σύγχρονη λαϊκή μουσική σκηνή.