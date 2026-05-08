Νέες εσωκομματικές τριβές προκάλεσε στη Νέα Δημοκρατία η χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με τις «γαλάζιες» γκρίνιες να μεταφέρονται πλέον από τους βουλευτές στους ίδιους τους υπουργούς, γύρω από το ποιοι στηρίζουν ενεργά το κυβερνητικό έργο και ποιοι όχι.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά τις νέες αιχμές που άφησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, περί υπουργών που δεν υπερασπίζονται επαρκώς την κυβέρνηση ενόψει εκλογών.

Τα μηνύματα Δένδια από την Πορτογαλία

Ο Νίκος Δένδιας πραγματοποιεί από χθες διήμερη επίσκεψη στην Πορτογαλία, ενώ αύριο αναμένεται να είναι κεντρικός ομιλητής στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναμένεται να απαντήσει εμμέσως στις αιχμές που δέχθηκε από τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τον φωτογράφισε ως υπουργό που δεν προβάλλει όσο άλλοι το κυβερνητικό έργο.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας δημόσια, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν και άλλοι που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν… κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά όμως τώρα πάμε σε εκλογές».

«Καρφιά» και από Θεοδωρικάκο

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος έστειλε μήνυμα προς όσους κατά τον ίδιο κρατούν αποστάσεις από τη μάχη της κυβερνητικής προβολής.

«Σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ισορροπίες από Μαρινάκη

Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιχείρησε να κρατήσει ισορροπίες.

Από τη μία πλευρά, υπερασπίστηκε τον Νίκο Δένδια, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές της πολιτικής του πρωθυπουργού, ενώ από την άλλη ξεκαθάρισε πως όλοι οι υπουργοί οφείλουν να στηρίζουν συνολικά το κυβερνητικό έργο, ανεξαρτήτως χαρτοφυλακίου.

«Ο κύριος Δένδιας είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών που προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη», ανέφερε, προσθέτοντας πως «είναι λάθος να εκληφθεί αυτή η συζήτηση ως συζήτηση που αφορά ένα πρόσωπο».

Αντιδράσεις από «γαλάζιους» βουλευτές κατά Άδωνι

Οι τοποθετήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσαν αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, με αρκετούς βουλευτές να σπεύδουν να υπερασπιστούν τον Νίκο Δένδια.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, χαρακτήρισε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας «κορυφαίο υπουργό για τη ΝΔ», τονίζοντας ότι πρόκειται για πρόσωπο που «προσφέρει στην παράταξη».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης, σημειώνοντας πως κάθε υπουργός κρίνεται από τη δημόσια παρουσία του και την επιτυχία ή όχι στο Υπουργείο του, αφήνοντας αιχμές για όσους επιλέγουν να εμφανίζονται συνεχώς στα μέσα ενημέρωσης.

