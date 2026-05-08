Συγκλόνισε με τα λόγια του ο πατέρας του Νικήτα, λίγες ώρες μετά την κηδεία του παιδιού του / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Νικήτα, ο οποίος λίγες ώρες μετά την κηδεία του παιδιού του, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του και να μιλήσει δημόσια. Ξεκαθάρισε ότι δε θέλει να ανοίξει βεντέτα και εξήγησε γιατί ο γιος του δεν έφυγε από την Κρήτη για να γλιτώσει από τις απειλές του δράστη.

«Θέλω να μιλήσω στη μνήμη του παιδιού μου. Δεν είμαστε άνθρωποι της βεντέτας. Δεν πρόκειται να πειράξω κανέναν. Έχασα το παιδί μου. Ό,τι και να κάνω, δε θα μου το φέρει πίσω», είπε με λυγμούς, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα και τον Μιχαήλ Λαμπαθάκη.

Τόνισε, δε, πως ούτε ο ίδιος ούτε η οικογένειά του είχαν ποτέ δώσει δικαιώματα στην κοινωνία.

Κρήτη: «Του δίναμε τα φάρμακά του στο στόμα, γι΄αυτό δεν έφυγε»

Ο χαροκαμένος πατέρας θέλησε επίσης να απαντήσει σε όσους αναρωτήθηκαν γιατί ο Νικήτας δεν έφυγε από την Κρήτη ή γιατί δεν μετακινήθηκε αλλού.

Όπως αποκάλυψε, ο γιος του αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας, με την οικογένεια να περνά ατελείωτους μήνες σε νοσοκομεία, δίνοντας καθημερινό αγώνα.

«Μήνες στα νοσοκομεία, μήνες στις καρέκλες, προσπαθώντας να τον κρατήσουμε όρθιο. Πού να τον έστελνα μόνο του; Θα ήταν σαν να τον οδηγούσα στον θάνατο πιο νωρίς», ανέφερε.

Κρήτη: «Το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο»

Για προμελέτη στη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα κάνει λόγο η οικογένειά του, μέσω της δικηγόρου της, Αλεξάνδρας Σπανάκη.

Σε δηλώσεις της υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για ένα τυχαίο περιστατικό, αλλά για προσχεδιασμένη εγκληματική ενέργεια, με τη συμμετοχή, μάλιστα, της συζύγου του δράστη.

«Θεωρώ ότι η συμμετοχική δράση και της συζύγου είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να μην πω προκάλεσε, ενίσχυσε οπωσδήποτε την απόφαση, την ήδη ειλημμένη απόφαση μιας προσχεδιασμένης εκτέλεσης, η οποία έλαβε χώρα δυστυχώς σε βάρος αυτού του παιδιού», υποστήριξε.

Ακόμα, η κ. Σπανάκη ανακοίνωσε ότι όρισε τον τεχνικό σύμβουλο, κ. Δέδε, για να εξετάσει τα βίντεο και τα στοιχεία της δικογραφίας σχετικά με το τροχαίο.

«Διόρισα τον κύριο Δέδε ως τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να αξιολογήσει τα βίντεο και τα έγγραφα της δικογραφίας που αφορούν το τροχαίο. Γιατί και γι' αυτό οφείλουμε να πούμε ότι τα όσα διατείνονταν οι δράστες και οι δύο κατά τη διάρκεια της παλινωδίας της δικογραφίας, μέχρι να εξακριβωθούν οι συνθήκες οι ακριβείς υπό τις οποίες έλαβε χώρα το δυστύχημα αυτό, το τροχαίο εννοώ. Κατέληξαν λοιπόν οι πραγματογνώμονες και ο κύριος Δέδες που εγώ έχω διορίσει, αλλά και ο πραγματογνώμονας που διορίστηκε με σχετική εντολή από την Τροχαία, ότι συνετέλεσε ουσιωδώς η κατασκευή του δρόμου στο σημείο εκείνο, ώστε να εκτραπεί το όχημα και τελικώς να καταλήξει στο να προσκρούσει σε παρακείμενη κολόνα. Βεβαίως, διατυπώθηκαν διάφορα ψεύδη εκ μέρους των δραστών σχετικά με την ταχύτητα, σχετικά με το αλκοόλ. Είναι όλα ψεύδη», είπε χαρακτηριστικά.

Όσα είπε η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα, Αλέξάνδρα Σπανάκη

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα