Πένυ Σκάρου: «Είναι επαγγελματίας», είπε για τον 64χρονο που τη βίασε

Όσα αποκάλυψε η τραγουδίστρια & πρωταθλήτρια ξιφασκίας στη Ζήνα Κουτσελίνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.05.26 , 17:10 Αλεξάνδρα Νίκα: Το minimal look και η luxury τσάντα χιλιάδων ευρώ
08.05.26 , 16:48 Τα πέντε ζώδια που δίνουν πάντα μία δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα
08.05.26 , 16:31 Το GNTM επιστρέφει με ανανεωμένη κριτική επιτροπή - Η επίσημη ανακοίνωση
08.05.26 , 16:20 Ευαγγελία Συριοπούλου: Το Παιδαγωγικό, τα καλλιστεία & η οικογένεια
08.05.26 , 16:18 Πιερία: To θρίλερ με τον 73χρονο που όλοι νόμιζαν ότι πέθανε από ανακοπή
08.05.26 , 16:04 Διεθνές Θεολογικό Συμπόσιο - Πότε Και Πού Θα Γίνει
08.05.26 , 16:01 Δημήτρης Κατής: Ο Πολυβραβευμένος Συνθέτης Στην Αμερική
08.05.26 , 15:57 Γιώργος Χρανιώτης: Χέρι χέρι με τον γιο του στους δρόμους της πόλης
08.05.26 , 15:50 Συγκλονίζει ο πατέρας του Νικήτα: «Έχασα το παιδί μου, δε θέλω αίμα πίσω»
08.05.26 , 15:45 Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο
08.05.26 , 15:42 4 tips για να διαρκεί περισσότερο το άρωμά σου - Μυρίζεις τέλεια όλη μέρα!
08.05.26 , 15:41 Πένυ Σκάρου: «Είναι επαγγελματίας», είπε για τον 64χρονο που τη βίασε
08.05.26 , 15:30 Το διαβιβαστικό για τη δολοφονία Καραϊβάζ στο τζιπ του «Θαμνάκια»
08.05.26 , 14:52 Υπόθεση Παναγιωτάκη: «Η Μητέρα Του Έχει Πράξει Ποινικό Αδίκημα»
08.05.26 , 14:51 Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
MasterChef: Αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες
Ιωάννα Σουλιώτη: Σπάνια εμφάνιση με τον πρώην σύζυγο & την κόρη τους
Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο
Γιώργος Μαζωνάκης: Με ποδιά και κουτάλα στην κουζίνα Μονής στο Άγιο Όρος
Βόλτα στη Γλυφάδα για τον Εβάν Φουρνιέ, με τη σύζυγο και τα παιδιά τους
Συγκλονίζει ο πατέρας του Νικήτα: «Έχασα το παιδί μου, δε θέλω αίμα πίσω»
MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα
ΣΚΑΪ: Επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Πέννυ Σκάρου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πένυ Σκάρου αποκάλυψε ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από 64χρονο άνδρα που την προσέγγισε ως θαυμαστής.
  • Η καλλιτέχνιδα συνειδητοποίησε την κακοποίηση όταν διαπίστωσε ότι ήταν έγκυος, γεγονός που την οδήγησε στην καταγγελία.
  • Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι υπήρχε συναινετική σχέση, προβάλλοντας οικονομικά κίνητρα.
  • Η Πένυ, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει να αγωνίζεται για δικαιοσύνη και ενθαρρύνει άλλες γυναίκες να σπάσουν τη σιωπή τους.
  • Η ψυχική της υγεία δοκιμάζεται, αλλά παραμένει αποφασισμένη να κλείσει την πληγή που την ταλαιπωρεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η Πένυ Σκάρου αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο φωτεινά παραδείγματα ψυχικής δύναμης στην εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή, καθώς η πορεία της μοιάζει με μια διαρκή αναμέτρηση με τις προκλήσεις της μοίρας. Από τα πρώτα της βήματα στη μουσική, όταν ο Στέφανος Κορκολής ανακάλυψε το ταλέντο της στη Σάμο, μέχρι τις μεγάλες συνεργασίες της, η Πένυ κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του κοινού όχι μόνο με τη φωνή της, αλλά και με το αστείρευτο χαμόγελό της, το οποίο δεν έχασε ούτε μετά το σοβαρό τροχαίο που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του δεξιού της ποδιού. Αντί να λυγίσει, μεταμορφώθηκε σε μια σύγχρονη αγωνίστρια, καταφέρνοντας να διαπρέψει στον πρωταθλητισμό και την ξιφασκία, αποδεικνύοντας ότι η θέληση μπορεί να νικήσει κάθε σωματικό εμπόδιο.

Πένυ Σκάρου: «Είναι επαγγελματίας», είπε για τον 64χρονο που τη βίασε

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η γνωστή τραγουδίστρια καλείται να δώσει την πιο δύσκολη μάχη της, αυτή τη φορά στις δικαστικές αίθουσες, διεκδικώντας δικαιοσύνη για μια υπόθεση που την τραυμάτισε πολύ.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, ένας άνθρωπος που την προσέγγισε με το πρόσχημα του θαυμαστή, εκμεταλλευόμενος την κοινωνικότητα και την εμπιστοσύνη της, φέρεται να τη νάρκωσε και να την κακοποίησε σεξουαλικά. Η αποκάλυψη της αλήθειας ήρθε για εκείνη με τον πιο σκληρό τρόπο, όταν διαπίστωσε πως ήταν έγκυος, γεγονός που την οδήγησε στο να συνδέσει τα κομμάτια ενός οδυνηρού «κενού μνήμης» και να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί εκείνο το βράδυ στο σπίτι του κατηγορουμένου. 

Πένυ Σκάρου: Στα δικαστήρια για την υπόθεση βιασμού- «Είμαι πολύ πιεσμένη»

«Την καταγγελία την έκανα αφότου συνειδητοποίησα ότι έχω βιαστεί, εφόσον, πήρα το χαρτί ότι είμαι έγκυος και μίλησα με τον κατηγορούμενο, ο οποίος κατάλαβα ότι κι από τα λόγια του κι από αυτά που έλεγε. Δηλαδή στην αρχή προσπαθούσα να μην πιστέψω ότι έχω βιαστεί, όπως καταλαβαίνεις. Τα περισσότερα κορίτσια είναι η ψυχολογία τους αυτή», είπε η τραγουδίστρια.

Η ίδια περιγράφει με συγκλονιστική ειλικρίνεια τη στιγμή που το σοκ της αποκάλυψης οδήγησε σε μια αυθόρμητη αποβολή, ένα γεγονός που της επέτρεψε ωστόσο να κρατήσει το απαραίτητο DNA ως αποδεικτικό στοιχείο.

Πένυ Σκάρου: «Είναι επαγγελματίας», είπε για τον 64χρονο που τη βίασε

«Αυτόν τον άνθρωπο τον γνώριζα. Ερχόταν σε ένα μαγαζί που εγώ έκανα το, το τεράστιο λάθος να βοηθήσω. Μία η οποία έχει ένα μαγαζί με φαγητό στον κορονοϊό και επειδή εγώ ήθελα να δω αν μπορώ να το κάνω λόγω του ποδιού μετά το ατύχημά μου, λέω ας το δοκιμάσω. Και βοηθούσα τη συγκεκριμένη κυρία σε αυτό το μαγαζί, όπου αυτός ο άνθρωπος ήταν θαμώνας. Αυτή η κυρία έλεγε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Εγώ τον έβλεπα σαν ένα μεγάλο άνθρωπο, όπως είναι ο μπαμπάς μου και γενικότερα "Πέννυ μου σε θαυμάζω, σε γνωρίζει και η κόρη μου κ.λπ". Δηλαδή με πλησίασε ότι έχει ένα ανάπηρο παιδί που όντως τελικά έχει. Έτσι με πλησίασε» αποκάλυψε στην εκπομπή για τη γνωριμία τους πριν από λίγα χρόνια.

Πένυ Σκάρου: Η Ιστορία Της Μουσικού Που Ακρωτηριάστηκε

«Δε θυμάμαι τίποτα από το βιασμό» παραδέχτηκε, ενώ είπε όσα έγινα το βράδυ του βιασμού: «Με είχε καλέσει στο μαγαζί που δούλευα για φαγητό και του λέω "δεν πάμε εδώ δίπλα να πιούμε ένα ποτό;". Εγώ από μόνη μου δηλαδή το είπα από χαζομάρα, τώρα τι να πω; Ναι, από χαζομάρα θα το πω. Μου λέει "Α μου λέει Πέννυ, δεν γίνεται μου λέει γιατί μπήκα στο, είχα κορονοϊό. Δεν είμαι εμβολιασμένος. Γιατί δεν πάμε λέει να δεις και το σπίτι μου. Θα κάτσουμε μια ώρα και θα σε γυρίσω. Δίπλα είναι το σπίτι".  Δεν το σκέφτηκα εγώ εκείνη την ώρα. Δεν πήγε καν το μυαλό μου. Κι επίσης ο άνθρωπος αυτός δε με ενδιέφερε κιόλας. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που με ενδιέφερε κι άμεσα να πω ότι είναι κάποιος που θα τον έψαχνα τη, ότι ξέρεις τη ματιά του, το βλέμμα του, κατάλαβες... πήγε κάτω στο υπόγειο, με πέρασε από πάνω από το σπίτι για να μη δω τι έχει στο υπόγειο. Έβαλε το ποτό. Εγώ πήρα την κιθάρα, έπαιζα την κιθάρα. Με έπαιρνε κάμερα προφανώς για να έχει αποδεικτικά ότι εγώ ήμουν με τη θέλησή μου. Δηλαδή ήταν πολύ συγκεκριμένα. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας».

Παρά το γεγονός ότι η άλλη πλευρά αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για μια συναινετική σχέση μηνών και προβάλλοντας ισχυρισμούς περί οικονομικών κινήτρων. «Μου ζήτησε 5000 ευρώ για να κάνει έκτρωση και να μη με ξεφτυλίσει στα κανάλια», δήλωσε μέσω του δικηγόρου του ο κατηγορούμενος.

Πένυ Σκάρου: «Είναι επαγγελματίας», είπε για τον 64χρονο που τη βίασε

Με τη στήριξη της δικηγόρου της κι οπλισμένη με τη δύναμη που αντλεί από την πίστη της και την οικογένειά της, δηλώνει έτοιμη να αντιμετωπίσει τον δικαστικό Γολγοθά που ξεκινάει, όχι μόνο για τη δική της δικαίωση, αλλά και για να ενθαρρύνει κάθε γυναίκα που έχει βιώσει ανάλογη κακοποίηση να σπάσει τη σιωπή της.

«Τι σε κάνει να χαμογελάς;» τη ρώτησε η Ζήνα Κουτσελίνη. «Με κάνει να χαμογελάω. Με κάνει να χαμογελάω το ότι τα διακωμωδώ τα πράγματα. Ακόμη και αυτό άρχισα να το διακωμωδώ μετά από ένα σημείο, αφού πήρα βέβαια αγωγή. Να πω ότι έχω χάσει τέσσερα χρόνια από τη ζωή μου. Το μόνο, αυτά τα τέσσερα χρόνια που έκανα, ήταν να κάνω μαθήματα φωνητικής σε πάρα πολύ κόσμο. Ασχολήθηκα με την ξιφασκία, όπου τα τελευταία δύο χρόνια είμαι πρωταθλήτρια Ελλάδος και 16η στο παγκόσμιο βγήκα. Αυτό που με κάνει να χαμογελάω είναι η οικογένειά μου, είναι η γάτα μου που είναι μια πανέμορφη. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου, η αλήθεια είναι, στους ανθρώπους μετά από αυτό. Πιστεύω στη Δικαιοσύνη. Πιστεύω στο Θεό. Ο Θεός μου έχει δώσει τη δύναμη και κρατιέμαι. Γιατί πραγματικά σας μιλάω, είναι πολύ ακραίο αυτό που μου συνέβη και πολύ, δηλαδή είναι κάτι το οποίο πραγματικά με έχει πειράξει», απάντησε.

Πένυ Σκάρου: «Είναι επαγγελματίας», είπε για τον 64χρονο που τη βίασε

Σήμερα, η Πένυ Σκάρου συνεχίζει να χαμογελά μέσα από τα δάκρυα, βρίσκοντας καταφύγιο στη μουσική, τις προπονήσεις της και την αγάπη των δικών της ανθρώπων. Παρόλο που παραδέχεται πως η εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους έχει κλονιστεί και πως η ψυχική της υγεία δοκιμάζεται καθημερινά, η αποφασιστικότητά της να φτάσει μέχρι το τέλος είναι αδιαπραγμάτευτη. Για εκείνη, ο αγώνας αυτός είναι η τελική πράξη μιας πορείας γεμάτης εμπόδια, μια προσπάθεια να κλείσει μια πληγή που παραμένει ανοιχτή εδώ και τέσσερα χρόνια, ελπίζοντας πως στο τέλος της διαδρομής θα λάμψει η αλήθεια και θα επέλθει η πολυπόθητη ηρεμία.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
ΠΕΝΥ ΣΚΑΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top