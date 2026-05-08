Η Πένυ Σκάρου αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο φωτεινά παραδείγματα ψυχικής δύναμης στην εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή, καθώς η πορεία της μοιάζει με μια διαρκή αναμέτρηση με τις προκλήσεις της μοίρας. Από τα πρώτα της βήματα στη μουσική, όταν ο Στέφανος Κορκολής ανακάλυψε το ταλέντο της στη Σάμο, μέχρι τις μεγάλες συνεργασίες της, η Πένυ κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του κοινού όχι μόνο με τη φωνή της, αλλά και με το αστείρευτο χαμόγελό της, το οποίο δεν έχασε ούτε μετά το σοβαρό τροχαίο που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του δεξιού της ποδιού. Αντί να λυγίσει, μεταμορφώθηκε σε μια σύγχρονη αγωνίστρια, καταφέρνοντας να διαπρέψει στον πρωταθλητισμό και την ξιφασκία, αποδεικνύοντας ότι η θέληση μπορεί να νικήσει κάθε σωματικό εμπόδιο.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η γνωστή τραγουδίστρια καλείται να δώσει την πιο δύσκολη μάχη της, αυτή τη φορά στις δικαστικές αίθουσες, διεκδικώντας δικαιοσύνη για μια υπόθεση που την τραυμάτισε πολύ.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, ένας άνθρωπος που την προσέγγισε με το πρόσχημα του θαυμαστή, εκμεταλλευόμενος την κοινωνικότητα και την εμπιστοσύνη της, φέρεται να τη νάρκωσε και να την κακοποίησε σεξουαλικά. Η αποκάλυψη της αλήθειας ήρθε για εκείνη με τον πιο σκληρό τρόπο, όταν διαπίστωσε πως ήταν έγκυος, γεγονός που την οδήγησε στο να συνδέσει τα κομμάτια ενός οδυνηρού «κενού μνήμης» και να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί εκείνο το βράδυ στο σπίτι του κατηγορουμένου.

«Την καταγγελία την έκανα αφότου συνειδητοποίησα ότι έχω βιαστεί, εφόσον, πήρα το χαρτί ότι είμαι έγκυος και μίλησα με τον κατηγορούμενο, ο οποίος κατάλαβα ότι κι από τα λόγια του κι από αυτά που έλεγε. Δηλαδή στην αρχή προσπαθούσα να μην πιστέψω ότι έχω βιαστεί, όπως καταλαβαίνεις. Τα περισσότερα κορίτσια είναι η ψυχολογία τους αυτή», είπε η τραγουδίστρια.

Η ίδια περιγράφει με συγκλονιστική ειλικρίνεια τη στιγμή που το σοκ της αποκάλυψης οδήγησε σε μια αυθόρμητη αποβολή, ένα γεγονός που της επέτρεψε ωστόσο να κρατήσει το απαραίτητο DNA ως αποδεικτικό στοιχείο.

«Αυτόν τον άνθρωπο τον γνώριζα. Ερχόταν σε ένα μαγαζί που εγώ έκανα το, το τεράστιο λάθος να βοηθήσω. Μία η οποία έχει ένα μαγαζί με φαγητό στον κορονοϊό και επειδή εγώ ήθελα να δω αν μπορώ να το κάνω λόγω του ποδιού μετά το ατύχημά μου, λέω ας το δοκιμάσω. Και βοηθούσα τη συγκεκριμένη κυρία σε αυτό το μαγαζί, όπου αυτός ο άνθρωπος ήταν θαμώνας. Αυτή η κυρία έλεγε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Εγώ τον έβλεπα σαν ένα μεγάλο άνθρωπο, όπως είναι ο μπαμπάς μου και γενικότερα "Πέννυ μου σε θαυμάζω, σε γνωρίζει και η κόρη μου κ.λπ". Δηλαδή με πλησίασε ότι έχει ένα ανάπηρο παιδί που όντως τελικά έχει. Έτσι με πλησίασε» αποκάλυψε στην εκπομπή για τη γνωριμία τους πριν από λίγα χρόνια.

«Δε θυμάμαι τίποτα από το βιασμό» παραδέχτηκε, ενώ είπε όσα έγινα το βράδυ του βιασμού: «Με είχε καλέσει στο μαγαζί που δούλευα για φαγητό και του λέω "δεν πάμε εδώ δίπλα να πιούμε ένα ποτό;". Εγώ από μόνη μου δηλαδή το είπα από χαζομάρα, τώρα τι να πω; Ναι, από χαζομάρα θα το πω. Μου λέει "Α μου λέει Πέννυ, δεν γίνεται μου λέει γιατί μπήκα στο, είχα κορονοϊό. Δεν είμαι εμβολιασμένος. Γιατί δεν πάμε λέει να δεις και το σπίτι μου. Θα κάτσουμε μια ώρα και θα σε γυρίσω. Δίπλα είναι το σπίτι". Δεν το σκέφτηκα εγώ εκείνη την ώρα. Δεν πήγε καν το μυαλό μου. Κι επίσης ο άνθρωπος αυτός δε με ενδιέφερε κιόλας. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που με ενδιέφερε κι άμεσα να πω ότι είναι κάποιος που θα τον έψαχνα τη, ότι ξέρεις τη ματιά του, το βλέμμα του, κατάλαβες... πήγε κάτω στο υπόγειο, με πέρασε από πάνω από το σπίτι για να μη δω τι έχει στο υπόγειο. Έβαλε το ποτό. Εγώ πήρα την κιθάρα, έπαιζα την κιθάρα. Με έπαιρνε κάμερα προφανώς για να έχει αποδεικτικά ότι εγώ ήμουν με τη θέλησή μου. Δηλαδή ήταν πολύ συγκεκριμένα. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας».

Παρά το γεγονός ότι η άλλη πλευρά αρνείται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για μια συναινετική σχέση μηνών και προβάλλοντας ισχυρισμούς περί οικονομικών κινήτρων. «Μου ζήτησε 5000 ευρώ για να κάνει έκτρωση και να μη με ξεφτυλίσει στα κανάλια», δήλωσε μέσω του δικηγόρου του ο κατηγορούμενος.

Με τη στήριξη της δικηγόρου της κι οπλισμένη με τη δύναμη που αντλεί από την πίστη της και την οικογένειά της, δηλώνει έτοιμη να αντιμετωπίσει τον δικαστικό Γολγοθά που ξεκινάει, όχι μόνο για τη δική της δικαίωση, αλλά και για να ενθαρρύνει κάθε γυναίκα που έχει βιώσει ανάλογη κακοποίηση να σπάσει τη σιωπή της.

«Τι σε κάνει να χαμογελάς;» τη ρώτησε η Ζήνα Κουτσελίνη. «Με κάνει να χαμογελάω. Με κάνει να χαμογελάω το ότι τα διακωμωδώ τα πράγματα. Ακόμη και αυτό άρχισα να το διακωμωδώ μετά από ένα σημείο, αφού πήρα βέβαια αγωγή. Να πω ότι έχω χάσει τέσσερα χρόνια από τη ζωή μου. Το μόνο, αυτά τα τέσσερα χρόνια που έκανα, ήταν να κάνω μαθήματα φωνητικής σε πάρα πολύ κόσμο. Ασχολήθηκα με την ξιφασκία, όπου τα τελευταία δύο χρόνια είμαι πρωταθλήτρια Ελλάδος και 16η στο παγκόσμιο βγήκα. Αυτό που με κάνει να χαμογελάω είναι η οικογένειά μου, είναι η γάτα μου που είναι μια πανέμορφη. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου, η αλήθεια είναι, στους ανθρώπους μετά από αυτό. Πιστεύω στη Δικαιοσύνη. Πιστεύω στο Θεό. Ο Θεός μου έχει δώσει τη δύναμη και κρατιέμαι. Γιατί πραγματικά σας μιλάω, είναι πολύ ακραίο αυτό που μου συνέβη και πολύ, δηλαδή είναι κάτι το οποίο πραγματικά με έχει πειράξει», απάντησε.

Σήμερα, η Πένυ Σκάρου συνεχίζει να χαμογελά μέσα από τα δάκρυα, βρίσκοντας καταφύγιο στη μουσική, τις προπονήσεις της και την αγάπη των δικών της ανθρώπων. Παρόλο που παραδέχεται πως η εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους έχει κλονιστεί και πως η ψυχική της υγεία δοκιμάζεται καθημερινά, η αποφασιστικότητά της να φτάσει μέχρι το τέλος είναι αδιαπραγμάτευτη. Για εκείνη, ο αγώνας αυτός είναι η τελική πράξη μιας πορείας γεμάτης εμπόδια, μια προσπάθεια να κλείσει μια πληγή που παραμένει ανοιχτή εδώ και τέσσερα χρόνια, ελπίζοντας πως στο τέλος της διαδρομής θα λάμψει η αλήθεια και θα επέλθει η πολυπόθητη ηρεμία.

