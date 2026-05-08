Το διαβιβαστικό για τη δολοφονία Καραϊβάζ στο τζιπ του «Θαμνάκια»

Νέα ερωτήματα για την υπόθεση της Greek Mafia

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Ρεπορτάζ για την εξιχνίαση της δολοφονίας του «Θαμνάκια», στο Χαλάνδρι / Βίντεο αρχείου από δελτίο ειδήσεων Star (7/5/2026)
Το διαβιβαστικό για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ φέρεται να είχε στο θωρακισμένο τζιπ του το μέλος της Greek Mafia, γνωστός κι ως «Θαμνάκιας», την ημέρα που τον δολοφόνησαν.

Χαλάνδρι: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του «Θαμνάκια»

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά τη δολοφονία του στο Χαλάνδρι, στις 24 Απριλίου του 2025, οι αστυνομικοί εντόπισαν . στο τζιπ του «Θαμνάκια» το διαβιβαστικό που είχε σχηματιστεί για την υπόθεση δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, που μέχρι σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστη.

Το διαβιβαστικό βρέθηκε σε πλαϊνή θήκη της πόρτας του οδηγού και άγνωστο παραμένει πώς κατάφερε να φτάσει το υλικό στα χέρια του.

Η εξιχνίαση της δολοφονίας του «Θαμνάκια» 

Η δολοφονία του μέλους της Greek Mafia, του γνωστού «Θαμνάκια», στο Χαλάνδρι, εξιχνιάστηκε από την αστυνομία.

Συνελήφθησαν μέλη της εγκληματικής ομάδας που κατηγορείται ότι, τον Απρίλιο του 2025, εκτέλεσε μέρα μεσημέρι, στο κέντρο του Χαλανδρίου, τον επονομαζόμενο «Θαμνάκια», ο οποίος είχε μόλις βγει από μια ιδιωτική κλινική.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, ότι είχαν παγιδεύσει και τη συνήγορο υπεράσπισης γνωστού βαρυποινίτη.

Οι κατηγορούμενοι, συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών και με τη δικογραφία της υπόθεσης μέσα σε τέσσερις κούτες, πέρασαν χθες την πόρτα του εισαγγελέα.

Greek Mafia: Tρεις Συλλήψεις Για Τη Δολοφονία Στο Χαλάνδρι - Video

Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα. Ανάμεσα στα κακουργήματα που αντιμετωπίζουν είναι αυτό της ανθρωποκτονίας, της έκρηξης, της κατασκευής εκρηκτικών υλών και της εγκληματικής οργάνωσης. Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την επόμενη Τρίτη.

Την ημέρα της δολοφονίας, τα μέλη της οργάνωσης συναντήθηκαν στο Αιγάλεω και έφτασαν μέχρι το Χαλάνδρι. Στη συνέχεια έφυγαν και πήγαν στο Πάτημα Χαλανδρίου, όπου έκαψαν το αυτοκίνητό τους. Με άλλο όχημα κατέληξαν στην Κηφισιά, απ’ όπου χώρισαν και κατευθύνθηκαν προς Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο. 

Οι αρχές όμως αναζητούν τους εκτελεστές. Στοιχεία τους βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, οι μάρτυρες τούς άκουσαν να μιλάνε ρωσικά, αλλά είναι άγνωστη η ταυτότητά τους.

 

